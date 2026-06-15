御食国・淡路島からお届け！夏の美味「べっぴん鱧」の鱧鍋セットの発送を開始！

塩屋土地株式会社 ホテル事業部■ 淡路島のご当地グルメを、ご自宅で贅沢に。

鳴門海峡（大鳴門橋）を望むリゾートホテル「ホテルアナガ(https://www.hotelanaga.com/)」では、淡路島の旬をお届けするお取り寄せグルメ「淡路島の旬彩便(https://www.hotelanaga.com/restaurants/anagashop/)」にて、淡路島の夏のご当地グルメ「べっぴん鱧の鍋セット」の予約受付を開始いたしました。

御食国（みけつくに）として知られる淡路島の旬の恵みを、ホテルクオリティでご家庭へお届けします。

自宅での食事時間を上質に楽しめると毎年ご好評をいただいており、本年も数量限定にて販売いたします。期間は、2026年6月13日より発送を開始し、2026年9月中旬までお楽しみいただけます。

■ 【淡路島の旬彩便】鱧鍋セット

初夏の美味「淡路島べっぴん鱧」鱧鍋セット

「べっぴん鱧鍋セット」は、贈答にも最適な化粧箱入り。

ご家庭でのお食事から、お祝いや父の日のプレゼント、お中元のギフトまで、幅広いシーンでご利用いただけます。

「べっぴん鱧鍋セット」（2名様分）ご家族で楽しむ「べっぴん鱧鍋セット」(https://anagashop.official.ec/items/28550502)

内容（2名様分）／一段化粧箱入り

べっぴん鱧 玉葱 白菜 白葱 青味野菜 豆腐

榎茸 椎茸 焼餅 酢橘 わかめ麺 おろし生姜 焼き骨 『アナガ』特製濃縮出汁 追い鰹パック

価格：16,000円（税込）／2名様分

鱧鍋セット×２：淡路島の旬彩便（4名様分）(https://anagashop.official.ec/items/46500275)

内容（4名様分）／鱧鍋セット×二段化粧箱入り

べっぴん鱧 玉葱 白菜 白葱 青味野菜 豆腐

榎茸 椎茸 焼餅 酢橘 わかめ麺 おろし生姜 焼き骨 『アナガ』特製濃縮出汁 追い鰹パック

価格：30,000円（税込）／4～5名様分

※ご案内料金には送料が含まれ、いずれも冷凍せずクール便でお届けいたします。

※クール便なのでご夕食前にご指定いただいても、すぐにお召し上がりいただけます。

※熨斗紙（お中元・お誕生日・父の日など）無料対応いたします。

■ 淡路島「べっぴん鱧」とは

べっぴん鱧は、淡路島近海で水揚げされる鱧、頭は小さく胴が太い美しい魚体から「べっぴん鱧」と名付けられています。

また、淡路島では「はも延縄漁」で一匹ずつ丁寧に釣り上げるため傷が少なく、美しい黄金色の姿も特徴で「べっぴん」とされています。

潮流の速い豊かな漁場で育つことで、皮は薄く、身はふっくら肉厚。上品な脂と濃厚な旨味をお楽しみいただけます。

■ 「淡路島の旬彩便」について

淡路島「べっぴん鱧」淡路島の旬を届ける産地直送の鍋セット

「淡路島の旬彩便(https://www.hotelanaga.com/restaurants/anagashop/)」は、ホテルアナガがセレクトする“淡路島の四季の恵み”をお届けする産地直送便です。

淡路島の旬の食材を使い、調理済み・副菜付きなので手間いらず。

ご家庭でもホテルクオリティの味を気軽にお楽しみいただけます。

ホテルアナガ 概要

名称 ： HOTEL ANAGA (ホテルアナガ)

所在地 ： 〒656-0661 兵庫県南あわじ市阿那賀1109

TEL ： 0799-39-1111

ホームページ： https://www.hotelanaga.com/

開業 ： 1987年(昭和62年)7月1日

敷地面積 ： 約25,000m2

建築規模 ： 本館／地上2階、地下1階、ヴィラ延べ面積／約5,800m2

客室数 ： ・本館／40室(スイートルーム10室、デラックスツイン8室、スーペリアツイン8室、

ハーモニアスコネクティング1室、スタンダード [ツイン12室/ダブル1室]

・ドギー・ヴィラ／5室 (ドギー・ヴィラ4棟)

レストラン ： レストラン「Anaga」64席

ラウンジ16席 カウンター4席 宴会場(着席80名)

その他施設 ： 屋外プール、ジャグジー、ポンツーン（ホテル専用桟橋）、ドギー・ガーデン

テニスコート(オムニコート3面／内：ナイター1面)

宿泊料金 ： 1室2名様ご利用 お1人様29,000円～(1泊2食付き)

チェックイン 15:00／チェックアウト 11:00

関連会社 ：・ユーアールエー株式会社 [淡路ハイウェイオアシス]

・淡路フェリーボート株式会社 [洲本ゴルフ倶楽部]

・アイジー興産株式会社 [ジェームス山自動車学院]