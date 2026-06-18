Atlantic STARSが世界最大級のメンズファッション展示会「PITTI IMMAGINE UOMO」に出展。日本市場展開を加速

株式会社グラッド

イタリア発プレミアムスニーカーブランド「Atlantic STARS（アトランティックスターズ）」は、イタリア・フィレンツェで開催された世界最大級のメンズファッション展示会「PITTI IMMAGINE UOMO（ピッティ・イマージネ・ウオモ）」に出展いたしました。

世界中のバイヤーやメディア、ファッション関係者が集まる本展示会において、Atlantic STARSはブランドの最新コレクションを発表し、世界市場に向けてその独自のデザインとブランド哲学を発信しました。

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世界中のファッション業界が注目するPITTI UOMO

PITTI IMMAGINE UOMOは、1972年より開催されている世界最大級のメンズファッション展示会です。

毎年イタリア・フィレンツェで開催され、世界各国からトップブランド、バイヤー、百貨店、セレクトショップ、メディア関係者が集結することで知られています。

トレンドの発信地として高い影響力を持ち、世界のメンズファッション業界を牽引するイベントのひとつとして位置付けられています。

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Atlantic STARSが提案する「Color Your Life」

Atlantic STARSは、ブランドコンセプトである

「Color Your Life」のもと、カラーリングとデザインを通じて日常をより豊かに彩るスニーカーを提案しています。

今回のPITTI UOMOでは、ブランドを象徴するアイコニックなデザインに加え、最新シーズンモデルや新たなカラー提案を披露。

世界中のバイヤーやファッション関係者から高い関心を集めました。

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日本市場への本格展開を加速

Atlantic STARSは現在、日本市場でのブランド展開を強化しています。

今後は日本限定モデル「Vancouver」の展開をはじめ、日本独自の企画や限定カラーコレクションなど、日本のユーザーに向けた特別な商品開発も予定しています。

世界的な舞台であるPITTI UOMOへの出展を通じて得られたグローバルな知見を活かしながら、日本市場においてもブランド価値の向上と認知拡大を目指してまいります。

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Atlantic STARSについて

Atlantic STARSはイタリア発のプレミアムスニーカーブランドです。

ブランドの象徴であるスターアイコンと独創的なカラーリングにより、世界中のファッションファンから支持を獲得しています。

「Color Your Life」をコンセプトに、ファッションを通じて日常に彩りと個性を提案し続けています。

公式ショップはこちら :https://atlanticstars-jp.com/

本件に関するお問い合わせ先

info@atlanticstars.jp

会社概要

会社名 ：株式会社グラッド

所在地 ：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1丁目21番3号

設立 ：平成16年12月21日

代表取締役：服部武士

事業内容 ：不動産売買、賃貸、仲介、管理、不動産に関するコンサルティング業、Atlantic STARS正規代理店