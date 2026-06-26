EXPO 2025 LIMITED EDITION by C(TM)ollaboration URBAN RESEARCH
2026年7月にスタートする、IPコラボを軸にした新レーベル、
「C(TM)ollaboration URBAN RESEARCH / コラボレーション・アーバンリサーチ」から、
2025年大阪・関西万博を象徴するアイコンとコラボしたリミテッドアイテムをリリースします。
C(TM)ollaboration URBAN RESEARCHは、日常の中で出会うさまざまな「好き」とアーバンリサーチがコラボレーションし、世の中のアイコニックなSignとファッションを融合させ、全ての世代がシェアしたくなる、ユーモアなアパレルアイテムを提案するプロジェクト。
2025年、株式会社アーバンリサーチは大阪・関西万博に出店。
万博をテーマにしたプロジェクトを「アーバン博」と銘打ち、全国、全部門のスタッフが一つになり、運営・企画・PRに参加。
今までにないほどのグルーヴが生まれた中で、会期終了後も、この体験のレガシーを未来に残し、
この気持ちを繋いでいきたいという思いを込めて、新たなコレクションを企画しました。
EXPO 2025公式キャラクター、ミャクミャクをはじめ、成長し、進化する個のいのちを表現した
「Lives」、心を開き、話し合う「Sync」、響き合う生態系「WORLD」などの、
EXPO 2025公式エレメントがURBAN RESEARCHのアイデンティティーとリンク。
7月はアイコニックでバリエーション豊富なTシャツ、トートバッグ、ナップサック、巾着バッグ、
スカーフやシュシュがお目見えし、8月には、URBAN RESEARCHカラーを纏った、完全限定のミャクミャクぬいぐるみ＆チャームが登場します。
すべての万博ファンに贈る、スペシャリティ・コレクションにご期待ください。
ローンチイベント
7月3日(金) 、大阪・南堀江のTHE GOODLAND MARKET 堀江店にて、
C(TM)ollaboration URBAN RESEARCHのローンチイベントを開催。
当日は、C(TM)ollaboration URBAN RESEARCHのフルラインを展開 + 完全個数限定にて8月発売の
ミャクミャクSOFT TOY、FACE CHARMの先行予約会を開催予定
（抽選にておひとり様1型につき、各色1点まで予約購入可能 / 先着各型70点）。
抽選方法含む詳細はC(TM)ollaboration URBAN RESEARCHの公式Instagramアカウント
（@ collaboration_ur）(https://www.instagram.com/collaboration_ur/?hl=ja)および、URBAN RESEARCHサイトのNEWSページにて発表。
【開催日時】
2026年7月3日(金) 18:00～20:00
【開催店舗】
THE GOODLAND MARKET 堀江店
〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-20-9
TEL：050-2017-9002
【イベントに関するお問い合わせ】
問い合わせフォーム(https://www.urban-research.jp/shop/contact/contact.aspx?_ga=2.201376981.554823020.1782087080-37372211.1772172439)
TEL：0120-967-013（アーバンリサーチコンタクトセンター）
COLLECTION ＜EXPO 2025公式ライセンス商品＞
EXPO 2025 RINGER TEE（UNISEX）
＜EXPO2025公式ライセンス商品＞
品番：XU26230-1010001
価格：\6,050 (tax incl.)
カラー：OFF WHITE / INK BLACK /
GRY×BLK / OTM×BRD / CCL×BLU
サイズ：S / M / L
EXPO 2025 BACKPRINT TEE（UNISEX）
＜EXPO 2025公式ライセンス商品＞
品番：XU26230-1010002
価格：\6,050 (tax incl.)
カラー：OFF WHITE / NAVY
サイズ：S / M / L
EXPO 2025 PACK TEE SET （WOMEN）
＜EXPO 2025公式ライセンス商品＞
品番：XU26230-2010003
価格：\6,930 (tax incl.)
カラー：OFF WHITE×BLACK /
OFF WHITE×BORDER
サイズ：S / M
EXPO 2025 TOTE BAG
＜EXPO 2025公式ライセンス商品＞
品番：XU26930-2220001
価格：\3,850 (tax incl.)
カラー：WHITE / GRAY / BLACK /
RED / BLUE
EXPO 2025 LUNCH BAG
＜EXPO 2025公式ライセンス商品＞
品番：XU26930-2220002
価格：\2,750 (tax incl.)
カラー：OFF WHITE / BLACK
EXPO 2025 DRAWSTRING BAG
＜EXPO 2025公式ライセンス商品＞
品番：XU26930-2220003
価格：\4,400 (tax incl.)
カラー：BLACK
EXPO 2025 KNAPSACK
＜EXPO 2025公式ライセンス商品＞
品番：XU26930-2220004
価格：\4,950 (tax incl.)
カラー：BLACK / BLUE / GRAY / YELLOW
EXPO 2025 SCARF
＜EXPO 2025公式ライセンス商品＞
品番：XU26930-2250001
価格：\3,300 (tax incl.)
カラー：WHITE / BLACK
EXPO 2025 CHOU CHOU
＜EXPO 2025公式ライセンス商品＞
品番：XU26930-2240001
価格：\2,200 (tax incl.)
カラー：WHITE / BLACK
EXPO 2025 FACE CHARM
＜EXPO 2025公式ライセンス商品（監修中）＞
※8月発売 （ONLINE STOREにて7月4日(土)より予約開始予定）
品番：XU26930-2260001
価格：\2,750 (tax incl.)
カラー：GRAY / BEIGE
EXPO 2025 SOFT TOY
＜EXPO 2025公式ライセンス商品（監修中）＞
※8月発売 （ONLINE STOREにて7月4日(土)より予約開始予定）
品番：XU26930-2260003
価格：\4,950 (tax incl.)
カラー：GRAY / BEIGE
【発売日】
2026年7月3日(金)
THE GOODLAND MARKET 堀江店
2026年7月4日(土)
URBAN RESEARCH ONLINE STORE
ZOZOTOWN
アーバンリサーチ系列 取り扱い店舗にて順次販売開始
EXPO2025 LIMITED EDITION展開店舗
※ラインナップは店舗によって異なります。
THE GOODLAND MARKET 堀江店
アーバン・ファミマ!! 虎ノ門ヒルズビジネスタワー店
URBAN RESEARCH ルクア イーレ店
URBAN RESEARCH ららぽーとEXPOCITY店
URBAN RESEARCH DOORS なんばパークス店
URBAN RESEARCH DOORS グランフロント大阪店
URBAN RESEARCH DOORS イクスピアリ店
URBAN RESEARCH DOORS セブンパークアリオ柏店
URBAN RESEARCH DOORS ららぽーとEXPOCITY店
URBAN RESEARCH ROSSO ディアモール大阪店
KBF 天王寺MIO店
KBF 広島パルコ店
SENSE OF PLACE by URBAN RESEARCH グランフロント大阪店
SENSE OF PLACE by URBAN RESEARCH 天王寺MIO店
SENSE OF PLACE by URBAN RESEARCH 心斎橋店
ほか
＜EC＞
URBAN RESEARCH ONLINE STORE
ZOZOTOWN