地域課題解決イノベーション創出プロジェクト　公募開始～事業者と地方自治体が協働して社会課題や行政現場の課題を解決～

東京都

東京都では、東京と全国各地がそれぞれの持つ力を合わせて、日本全体の持続的発展へとつなげていく

「共存共栄」を目指しています。そのため、東京都は東京のみならず他地域の発展にも資する様々な施策について、各自治体と連携して取り組むとともに、令和7年11月にバージョンアップしたスタートアップ戦略「Global Innovation Strategy 2.0 STARTUP ＆ SCALEUP」の下、社会課題や行政課題の解決に貢献するスタートアップとの協働を進めています。

こうした取組の一環として、オールジャパンでのイノベーション創出に向け、令和8年4月にスタートアップ等による秋田県・山形県・新潟県・東京都の抱える地域課題解決ピッチを開催しました。これを受け、そのフォローアップとしてワークショップ・ピッチイベントを実施します。この取組では、優れたスキルや技術を持つスタートアップ等の事業者と四都県の行政現場職員がワークショップで解決策を議論するとともに、その後のピッチイベントを通じて、各自治体と課題解決に向けたパートナーとなる協働候補先事業者とのマッチングを目指します。ついては、本プロジェクトへの参加事業者の募集を開始します。

１ 事業の流れ

- 課題３テーマに対し、行政現場とともに解決を図る事業者を募集- 課題について、各自治体職員と事業者とが対話を行い、お互いの考えや意向を深く理解しながら、認識を共有- 上記で深堀りした課題に対し、事業者から具体的な解決策を提案するピッチイベントを実施- 協働候補先事業者と、サービス・プロダクト等の調達などに関して商談が行われます。

STEP１事業者の公募開始【６/18(木)～】

1課題につき、５社程度を募集

応募多数の場合、応募内容と各課題のマッチ度を判断し決定

STEP２ワークショップの実施【７/13(月)】

事業者と職員が対話を行い、解決方法を模索

※TIBとオンラインのハイブリット開催を予定

STEP３解決策の提案・ピッチ【7月末予定】

ピッチイベントにおいて、各自治体と協働候補先事業者をマッチング

※TIBでの現地開催を予定

STEP４公共調達等に向けた商談【8月～】

サービス・プロダクト等に関して、事業者と各自治体が商談

商談成立後プロジェクト開始

２ 設定テーマ

※(2)については、都政課題の解決に向けたスタートアップピッチイベント「UPGRADE with TOKYO」と連携して実施

URL：https://upgrade-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/

３ スケジュール（予定）

４ その他

応募要領や申請フォームは、スタートアップ戦略推進本部ホームページをご参照ください。

URL：https://www.startupandglobalfinancialcity.metro.tokyo.lg.jp/alljapan/20260618

本件は、「2050東京戦略」を推進する取組です。

戦略10 スタートアップ「世界で活躍するスタートアップを育成」