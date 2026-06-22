【奈良市】民間提案課題設定型の募集について

奈良市役所

近年、人口減少や少子高齢化、担い手不足、デジタル化への対応など、地域や行政を取り巻く課題は複雑化・多様化しています。

奈良市では、こうした課題に対し、行政だけで解決策を考えるのではなく、民間企業・大学・団体等が持つ知見や技術、アイデアを活かした「共創」による課題解決を推進しているところです。

このたび、奈良市が抱える具体的な行政・地域課題を公開し、その解決につながる提案を募集する「民間提案（課題設定型）」を開始いたします。

里親制度の啓発、清掃ボランティアの担い手確保、消費生活トラブル防止、介護人材確保など、社会課題性の高いテーマについて、実証実験や広報連携、小規模な取組なども含め、奈良市をフィールドに、新たな官民共創に挑戦いただける民間ならではの発想やノウハウを活かした提案をお待ちしています。

トピックス

1、制度趣旨・目的

2、民間事業者等にとっての主なメリット

3、募集する課題テーマ

4-1、募集概要《テーマ1～4関連》（詳細は、募集するテーマ毎のページを参照）

4-2、募集概要《テーマ5関連》（「PolicyFund」スキームを活用した、民間提案募集）

具体的な行政・地域課題を公開のうえ、民間提案「課題設定型」として、民間企業・大学・団体等から解決提案（テーマ1～5）を募集し、柔軟な官民連携を推進します。- 「里親制度啓発等による里親登録世帯の増加」（子ども安心課）- 「清掃ボランティア制度の維持・管理における効率化と担い手確保」（地域づくり推進課）- 「企業や大学の知見を交えた消費生活に係る啓発アイデア」（産業政策課）- 「実効的な介護人材確保・定着施策」 （介護福祉課）- 「月ヶ瀬地域における宿泊・滞在拠点整備 」（月ヶ瀬行政センター地域振興課）テーマ5については、本市と事業連携協定を締結している（株）PoliPoliと連携し、同社が運営する寄附基金「PolicyFund」スキームを活用した募集を実施します。※テーマ5については、「PolicyFund」のスキームを活用する形で募集。（4頁参照）- 募集期間：令和9年3月末まで（予定）- 対象：企業、大学、NPO、団体、スタートアップ等- 実施形態：実証実験、連携協定、共同事業 等（提案内容に応じて、関係課との対話・協議を実施）- 提案方法：奈良市ホームページ内の専用フォームより受付- 受付フロー（奈良市独自募集：テーマ1～4）

（株）PoliPoliとの連携により、政策を軸に社会課題解決を加速する同社運営の寄附基金「Policy Fund」制度を活用した応募団体の募集を開始します。（通年募集）

本制度では、奈良市が掲げる地域課題の解決に資する企画・アイデアを非営利団体・企業等から募集し、奈良市を実証フィールドとした実証実験を通じて、社会課題解決に向けた取組の実現を目指します。

支援額については、資金提供者（寄附者）の意向に沿いながら、100～300万円/団体を想定。

5、関連リンク（提案ならびに応募先について）

- 公民連携情報Topページ＋自由提案型（https://www.city.nara.lg.jp/site/narasikouminrenkei/）事業者等から本市の行政課題や地域課題等の解決につながる技術・ノウハウ・アイデア等について、テーマを問わず自由な発想で提案いただくもの。既存事業等への要望や意見については、従前どおり、関係部署へ直接お問い合わせください。- 民間提案【課題設定型】《テーマ1～5関連》（https://www.city.nara.lg.jp/soshiki/4/266247.html）- PolicyFundについて《テーマ5関連》（https://policy.fund/pdwNAAKy/dYQB28Ep#fund）本件に関するお問い合わせ先

奈良市 総合政策課

0742-34-4786

https://prtimes.jp/a/?f=d36429-441-9536e6159549945b569b99d49861915e.pdf