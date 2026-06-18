命を守る“本物のパラシュート生地”を日常へ。SEAL、藤倉航装の白いパラシュートファブリックを使用した新シリーズを6月18日発売。

株式会社モンドデザイン

株式会社モンドデザイン（本社：東京都港区、代表取締役：堀池洋平）が展開するバッグブランド「SEAL」は、国内唯一のパラシュートメーカー「藤倉航装株式会社※1」の白いパラシュートファブリックを使用した新シリーズ「FUJIKURA WHITE COLLECTION」を、2026年6月18日より発売いたします。

＜商品詳細URL＞

https://www.seal-store.net/shopbrand/fujikura_white

「FUJIKURA WHITE COLLECTION」は、藤倉航装が長年培ってきた技術から生まれた“本物のパラシュート生地”を、日常で使えるバッグへと仕立てた新しいコレクションです。

命を守るために作られてきたパラシュート生地を、日常の道具へ。人の命を預かるための素材が、今度は私たちの暮らしを軽やかに支えます。

使用しているのは、藤倉航装の特別なホワイトファブリック。高い強度と軽量性を備えたパラシュート生地に、ライトグレーのテープを組み合わせ、清潔感のある白を基調にした都会的な印象に仕上げました。

さらに、生地には中綿を挟んだボンディング加工を施し、ふんわりとした柔らかな膨らみと、手に触れた時の心地よい質感を実現。機能素材ならではの驚きの軽さと、無機質になりすぎないやわらかな表情を兼ね備えています。

ラインナップは、約100gのミニバッグ「FUJIKURA WHITE MINI」、約200gのパッカブルバッグ「FUJIKURA WHITE PACK」、約350gのソフトクーラーバッグ「FUJIKURA WHITE COOLER」の3種類。いずれも軽量で扱いやすく、日常のさまざまなシーンで活躍します。

「FUJIKURA WHITE COOLER」は、外装に藤倉航装のホワイトファブリックと中綿ボンディング、中間層にPEフォームとアルミ蒸着フィルム、内装にPEVAを採用した5層構造のソフトクーラーバッグです。約350gという軽さながら、500mlペットボトルなら4～5本、350ml缶なら6～7本収納でき、日常の外出やレジャーにも使いやすいサイズ感です。

「FUJIKURA WHITE PACK」は、軽さと収納力を兼ね備えたパッカブルバッグです。約200gと軽量で、毎日の買い物や旅行先でのサブバッグとして活躍し、使わない時にはコンパクトに収納できます。

「FUJIKURA WHITE MINI」は、約100gの驚きの軽さと、気軽に持ち歩けるサイズ感が特徴のミニバッグです。内部にはファスナーポケットを備え、付属のカラビナにより使わない時にはコンパクトに丸めてバッグへの取り付けも可能です。

持つたびに感じる、素材そのものの特別感。日常に溶け込む、本物のパラシュート生地。「FUJIKURA WHITE COLLECTION」は、軽さ・強さ・柔らかな質感を兼ね備えた、機能素材を美しく楽しむための新しいバッグコレクションです。

※1 藤倉航装株式会社（所在地：東京都品川区／設立：昭和14年）営業品目：航空機装備品、航空機乗員用保安具、宇宙科学観測用具

FUJIKURA WHITE COOLERFUJIKURA WHITE PACKFUJIKURA WHITE MINI

■製品概要

製品名：FUJIKURA WHITE COLLECTION

発売日：2026年6月18日

販売場所：SEALオフィシャルオンラインストア、SEAL表参道本店

SEALオフィシャルオンラインストア：https://www.seal-store.net/

SEAL表参道本店：https://www.seal-brand.com/store/omotesando.html

【FUJIKURA WHITE MINI】

型番：FW-001

サイズ：W250mm×H180mm×D100mm

重さ：約100g

価格：8,800円（税込）

生産国：日本

【FUJIKURA WHITE PACK】

型番：FW-002

サイズ：W300mm×H450mm×D160mm

重さ：約200g

価格：14,300円（税込）

生産国：日本

【FUJIKURA WHITE COOLER】

型番：FW-003

サイズ：W280mm×H220mm×D100mm

重さ：約350g

価格：16,500円（税込）

生産国：日本

■「SEAL」について

「SEAL」は、国内職人の高い技術によって作られる、MADE IN JAPANのバッグブランドです。主に廃タイヤチューブを再利用した製品を展開しながら、森野帆布や藤倉航装など、日本の優れた素材メーカーとのコラボレーションによる異素材プロダクトも開発しています。

独自の素材感や一点ごとに異なる表情を活かした製品づくりを通じて、自分らしいアイテムを楽しみたい方や、ライフスタイルにこだわる方へ向けたバッグを提案しています。また、WWF（世界自然保護基金ジャパン）への寄付や植林活動など、SEALの取り組みを通じて、ユーザーが気軽に社会貢献活動へ参加できる仕組みづくりも行っています。

■株式会社モンドデザインの概要

本社所在地：〒107-0062 東京都港区南青山5-17-12 リオン南青山3階

設立：2006年11月17日

資本金：1,000万円

代表取締役：堀池 洋平

URL：https://www.mondodesign.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/sealbrand

Instagram：https://www.instagram.com/seal_brand/