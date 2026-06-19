銀座景観の150年を紐解く　建築史家・松本裕介氏によるセミナーを7月開催！講義と連動した「SEIKO HOUSE(旧 和光本館)」特別見学ツアーも実施

小松ウオール工業株式会社

小松ウオール工業株式会社（本社：石川県小松市、代表取締役社長：加納慎也、以下、小松ウオール）は、建築の歴史と未来を探求する「建築セミナー2026」の第2回を7月27日（月）に開催いたします。

「近代建築の継承」に焦点を当てた第1回に続き、今回は、日本の近代化の象徴であり、今なお進化を続ける「銀座4丁目交差点」にフォーカス。明治5年の銀座大火を契機に生まれた煉瓦街から、現在の景観に至るまでの150年以上の変遷を、建築史家・松本裕介氏の解説とともに豊富な資料で紐解きます。

さらに、講義の2日後には、銀座のランドマークである「SEIKO HOUSE（旧 和光本館）」の内部を実際に体感できる、本セミナー限定の「特別見学ツアー」を同時開催。座学とリアルな空間体験を掛け合わせ、知的好奇心を刺激する立体的なプログラムをお届けします。

■建築の可能性を探求する対話。小松ウオール「建築セミナー2026」始動

2025年に始動した本セミナーは、建築のあり方やこれからの可能性について、建築に携わる皆さま、そして建築を志す学生の皆さまと共に探求する場としてスタートいたしました。初年度は、建築家の内藤廣氏、仙田満氏、小堀哲夫氏らを講師に迎え、ものづくりの視点から建築を考える全9回のプログラムを実施し、新たなネットワークを築くことができました。

継続開催となる2026年度は、昨年度の経験を踏まえ、建築が積み重ねてきた「時間」や「歴史」に光を当て、議論をさらに深化させてまいります。第1回でのモダニズム建築の改修・継承に関する議論に続き、第2回となる今回は、日本の近代化とともにつくられ、今なお人々を惹きつける商業地・銀座の中心部が歩んできた景観の変遷に迫ります。

■ 2026年度・第2回：銀座4丁目交差点における景観の歴史的変遷

近代以降、東京を代表する商業地である銀座の中心として注目され続けてきた銀座4丁目の交差点。SEIKO HOUSEの時計塔がそびえる風景は、誰しもが思い描くことができるものと言って良いでしょう。

本セミナーでは、明治5年の銀座大火を契機として銀座煉瓦街ができてから今日に至るまでの間に、同所にはどのような建物が建てられ、その建物を用いてどのような商売が営まれてきたかを、豊富な資料を用いてビジュアライズします。現在の景観がどのような経緯で形成されたかを明らかにし、今後いかなる継承・展開がなされるべきかを考える材料を提供いたします。

また、講義の2日後には、講義内で解説された歴史と意匠の現場を実際に体感できるステップとして、「SEIKO HOUSE（旧 和光本館）」の特別見学ツアーを同時開催。時計塔を戴く外観でお馴染みの名建築の内部に一歩足を踏み入れることで、文献や資料だけでは捉えきれない、本物の建築空間が持つ重みや歴史の奥行きを五感で体感できる、貴重な機会となります。

■ 登壇建築家プロフィール

松本 裕介（まつもと ゆうすけ）

建築史家。

東京大学工学系研究科建築学専攻博士課程。

日本建築史を10年間研究。

その後、日建設計、アトリエ系建築設計事務所を経て、独立。住宅・医療施設などの設計を行っている。

現在、杉並区や江東区などで建築史講座講師をつとめる。また趣味として20年以上つづけてきた街歩きの経験を生かし、市民対象の歴史的建造物散策・史跡散策グループを主催。趣味は美術鑑賞、茶道、古文書解読など。

■ 開催概要

＜講義＞

【日時】2026年7月27日（月）18:30～20:30（受付開始 18:00）

【会場】小松ウオール工業株式会社 101 TOKYO SHOWROOM ／ オンライン配信

【定員】会場参加 50名 ／ オンライン参加 制限なし

【参加費】無料

＜見学＞

【日時】2026年7月29日（水）14:00～16:00（受付開始 13:45）

【会場】SEIKO HOUSE（旧 和光本館）

【住所】東京都中央区銀座4丁目5-11

【定員】16名

【参加対象】講義参加者のみ ※応募多数の場合は抽選となります

【見学申込締切】2026年7月15日（水）

【申込フォーム】https://www.komatsuwall.co.jp/form/form.php?form_id=1425

※今回は、施設管理および守秘義務の都合上、メディアの皆様による取材・撮影をご遠慮いただいております。また、大変恐れ入りますが、該当施設に関するオフィシャル素材（画像・映像等）のご提供もございません。ご了承ください。

■小松ウオール工業株式会社について

小松ウオールは、1968年の創業以来、パーティション、トイレブース、スライディングウォールなどの製造、設計、販売、施工を通じて、快適で安全な空間づくりに貢献してまいりました。「空間を通じて社会に価値を創造する」という理念のもと、常に時代のニーズを捉えた製品開発に取り組んでいます。

・社名：小松ウオール工業株式会社

・所在地：本社 石川県小松市工業団地1丁目72番地

・代表者：代表取締役社長 加納慎也

・設立：1968年1月22日

・営業種目：可動間仕切、固定間仕切、トイレブース、移動間仕切、ロー間仕切等の製造、設計、販売、施工

・URL：https://www.komatsuwall.co.jp/