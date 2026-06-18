「第3回関西みらいベンチャーアワード『みらいWay』」受賞者決定について

株式会社りそなホールディングス

りそなグループの関西みらい銀行(社長 原藤 省吾)は本日、ベンチャー企業向けビジネスプランコンテスト「第3回関西みらいベンチャーアワード『みらいWay』」を開催し、グランプリ1社、優秀賞3社、優良賞6社を決定しました。

本コンテストは、地域の有望なベンチャー企業を発掘し、成長とイノベーション創出をサポートするもので、昨年に続き3回目の開催となります。

開催概要(https://www.kansaimiraibank.co.jp/hojin/miraiway/)

受賞者一覧

グランプリ(賞金500万円)1社

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/100027/table/6_1_fc892f83309c086a7b0c1907574ab5d0.jpg?v=202606190952 ]

優秀賞(賞金100万円)3社

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/100027/table/6_2_3624db73a3b02b5a70a9f12ccf8b40f8.jpg?v=202606190952 ]

優良賞(賞金50万円)6社

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/100027/table/6_3_4de98790249fca8f222e8ddeaadb5b45.jpg?v=202606190952 ]受賞者のみなさま(右)グランプリ受賞者：株式会社mediVR/原氏