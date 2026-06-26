EXPO 2025 LIMITED EDITION by C(TM)ollaboration URBAN RESEARCH

株式会社アーバンリサーチ

2026年7月にスタートする、IPコラボを軸にした新レーベル、

「C(TM)ollaboration URBAN RESEARCH / コラボレーション・アーバンリサーチ」から、

2025年大阪・関西万博を象徴するアイコンとコラボしたリミテッドアイテムをリリースします。



C(TM)ollaboration URBAN RESEARCHは、日常の中で出会うさまざまな「好き」とアーバンリサーチがコラボレーションし、世の中のアイコニックなSignとファッションを融合させ、全ての世代がシェアしたくなる、ユーモアなアパレルアイテムを提案するプロジェクト。



2025年、株式会社アーバンリサーチは大阪・関西万博に出店。

万博をテーマにしたプロジェクトを「アーバン博」と銘打ち、全国、全部門のスタッフが一つになり、運営・企画・PRに参加。



今までにないほどのグルーヴが生まれた中で、会期終了後も、この体験のレガシーを未来に残し、

この気持ちを繋いでいきたいという思いを込めて、新たなコレクションを企画しました。

EXPO 2025公式キャラクター、ミャクミャクをはじめ、成長し、進化する個のいのちを表現した

「Lives」、心を開き、話し合う「Sync」、響き合う生態系「WORLD」などの、

EXPO 2025公式エレメントがURBAN RESEARCHのアイデンティティーとリンク。

7月はアイコニックでバリエーション豊富なTシャツ、トートバッグ、ナップサック、巾着バッグ、

スカーフやシュシュがお目見えし、8月には、URBAN RESEARCHカラーを纏った、完全限定のミャクミャクぬいぐるみ＆チャームが登場します。

すべての万博ファンに贈る、スペシャリティ・コレクションにご期待ください。





ローンチイベント

7月3日(金) 、大阪・南堀江のTHE GOODLAND MARKET 堀江店にて、

C(TM)ollaboration URBAN RESEARCHのローンチイベントを開催。

当日は、C(TM)ollaboration URBAN RESEARCHのフルラインを展開 + 完全個数限定にて8月発売の

ミャクミャクSOFT TOY、FACE CHARMの先行予約会を開催予定

（抽選にておひとり様1型につき、各色1点まで予約購入可能 / 先着各型70点）。



抽選方法含む詳細はC(TM)ollaboration URBAN RESEARCHの公式Instagramアカウント

（@ collaboration_ur）(https://www.instagram.com/collaboration_ur/?hl=ja)および、URBAN RESEARCHサイトのNEWSページにて発表。

【開催日時】

2026年7月3日(金) 18:00～20:00

【開催店舗】

THE GOODLAND MARKET 堀江店

〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-20-9

TEL：050-2017-9002

【イベントに関するお問い合わせ】

問い合わせフォーム(https://www.urban-research.jp/shop/contact/contact.aspx?_ga=2.201376981.554823020.1782087080-37372211.1772172439)

TEL：0120-967-013（アーバンリサーチコンタクトセンター）





COLLECTION ＜EXPO 2025公式ライセンス商品＞

EXPO 2025 RINGER TEE（UNISEX）

＜EXPO2025公式ライセンス商品＞

品番：XU26230-1010001

価格：\6,050 (tax incl.)

カラー：OFF WHITE / INK BLACK /

GRY×BLK / OTM×BRD / CCL×BLU

サイズ：S / M / L

EXPO 2025 BACKPRINT TEE（UNISEX）

＜EXPO 2025公式ライセンス商品＞

品番：XU26230-1010002

価格：\6,050 (tax incl.)

カラー：OFF WHITE / NAVY

サイズ：S / M / L

EXPO 2025 PACK TEE SET （WOMEN）

＜EXPO 2025公式ライセンス商品＞

品番：XU26230-2010003

価格：\6,930 (tax incl.)

カラー：OFF WHITE×BLACK /

OFF WHITE×BORDER

サイズ：S / M

EXPO 2025 TOTE BAG

＜EXPO 2025公式ライセンス商品＞

品番：XU26930-2220001

価格：\3,850 (tax incl.)

カラー：WHITE / GRAY / BLACK /

RED / BLUE

EXPO 2025 LUNCH BAG

＜EXPO 2025公式ライセンス商品＞

品番：XU26930-2220002

価格：\2,750 (tax incl.)

カラー：OFF WHITE / BLACK

EXPO 2025 DRAWSTRING BAG

＜EXPO 2025公式ライセンス商品＞

品番：XU26930-2220003

価格：\4,400 (tax incl.)

カラー：BLACK

EXPO 2025 KNAPSACK

＜EXPO 2025公式ライセンス商品＞

品番：XU26930-2220004

価格：\4,950 (tax incl.)

カラー：BLACK / BLUE / GRAY / YELLOW

EXPO 2025 SCARF

＜EXPO 2025公式ライセンス商品＞

品番：XU26930-2250001

価格：\3,300 (tax incl.)

カラー：WHITE / BLACK

EXPO 2025 CHOU CHOU

＜EXPO 2025公式ライセンス商品＞

品番：XU26930-2240001

価格：\2,200 (tax incl.)

カラー：WHITE / BLACK

EXPO 2025 FACE CHARM

＜EXPO 2025公式ライセンス商品（監修中）＞

※8月発売 （ONLINE STOREにて7月4日(土)より予約開始予定）

品番：XU26930-2260001

価格：\2,750 (tax incl.)

カラー：GRAY / BEIGE

EXPO 2025 SOFT TOY

＜EXPO 2025公式ライセンス商品（監修中）＞

※8月発売 （ONLINE STOREにて7月4日(土)より予約開始予定）

品番：XU26930-2260003

価格：\4,950 (tax incl.)

カラー：GRAY / BEIGE

【発売日】

2026年7月3日(金)

THE GOODLAND MARKET 堀江店

2026年7月4日(土)

URBAN RESEARCH ONLINE STORE

ZOZOTOWN

アーバンリサーチ系列 取り扱い店舗にて順次販売開始



EXPO2025 LIMITED EDITION展開店舗

※ラインナップは店舗によって異なります。



THE GOODLAND MARKET 堀江店

アーバン・ファミマ!! 虎ノ門ヒルズビジネスタワー店

URBAN RESEARCH ルクア イーレ店

URBAN RESEARCH ららぽーとEXPOCITY店

URBAN RESEARCH DOORS なんばパークス店

URBAN RESEARCH DOORS グランフロント大阪店

URBAN RESEARCH DOORS イクスピアリ店

URBAN RESEARCH DOORS セブンパークアリオ柏店

URBAN RESEARCH DOORS ららぽーとEXPOCITY店

URBAN RESEARCH ROSSO ディアモール大阪店

KBF 天王寺MIO店

KBF 広島パルコ店

SENSE OF PLACE by URBAN RESEARCH グランフロント大阪店

SENSE OF PLACE by URBAN RESEARCH 天王寺MIO店

SENSE OF PLACE by URBAN RESEARCH 心斎橋店

ほか



＜EC＞

URBAN RESEARCH ONLINE STORE

ZOZOTOWN