メンタルヘルスラボ株式会社 代表取締役 古徳一暁、月間再生数1億回越の日本一の経営エンターテイメント番組『REAL VALUE』の「REAL VALUEマフィア」に就任！

メンタルヘルスラボ株式会社

「メンタルダウンしない世界を創る」というビジョンのもと、福祉事業やHR事業などを多角的に展開するメンタルヘルスラボ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：古徳一暁）は、代表の古徳が、月間1億再生を突破し経済界で大きな話題を呼んでいる経営エンターテイメント番組『REAL VALUE（リアルバリュー）』において、新たな「REAL VALUEマフィア」に就任したことをお知らせいたします。

番組内では「年商50億円の福祉業界のプロ」として新たにマフィアの仲間に加わったことが紹介され、社会課題の解決を目指す志願者の事業計画やその本質に対して、経営者としての鋭い視点から評価を行っています。

■ 『REAL VALUE』マフィア就任の背景

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=K93foVhIDXU ]

当社は、「メンタルダウンしない世界を創る」というビジョンと、「障害という線引きをなくす」という明確なミッションを掲げています。 この壮大なビジョンを実現するためには、これまでの福祉業界の常識や従来の枠組みにとらわれることなく、ビジネスの力で福祉産業の構造そのものを根本から変革していく必要があります。

既存の社会構造を打破し、業界全体を力強くアップデートしていく当社の熱量と挑戦の姿勢が、本質的な起業家精神を評価する『REAL VALUE』のコンセプトと深く共鳴し、今回のマフィア就任に至りました。

初出演となった最新エピソードでは、「障害者雇用×動画制作」をテーマにした事業プランに対し、現場のリアルな実情と持続可能なビジネスモデルの観点から切り込みました。志願者のプランが本当に障害を持つ方々の持続的な居場所となり得るのか、そして社会構造を変えるほどのインパクトを持つのか。福祉業界のプロフェッショナルとして、志願者の「真の価値」を見極める白熱の議論を展開しています。

■ 『REAL VALUE』 番組概要

番組名：REAL VALUE（リアルバリュー）

内容：溝口勇児氏、堀江貴文氏という第一線で活躍する経営者が牽引し、彼らが認めるトップ経営者（REAL VALUEマフィア）が出演する白熱の経営エンターテイメント番組。自身の会社や事業を評価してほしいプレゼンターが登壇し、事業計画、借入、現預金、売上等の報告書をもとにプレゼンを行い、マフィアたちがその「本当の価値」を評価します。関連動画は月間1億再生を突破し、視聴者に目の前でビリオネアが誕生する瞬間を届ける、夢と圧倒的な影響力を持つコンテンツです。

公式YouTube：https://www.youtube.com/@realvalue_jp

■ REAL VALUEマフィア / メンタルヘルスラボ株式会社 代表取締役 古徳一暁プロフィール

茨城県出身

経営者一家に生まれ、高校卒業後、偏差値を30近く上げる猛勉強の浪人生活を送り、上智大学へ合格するも、在学中に始めた学習塾事業に専念するため中退。高卒という学歴で、事業創造の道を選び、学生起業家としてキャリアをスタートさせる。

その後、インターネットメディア事業も手掛けるが、家族が精神疾患を患ったことを原体験に、障害福祉領域をはじめとした、社会課題解決の道へ大きく舵を切る。培ったWebの知見を活かし、障害者就労支援を主軸とする株式会社LOGZを創業。

現在は「メンタルダウンしない世界をつくる」というビジョンを掲げ、メンタルヘルスラボ株式会社を設立し、グループ経営体制に移行。福祉業界のネガティブなイメージ刷新を図るべく、業界の採用支援・予防医療やメンタルヘルステック領域など、挑戦を続けている。

【SNS】

・X：https://x.com/mhlgroupceo

・YouTube：https://www.youtube.com/@mhlgroupceo

■ メンタルヘルスラボ株式会社について

当社は「メンタルダウンしない世界」の実現に向け、1人ひとりが自分らしく輝ける社会を作ることを目指しています。

創業の原点は、統合失調症を抱える代表古徳の弟の体験にあります。周囲となんら変わらない生活の中で、ほんの少しの掛け違いで生き辛さを感じ、”自分らしさ”に蓋をしてしまう。そんな「障害」という言葉だけで線引きされる世の中を本気で変えたいという強い決意から、当社は立ち上がりました。

私たちが強みとするのは、自社運営の就労支援施設をはじめとする圧倒的な「現場の実績と蓄積された知見」です。この知見を最大限に活かし、自社サービスの向上にとどまらず、業界全体、ひいては社会構造そのものの変革に挑みます。 そして日本国内という枠組みを越え、世界規模で「メンタルダウンしない世界」を目指すことで、すべての人が自身の才能を最大限に発揮できる社会を実現していきます。

■ 事業内容（Service）

＜福祉事業＞

年齢や障害の有無に関わらず、誰もが自分らしく生きていく世界を目指し、一人ひとりのライフステージと個性に合わせた福祉サービスを展開しています。現在、全国に50拠点以上を展開しており、3年で100拠点以上の拡大に向けて加速しています。

・就労移行ITスクール（就労移行支援事業）：https://itschool-lp.logz.co.jp/

・自立訓練ITリワーク（自立訓練事業）：https://jiritsukunren-school.logz.co.jp/

・メンタルヘルスラボの訪問看護（訪問看護事業）：https://menlabohoukan.mentalhealthlabo.co.jp/

・アートキッズ療育（児童発達支援事業）：https://artkids-lp.logz.co.jp/

＜障害者雇用クラウド事業＞

上場企業から新興企業まで、魅力ある企業と障害者雇用の優秀人材を繋ぐクラウドサービス。障害者雇用に悩む企業様と、障害を抱えながらも「働きたい」と願う優秀な人材とのマッチングを実現します。

・障害者雇用クラウド：https://shougaisha-koyou-cloud.com/

＜福祉医療介護HR・人材プラットフォーム事業＞

福祉・医療・介護業界に特化した転職・採用支援を展開。福祉医療介護業界の課題である人材不足の解消と、プロフェッショナル人材の流動性向上を後押しします。

・福祉医療介護業界特化の転職プラットフォーム「メンラボジョブ」：https://menlabojob.mentalhealthlabo.co.jp/

・メンラボジョブエージェントプラットフォーム：https://menlabojob-database.mentalhealthlabo.co.jp/

＜専門事業（経営支援・M&A・建設・その他）＞

福祉・医療産業の構造変革を後押しするため、経営支援や業界再編を見据えたM&A仲介、さらには施設づくりを担う建設事業など、多角的にソリューションを提供しています。

・福祉医療介護経営ラボ：https://mosh.jp/services/346813

・メンラボM&A：https://menlabo-ma.mentalhealthlabo.co.jp/

・メンラボ建設：https://menlabokensetsu.mentalhealthlabo.co.jp/

・オトラボ：https://otolabo.mentalhealthlabo.co.jp/

■ 共同運営パートナー（VSP）追加募集

当社の中核を担うのが、共通の理念のもとに広がるフランチャイズネットワーク「VSP（Vision Sharing Partners）」です。

志を同じくして事業を進めていける法人様をパートナーとして迎え、福祉の可能性を広げるため「自立訓練ITリワーク」の全国展開を推進しています。安心して事業運営していただけるよう、「集客」「運営」「採用」の三方から全力でサポートする体制を整えています。

▶︎お問い合わせ先（※法人限定）：https://vsp-lp.logz.co.jp/

■ 新卒・中途採用エントリー募集中

当社は今後、福祉領域にとどまらず「予防医療」や「メンタルヘルス領域のシステム開発」などへも事業を大きく拡大してまいります。

それに伴い、医療福祉事業の最前線で確固たる結果を追求し、組織を牽引してくださるリーダー候補、技術者、新規事業開発、管理部門など、あらゆるポジションで新たな人材を募集しています。

単なる理念への共感にとどまらず、事業の成長と業界変革にこだわり抜くプロフェッショナルな仲間をお待ちしております。

▶︎採用LINE：https://lin.ee/P9r7u2WS

■会社概要

【メンタルヘルスラボ株式会社について】

メンタルヘルスラボ株式会社は、「メンタルダウンしない世界を創る」というビジョンのもと、福祉事業、メディア事業、HR事業、Saas事業を展開しています。

福祉事業では、「障害という線引きをなくす」というミッションを掲げ、IT特化型就労移行支援や、児童発達支援事業などを展開しています。

所在地：東京都品川区西五反田1-25-1 ＫＡＮＯビル2階

代表者：代表取締役 古徳一暁

事業内容：福祉事業、フランチャイズ事業、障害者雇用クラウド事業、

福祉医療介護業界特化の転職プラットフォーム「メンラボジョブ」、

福祉医療介護業界特化のM&A仲介事業「メンラボM&A」

サイト：https://logz.co.jp/