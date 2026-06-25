2026/27ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥êー¥° ¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¥Ñー¥È¥Êー¤Î¤´¾Ò²ð
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2026/27ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥êー¥° ¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¥Ñー¥È¥Êー¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£³Æ¼Ò¤«¤é¤ÎÂ¿Âç¤Ê¤ë»Ù±ç¤Ë´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Áー¥à¤Ø¤Î¥¨ー¥ë¤òÄºÂ×¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ê»¤»¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÀµÌÌ/¶»
¡Ú¼ÒÌ¾¡Û¥¹¥Ýー¥Ä X ³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ú½êºßÃÏ¡Û¢©615-0863 µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô±¦µþ¶èÀ¾µþ¶ËÄéÄ® 44 ÈÖÃÏ 2
¡ÚÂåÉ½¼Ô¡ÛÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾®»³ ½ß
¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡ÛJ ¥êー¥°¥¯¥é¥Ö¤Î¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢¥×¥í¥¯¥é¥Ö·Ð±Ä¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à
¡ÚURL¡Ûhttps://sportsx.jp/
¡ÚÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾®»³ ½ß»á¥³¥á¥ó¥È¡Û
º£¥·ー¥º¥ó¤â¡¢Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ËÅö¼Ò¥í¥´¤ò·ÇºÜ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ÇºÜ¤Ï4¥·ー¥º¥óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¼«¿È¤âÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤4¥·ー¥º¥óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»ûÅÄ´ÆÆÄ¤â4¥·ー¥º¥óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´ÆÆÄ¤ÎÌÜ»Ø¤¹¥µ¥Ã¥«ー¤Ø¤Î¿Ê²½¡¢¿¼²½¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢É´Ç¯¹½ÁÛ¥êー¥°¤òÎÉ¤¤·Á¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿º£¥·ー¥º¥ó¤Ï¡¢»°±ºÃÎÎÉÁª¼ê¤¬Íè¤ë2027Ç¯2·î26Æü¤Ë´ÔÎñ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡¢À¤³¦¥µ¥Ã¥«ー»Ë¡¢ÆüËÜ¥¹¥Ýー¥Ä»Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Âç¤¤Ê°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë½Ëº×¤Î¥·ー¥º¥ó¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«ーÌö¿Ê¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ç¤¢¤ë»°±ºÃÎÎÉÁª¼ê¤È¶¦¤Ë¾º³Ê¤¬¤Ç¤¤ë»ö¤ò¿´¤è¤ê´ê¤¤¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤â¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¶¦¤ËÇ®¤¤¥·ー¥º¥ó¤ò²á¤´¤»¤Æ¤¤¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£º£¥·ー¥º¥ó¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÇØÌÌ/¾åÉô
¡Ú¼ÒÌ¾¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¤ä¤Þ¤ä
¡Ú½êºßÃÏ¡Û¢©983-0852 µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔµÜ¾ëÌî¶èÜØ²¬»°ÃúÌÜ4ÈÖ1¹æ
¡ÚÂåÉ½¼Ô¡ÛÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ º´Æ£ ¹ÀÌé
¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û¼òÎà¡¦¿©ÎÁÉÊ¤Î¾®Çä¡¦²·Çä¡¢ÄÌ¿®ÈÎÇä¡¢³°¿©»ö¶È
¡ÚURL¡Ûhttps://yamaya.jp/
¡ÚÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ º´Æ£ ¹ÀÌé»á¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
¤ä¤Þ¤ä¤Ï¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤«¤éÊ¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFCÍÍ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¶¦¤ËÀï¤¦Ãç´Ö¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê¶ì¤·¤¤¶ÉÌÌ¤Ç¤âÁ°¤ò¸þ¤¤¤ÆÁö¤êÂ³¤±¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¡ÖÇØÃæ¡×¤ò¤°¤Ã¤È²¡¤·¡¢¾¡Íø¤ÎÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ýー¥¿ー¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ°è¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Á´°÷¤Î¿´¤¬°ì¤Ä¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÆÍ¤¿Ê¤à¥¯¥é¥Ö¤¬¡¢Âç¤¤ÊÀ®Ä¹¤ÈÈôÌö¤ò¿ë¤²¤ë1Ç¯¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤âÊ¡Åç¤òÇ®¤¯À¹¤ê¾å¤²¡¢ºÇ¹â¤Î´¶Æ°¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢£ÇØÌÌ/²¼Éô
¡Ú¼ÒÌ¾¡Û°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í JIN LUCK ¥µ¥Ýー¥¿ー¥º
¡Ú½êºßÃÏ¡Û¢©107-0052ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä£¹ÃúÌÜ£·ÈÖ£±¹æ ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥¿¥ïー£±£¸³¬
³ô¼°²ñ¼ÒJIN LUCK¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÆâ
¡ÚÂåÉ½¼Ô¡ÛÂåÉ½Íý»ö ¿ÀÊÝ µÈ¼÷
¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û¼Ò²ñ»Ù±ç³èÆ°¡Ê¥¹¥Ýー¥Ä¿¶¶½¡¢ÅÁÅýÊ¸²½¤ÎÊÝ¸î¡¦»Ù±ç¤Ê¤É¡Ë
¡ÚÂåÉ½Íý»ö ¿ÀÊÝ µÈ¼÷»á¥³¥á¥ó¥È¡Û
2024Ç¯¥·ー¥º¥ó¤è¤ê¡¢ÉãÊý¤Î¼Â²È¤¬¤¢¤ë°ËÃ£»Ô¤ò¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Ë³ô¼ç¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¯¥é¥Ö¤ÎÀ®Ä¹¤Ë´Ø¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¥·ー¥º¥ó¤Ï»°±ºÃÎÎÉÁª¼ê¤¬´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤ë½Ëº×¤Î¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î½Ëº×¤Î¥·ー¥º¥ó¤Ë¾º³Ê¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¿´¤è¤êµ§Ç°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÆ±ÍÍ¡¢Ê¡Åç¤«¤éÌ¤Íè¤ÎJ¥êー¥¬ー¤òÇÚ½Ð¤¹¤ë¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Î½¼¼Â¡¢´Ä¶²þÁ±¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ê¤ÉÌ´¤Î¼Â¸½¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
°ú¤Â³¤¡¢Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤¬ÃÏ¸µ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ÎÌ´¤È´õË¾¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÀµÌÌ/º¿¹ü¡Êº¸¡Ë
¡Ú¼ÒÌ¾¡ÛNOK³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ú½êºßÃÏ¡Û
¢©105-8585 ¡ÊËÜ¼Ò¡Ë ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼ÇÂçÌç1ÃúÌÜ12ÈÖ15¹æ
¢©960-1193¡ÊÊ¡Åç»ö¶È¾ì¡Ë Ê¡Åç¸©Ê¡Åç»Ô±Ê°æÀî»úÂ³ËÙ8ÈÖÃÏ
¡ÚÂåÉ½¼Ô¡ÛÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ ¥°¥ëー¥×CEO¡¡Äá ÀµÍº
¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û
¥·ー¥ëÀ½ÉÊ¡¢¹©¶ÈÍÑµ¡Ç½ÉôÉÊ¡¢Ìý°µµ¡´ï¡¢¥×¥é¥ó¥Èµ¡´ï¡¢ÅÅ»ÒÎÏµ¡´ï¡¢¹çÀ®²½³ØÀ½ÉÊ¡¢
¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹À½ÉÊ¤Ê¤É¤ÎÀ½Â¤¡¢»ÅÆþ¡¢Í¢Æþ¡¢ÈÎÇäÊÂ¤Ó¤Ëµ¡³£´ï¶ñÀßÃÖ¹©»öÅù¤ËÉÕÂÓ¤¹¤ë¶ÈÌ³
¡ÚURL¡Ûhttps://www.nokgrp.com/
¡Ú¾åÀÊ¼¹¹ÔÌò°÷ ¥·ー¥ê¥ó¥°¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó CPO¡ÊChief Production Officer¡Ë·ó¥ª¥¤¥ë¥·ー¥ë»ö¶ÈÉôÄ¹¡¡ÃÓºê²í¿Í»á¥³¥á¥ó¥È¡Û
NOK¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¯¥é¥Ö¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤â¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ýー¥¿ー¡¢ÃÏ°è¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¶¦¤ËÊ¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤ò±þ±ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ê¡Åç¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¿´¤ò¡È¤Ò¤È¤Ä¡É¤Ë¤·¤ÆÄ©¤à¤³¤Î1Ç¯¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ÈÀ®Ä¹¤Î¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
´¿´î¤Î½Ö´Ö¤ò¶¦¤Ë¡¢¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦¡¢Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¡ª
¢£ÀµÌÌ/º¿¹ü¡Ê±¦¡Ë
¡Ú¼ÒÌ¾¡ÛCBC³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ú½êºßÃÏ¡ÛÅìµþÅÔÃæ±û¶è·îÅç2-15-13
¡ÚÂåÉ½¼Ô¡ÛÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ 圡°æ ÀµÂÀÏº
¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û
¹çÀ®¼ù»é¡¢²½À®ÉÊ¡¢°åÌô¡¢ÇÀÌô¡¢¿©ÉÊ¡¢ÅÅ»Òµ¡ºà¡¦¸÷³Øµ¡´ï¡¢»º¶Èµ¡³£¡¢°åÎÅµ¡´ï¡¦»õ²ÊºàÎÁ¡¢²ð¸îÊ¡»ã´ØÏ¢¡¢°áÎÁ¡¦À¸³è´ØÏ¢À½ÉÊÅù¤ÎÍ¢½ÐÆþ¶È¡¢¹ñÆâÈÎÇä¶ÈµÚ¤Ó¡¢°åÌô¸¶Ìô¡¦Ãæ´ÖÂÎ¡¢¸÷³Ø¥ì¥ó¥º¡¢IT¡¦¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¡¢¾øÃå²Ã¹©Åù¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿À½Â¤¶È
¡ÚURL¡Ûhttps://www.cbc.co.jp/
¡ÚÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ 圡°æ ÀµÂÀÏº»á ¥³¥á¥ó¥È¡Û
CBC³ô¼°²ñ¼Ò¤Î´ë¶ÈÍýÇ°¤Ï¡Ö¶¦Â¸¶¦±É / Dream Together¡×¤Ç¤¹¡£Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Î·Ç¤²¤ë¡Ö¥¯¥é¥Ö¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ýー¥¿ー¡¢»ÔÌ±¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤È¡¢¤Þ¤µ¤ËÆ±¤¸Ç®¤¤»Ö¤ò»ý¤Á¡¢»ä¤¿¤Á¤â¼Ò°÷¤È¤Î°ìÁØ¤Î¡ÖUNITED¡×¤ò¿¼¤á¤Ê¤¬¤é¡¢À¤³¦¤òÉñÂæ¤ËÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë¡ÖÁÏÂ¤¾¦¼Ò¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ê¥ó¥°¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¤ª¤±¤ë¾¡Íø¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤ÎÀ®¸ù¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¯¥é¥Ö¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê³Ø¤Ó¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÅØÎÏ¤È¾ðÇ®¤òËº¤ì¤º¡¢CBC³ô¼°²ñ¼Ò¤ÏÊ¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤ò°ú¤Â³¤±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£º¸Âµ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú¼ÒÌ¾¡Û³ô¼°²ñ¼Ò ÅìË®¶ä¹Ô
¡Ú½êºßÃÏ¡Û¢©960-8041 Ê¡Åç¸©Ê¡Åç»ÔÂçÄ®3-25
¡ÚÂåÉ½¼Ô¡Û¼èÄùÌòÆ¬¼è¡¡º´Æ£ Ì
¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û ¶ä¹Ô¶È
¡ÚURL¡Ûhttp://www.tohobank.co.jp/
¡Ú±þ±ç¥³¥á¥ó¥È¡Û
ÅìË®¶ä¹Ô¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¯¥é¥Ö¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢°ú¤Â³¤Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É£Æ£Ã¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Èá´ê¤ÎJ2¾º³Ê¤Ø¸þ¤±¡¢Áª¼ê¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ýー¥¿ー¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µー¡¢ÃÏ°è¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÎÏ¤Ç¡È¤Õ¤¯¤·¤Þ¡É¤òÇ®¤¯À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
◼️ÀµÌÌ/º¸¿þ
¡Ú¼ÒÌ¾¡Û¡¡¡¡Åì³«¥¯¥ì¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ú½êºßÃÏ¡Û¡¡¢©960-0113 Ê¡Åç¸©Ê¡Åç»ÔËÌÌðÌîÌÜ»úÀ®ÅÄ¾®²°12
¡ÚÂåÉ½¼Ô¡Û¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò »°±º ¹¯¿
¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û·úÀß¶È¡¢·úÀß»ñºà¤ÎÈÎÇä¶È¡¢·úÃÛÀß·×¶È¡¢Áí¹ç¥êー¥¹¶È¡¢Â¾
¡ÚURL¡Ûhttps://tokai-cretec.co.jp/
¡ÚºÎÍÑÃ´Åö ½Ð¸ý Éð»Ê»á¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡Ö¾ðÇ®¤Ï¿Í¤òÆ°¤«¤¹¡×
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Åì³«¥¯¥ì¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤ÏÊ¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Î¥á¥¤¥ó¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¡Åç¤ÇÁÏ¶È¤·¡¢¶¦¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¤Õ¤¯¤·¤Þ¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¨¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥Ö¤Î¾ðÇ®¤Ë¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¶¦¤Ë±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬º£Æü¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤ÆÊ¡Åç¤ò³èµ¤¤¢¤ë³¹¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£·ë²Ì¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È±¢¤Ê¤¬¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¹Ô¤¯¤¾!J1
◼️ÀµÌÌ/±¦¿þ
¡Ú¼ÒÌ¾¡Û³ô¼°²ñ¼ÒSGC
¡Ú½êºßÃÏ¡Û¢©104-0061¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ5-8-1 GINZA PLACE 10F
¡ÚÂåÉ½¼Ô¡ÛÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÀÐÀî µ®µ×
¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û
¶âÀ½ÉÊ¡¦Èþ½Ñ¹©·ÝÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤ª¤è¤ÓÈÎÇä¡¢µ®¶âÂ°¤ÎÇã¼è¡£
¡ÚURL¡Û https://www.sgc-gold.co.jp/
¡ÚÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÀÐÀî µ®µ×»á¥³¥á¥ó¥È¡Û
»ä¤¿¤ÁSGC¤Ï¡¢¶âÀ½ÉÊ¤ò°·¤¦²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¡ÖÁÛ¤¤¤òºÇ¹â¤Î¤«¤¿¤Á¤Ë¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ä¼Ò²ñ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁÛ¤¤¤ò²ÁÃÍ¤¢¤ë¤«¤¿¤Á¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Ì´¤äÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ëÁª¼ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤ò»Ù¤¨¤ë¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î±þ±ç¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬¿·¤¿¤Ê´¶Æ°¤ä²ÄÇ½À¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤¬ÃÏ°è¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ß¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤ØÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë»Ñ¤Ë¶¦´¶¤·¡¢SGC¤â¤½¤ÎÊâ¤ß¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥Ö¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ýー¥¿ー¡¢ÃÏ°è¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÉÁ¤¯Ì¤Íè¤¬¡¢¤è¤êÂç¤¤ÊÎÏ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ñ¥ó¥ÄÇØÌÌ/º¸¿þ
¡ÚÌ¾¾Î¡Û³ô¼°²ñ¼ÒÊ¡ÅçÌ±Êó¼Ò
¡Ú½êºßÃÏ¡Û¢©960-8602¡¡Ê¡Åç¸©Ê¡Åç»ÔÂÀÅÄÄ®13-17
¡ÚÂåÉ½¼Ô¡ÛÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡°ÂºØ¡¡¹¯»Ë
¡ÚURL¡Ûhttps://corp.minpo.jp/
¡Ú±þ±ç¥³¥á¥ó¥È¡Û
ÌÀ¼£°ÂÅÄJ£³¥êー¥°¤Î2026/27¥·ー¥º¥ó¤¬½©½ÕÀ©¤Ë°Ü¹Ô¤·8·î¤Ë¤¤¤è¤¤¤è³«Ëë¤·¤Þ¤¹¡£Èá´ê¤Î¡ÖJ2¾º³Ê¡×¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢Ç®¤¤Àï¤¤¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£¡Ö»ûÅÄ¥¤¥º¥à¡×¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¡¢Áª¼ê¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤½¤·¤ÆÁ´¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ýー¥¿ー¤¬¿´¤ò°ì¤Ä¤Ë¤·¤Æ¾¡¤ÁÅÀ£³¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿·¤¿¤Ê¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤ò¿´¤Ë¹ï¤ß¡¢Æ®Áè¿´¤òÇ³¤ä¤·¡¢¤µ¤¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ë¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ!!