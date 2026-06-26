IVS2026にあわせ、京都市内のMKタクシーでAIセキュリティ対策ツール「GENFLUX Security」広告を放映

株式会社Elith

株式会社Elith（本社：東京都文京区、代表取締役：井上 顧基）は、国内最大規模のスタートアップカンファレンス「IVS2026」の開催期間にあわせ、京都市内のMKタクシーにてAIセキュリティ対策ツール「GENFLUX Security」のタクシーサイネージ広告を出稿します。あわせて、京都駅構内および新幹線動線・会場最寄駅でもElithのブランド広告を掲出します。

見かけた際は、ぜひ注目してみてください。

出稿概要

GENFLUX Securityについて

- 媒体： MKタクシー（京都市内）- 台数： 京都市内560台- 期間： 2026年6月29日（月）～7月3日（金）

GENFLUX Securityは、企業の生成AI活用に伴うセキュリティリスク（情報漏えい、コンプライアンス違反、シャドーAIなど）に対し、運用と技術の両面から対策を支援するAIセキュリティ対策ツールです。現場の利用実態に合わせた導入・運用を前提に、組織として“安全に使える状態”を整えることを目指します。

GENFLUX Securityについてはこちら：https://lp.genflux.jp/

あわせて掲出（駅・新幹線・会場最寄駅：ブランド広告）

IVS期間にあわせ、以下の媒体でもElithのブランド広告を掲出します。

- 京都駅構内広告： 京都地下鉄- - 京都駅ラージシート掲出期間：6月25日(木) ～ 7月1日(水)- 新幹線動線サイネージ： 新幹線京都駅 コンコースビジョン- - 掲出期間：2026年6月29日(月) ～ 7月5日(日)- 会場最寄駅： 京都地下鉄 東山駅、三条京阪駅 駅貼りポスター- - 掲出期間：2026年6月26日(金) ～ 7月2日(木)■AIの導入・開発に関するご相談はこちら

AIの導入や開発、業務への適用に関するご相談を随時受け付けております。 ご希望に応じて、Elithの開発・企画担当との個別相談（無料）をオンラインでご案内いたします。 具体的な課題や構想が固まっていない段階でも、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ :https://www.elith.ai/contact

■株式会社Elith

株式会社Elithは、クライアントと共に課題を発見し、AIによる最適な解決策を共創するテックカンパニーです。 製造業、金融業、医療業など幅広い業種に向けて、AIのソリューション提供を軸に、コンサルティングから生成AI・LLM・画像AIの開発、AI教育・アドバイザリーまで一気通貫で提供しています。

また、生成AIの社会実装において重要性が高まるAIセーフティにも注力し、生成AIの応答品質や動作をリアルタイムにチェックし、自動で改善提案まで行うAIセーフティプラットフォーム「GENFLUX（ジェンフラックス）」 を通じて、安心して活用できるAI基盤の構築を支援しています。

- 社名：株式会社Elith- 代表者：代表取締役CEO＆CTO 井上顧基- 本社所在地：東京都文京区本郷2-27-17 フロンティア本郷I 6-A- 事業内容：AIに関する研究、開発、設計、企画、教育、販売、保守、コンサルティング業務- 会社概要 URL：https://elith.ai

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社Elith Eメール：pr-team@elith.ai

最先端のAI技術の教育研修、開発・導入支援、コンサルティングについてのお問い合わせも、お待ちしております。