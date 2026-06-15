【無料ウェビナー】6/24開催！WAF環境における証明書運用はどこまで自動化できるのか

株式会社セキュアスカイ・テクノロジー

安全なWebサイトを実現するために脆弱性診断とクラウド型WAFを提供する株式会社セキュアスカイ・テクノロジー（本社：東京都千代田区、代表取締役：大木 元 以下、セキュアスカイ）は、SSL/TLSサーバ証明書運用をテーマとした無料ウェビナー「WAF環境における証明書運用はどこまで自動化できるのか」を、2026年6月24日（水）よりライブ配信およびオンデマンド配信にて開催いたします。

本ウェビナーでは、SSL/TLSサーバ証明書の有効期限短縮の流れを背景に、証明書運用の現状と課題を整理し、クラウド型WAF「Scutum（スキュータム）」を例に、WAF環境における証明書運用の自動化がどこまで可能なのかを実務的な観点からわかりやすく解説します。

● 詳細：https://securesky-plus.com/security/3653/(https://securesky-plus.com/security/3653/)

●開催背景

SSL/TLSサーバ証明書の有効期限短縮が進むなか、これまで年1回程度で対応していた証明書更新は、より短いサイクルでの継続的な管理が求められるようになっています。特に、CDN、WAF、ロードバランサ、複数のWebサーバなどを組み合わせたWebサービス構成では、証明書の配置が分散しやすく、管理の複雑化が課題となっています。こうした環境では、「どこに証明書が存在しているのか」「いつ更新が必要なのか」を正確に把握できないことによる更新漏れや設定ミスが、サービス停止などの重大なリスクにつながる可能性があります。

このような背景から、証明書運用の効率化・自動化への関心が高まっており、単なる更新作業にとどまらず、運用プロセス全体の見直しが求められています。

本ウェビナーでは、証明書運用における構造的な課題を整理するとともに、クラウド型WAF「Scutum」を活用したWAF環境における証明書運用方法や自動化の適用範囲について解説します。

● 開催概要

● このような方におすすめ

● ウェビナー内容

● クラウド型WAFサービス「Scutum（スキュータム）」について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73493/table/89_1_fabf2f58b7a1af6cb8d7801dc63f937a.jpg?v=202606150351 ]- 現在WAFを導入している、または導入を検討している方- 複数の証明書やドメインを管理しており、効率化を模索している方- 証明書更新作業の属人化を解消したいと考えている方- 証明書の自動更新について、自社環境への適用範囲を整理したい方- 有効期限短縮の動向に伴う運用への影響に関心がある方- なぜ今、SSL/TLSサーバ証明書の見直しが必要なのか- 証明書運用の実態と課題- クラウド型WAF「Scutum」における証明書の運用- 自社で確認すべき証明書運用チェックポイント

インターネット上で「盾」となって、Webサイトを不正アクセス（攻撃）から守るセキュリティサービスです。お任せ運用・低コストでかつ余計な自前の設備を一切持つことなく、より安全なWebサービスの提供を実現します。

サービス詳細：https://www.scutum.jp/

【株式会社セキュアスカイ・テクノロジー 会社概要】

セキュアスカイ・テクノロジーは「インターネットを安全にしたい」という想いを原点に、2006年に設立されたWebアプリケーションセキュリティの専門企業です。開発・運用の各フェーズに対して、セキュア設計・開発のための教育・支援サービス、脆弱性診断、クラウド型WAF「Scutum（スキュータム）」、国産EASMサービス「Dredger（ドレッジャー）」を中心にWebサイトの安全を一貫して守るWebセキュリティサービスを提供しています。

社名 ：株式会社セキュアスカイ・テクノロジー

本社所在地 ：東京都千代田区岩本町2-2-4 PMO神田岩本町II 10F

設立 ：2006年3月

代表者 ：代表取締役 大木 元

事業内容 ：Webアプリケーションに特化したセキュリティサービス

・脆弱性診断サービス

・セキュリティ教育・支援サービス

・クラウド型WAFサービス

・EASM（ASM）サービス

・セキュリティコンサルティング、その他

URL ：https://www.securesky-tech.com/

【お問い合わせ先】

株式会社セキュアスカイ・テクノロジー

広報担当 大倉 千代子（おおくら ちよこ）

E-mail ：pr@securesky-tech.com

TEL ：050-5445-8822