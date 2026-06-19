メキシコの名門テキーラ「アレッテ」創業オーナー ハイメ・オレンダイン氏が来日。7月17日ウェルカムパーティ、7月20日「テキーラの日」限定テイスティングを開催

ジェイドックス株式会社

ジェイドックス株式会社（東京都新宿区）は、メキシコ・ハリスコ州テキーラ村の名門ブランド「ARETTE（アレッテ）」の創業オーナーの一人であるハイメ・オレンダイン氏が2026年7月に来日し、7月20日（月・祝）開催の「テキーラの日イベント」に参加することをお知らせいたします。

また来日にあわせ、7月17日（金）には人数限定にてウェルカムパーティを開催いたします。東京・渋谷の本格タコスレストランCasa De Sarasa（@casadesarasa(https://www.instagram.com/casadesarasa/)）にて、ハイメ氏を囲み、テキーラアレッテと人気の本格タコスを楽しむスペシャルな交流会を予定しております。オーナー本人によるブランドセミナーや質疑応答を直接体験できる、日本では非常に貴重な機会となります。

アレッテは、テキーラの名門オレンダイン家の一族であるエドゥアルド氏、ハイメ氏の二人によって1986年に設立されたクラフトテキーラブランドであり、100％ブルーアガベを使用し、添加物を使用しない伝統的な製法を守り続けています。テキーラ村で3番目に古い歴史ある蒸留所「エル・ジャノ蒸留所」で造られ、その品質は世界中の愛好家やバーテンダーから高く評価されています。

クラフトテキーラ「Arette（アレッテ）」

2026年にブランド創立40周年を迎える「アレッテ」。そのテキーラを生産するエル・ジャノ蒸留所は1900年創業の歴史ある蒸留所で、2025年には創業125周年を迎えました。

アレッテは、伝統的な製法を守り続ける「クラフトテキーラ」として知られています。原料となるアガベの選定から製造工程に至るまで、手作業による丁寧なものづくりを大切にし、時間と手間を惜しまず仕上げることで、豊かな風味と香りを実現しています。

使用する原料は100％ブルーアガベ。添加物を使用せず、テキーラ火山由来の天然水と伝統製法によって造られています。アガベ本来の香りや甘みを活かした、自然でやさしい味わいが特長であり、多くのファンをもちます。

ブランド創立40周年という節目の年に、創業オーナーのハイメ・オレンダイン氏が来日。ブランドの歴史と哲学を日本のテキーラファンへ直接伝える貴重な機会となります。

蒸留所や製法の詳細についてはこちら：アレッテ公式ブランドページ(https://arette.jp/)

来日記念イベント開催

7月17日開催 「アレッテ」オーナー ウェルカムパーティー

7月17日（金）には、渋谷の人気レストラン Casa De Sarasa（@casadesarasa(https://www.instagram.com/casadesarasa/)）にて、ハイメ・オレンダイン氏ウェルカムパーティを開催いたします。

オーナー本人がブランドストーリーや蒸留所への想いを直接語る特別テイスティングセミナーに加え、ハイメ氏とともにアレッテ製品飲み放題/本格タコス食べ放題のスペシャルな交流会を予定しております。

- ハイメ・オレンダイン氏による特別テイスティングセミナー- アレッテ各製品、ストレートやカクテルを飲み比べ- Casa De Sarasa特製の手作りタコス食べ放題

と、アレッテの魅力とメキシコの空気が体験できる貴重な機会です。

7月20日開催 「テキーラの日イベント」に特別参加

7月20日（月・祝）にRIDE/天王洲キャナルガーデン（天王洲アイル）にて開催される「テキーラの日イベント」（@tequiladay_japan(https://www.instagram.com/tequiladay_japan/)）では、ハイメ・オレンダイン氏が会場に来場。

イベント会場内の個室セミナールームにて、人数限定・有料の特別テイスティングセミナーを実施いたします。

創業者本人による解説のもと、

- アレッテの歴史とブランド哲学- 蒸留所や製法についての解説- 本格テキーラテイスティング- 質疑応答

などの内容を予定しております。

一般的な試飲イベントでは聞くことのできない深いブランドストーリーを体験できる、特別なプログラムです。

開催概要

7月17日開催 「アレッテ ブランドセミナー」7月20日開催「テキーラの日」特別テイスティングセミナー「アレッテ」オーナー ウェルカムパーティー

日時：2026年7月17日（金）

会場：渋谷メキシカン Casa De Sarasa（@casadesarasa(https://www.instagram.com/casadesarasa/)）

内容：アレッテオーナーによるテイスティングセミナー、交流会（アレッテ飲み放題/タコス食べ放題）

主催：JUAST/ジェイドックス株式会社

参加費：8,500円（税込）※フリードリンク＋フリータコス＆メキシカンスナック付き

※詳細および申込方法は次のリンクより

詳細を見る :https://tequilajournal.jp/cm_post_topics/20260615/テキーラの日イベント 特別テイスティングセミナー

日時：2026年7月20日（月・祝）

会場：「テキーラの日」イベント第1会場内セミナールーム

内容：限定人数制・有料テイスティングセミナー（45分）

講師：ハイメ・オレンダイン氏

定員：各回6名（全2回実施）

参加費：3,000円（税込）

※申込方法は次のリンクより

（注：本特別テイスティングセミナーはテキーラの日イベント入場チケット購入者限定のオプションセミナーであり、入場券とは別途お申し込みが必要です。定員になり次第受付終了となります。）

製品ラインアップ

申し込み :https://peatix.com/event/4997422クラシックライン

上質でありながら日常に溶け込む柔らかな味わいが特徴です。素材の力を活かしたナチュラルな味わいが飲み疲れせず、食事とも心地よく調和します。ハイボールなどで食中酒としても最適です。

ブランコ 700ml/1L

グリーンハーブや柑橘のような爽やかな香り。やさしく穏やかな味わい。ハイボールにすると、清涼感が一層際立つ。

レポサド 700ml

オーク樽で6か月熟成。ほのかに感じられる杏仁のような香りと、バニラやスパイスの穏やかな風味が調和した一本。

ボックス入り

クラシックラインのブランコ・レポサドをそれぞれ日本限定オリジナルデザインのボックス入りで。

ギフトセット

ブランコ・レポサドのギフトボックス入りセット。贈り物にも。

アルテサナルライン

伝統製法で仕上げた、より柔らかく深みのあるテキーラ。マンポステラ（レンガ窯）でゆっくりと加熱し、大変希少なコンクリート製発酵槽で自然発酵。蒸留後のカットを多く取ることで、雑味を抑えたまろやかな口当たりに。クラフトマンシップを感じる、奥行きのある味わいが魅力です。

ご購入はこちら：

【アマゾン】：https://www.amazon.co.jp/stores/ARETTE/(https://www.amazon.co.jp/stores/ARETTE/page/3005AAE0-C739-455A-85CF-0B5562F413FE?lp_asin=B0CV4KX2KL&ref_=cm_sw_r_ud_ast_store_WD3D7P7CF9N45KGNXTMP&store_ref=bl_ast_dp_brandlogo_sto)

【楽天市場】：https://www.rakuten.co.jp/jdox/contents/arette/

【直営ECサイト】：https://jdox.stores.jp/arette(https://jdox.stores.jp/?category_id=64be280c41100f002dc742bb)

※お取引をご希望の酒販店様は下記よりお電話、Eメールにてご連絡くださいませ。

＊お問い合わせ先＊

■ ジェイドックス株式会社

メキシコを中心にラテンの素敵なものを日本に！

メスカルやテキーラなどの酒類から芋虫の塩やアガベシロップ、

ホウロウ食器などを取り扱っています。

所在地：東京都新宿区新宿4-3-30

Tel : 080-1386-6655

Email：import@j-dox.com

URL：https://www.jdox-import.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/jdox_import/

その他リンク：https://1link.jp/jdox_import