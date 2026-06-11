ITの力で、エアトリ旅行事業、グローバルIT総合サービス事業、訪日旅行事業・Wi-Fiレンタル事業、メディア事業、投資事業（エアトリCVC）、地方創生事業、クラウド事業、マッチングプラットフォーム事業・デジタルマーケティング事業、CXOコミュニティ事業、HRコンサルティング事業、航空会社総代理店事業、レンタカー事業、海外ツアー事業、エンタープライズDX開発事業、美容FC事業、ポータルサイト事業、法人DX推進事業・ヘルスケア事業（以降の事業は投資先にて注力）、人材ソリューション事業、AIロボット事業、ゴルフライフサポート事業、外貨自動両替機事業と町家宿泊・日本文化体験事業を含む全22事業を手掛ける株式会社エアトリ（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CFO：柴田 裕亮、証券コード：6191、以下当社）は、大型キャンペーン「エアトリ超サマーセール2026」において、5月より実施していた海外を対象にしたセールに続き、本日6月11日（木）より国内旅行を対象としたセールを実施いたします。本キャンペーンでは、国内旅行の限定セールと、海外旅行の特集ページを公開いたします。 国内でのセールでは、ホテル「1,000円OFF」やツアー「最大10,000円OFF」の、即時利用可能な期間限定クーポンをご用意し、お客様のおトクな旅の計画をサポートいたします。特設ページ内では追加の特典がアップデートされる場合もありますので、ぜひこまめにチェックいただき、ご自身のスケジュールに合わせた旅の計画にお役立てください。

■エアトリ超サマーセール2026 国内 概要

セール実施期間

2026年6月11日（木）15:00 ～ 2026年7月13日（月）14:59

対象商品

国内航空券、国内航空券＋ホテル、国内ホテル、国内ツアー、レンタカー、高速・夜行バス

キャンペーンURL

https://www.airtrip.jp/campaign/hypersale03

期間限定クーポン

国内ホテル：合計10,000円以上で1,000円OFF 国内ツアー：ご購入金額に応じて、最大10,000円OFF

■海外旅行「夏休み旅行特集」

夏休みや秋の旅行にピッタリな行先が見つかる特集ページを公開いたします。

企画概要

夏本番や秋の連休に向けた海外旅行の計画をお手伝いする「夏休み旅行特集」を公開いたします。次の旅先選びのヒントとなるよう、エアトリが厳選したおすすめの海外航空券やホテル、ハワイツアーなどをテーマごとにご紹介し、思い出に残る旅の計画をサポートいたします。

期間

2026年6月11日（木）15:00 ～ 2026年7月13日（月）14:59

キャンペーンURL

https://www.skygate.co.jp/campaign/hypersale03/

■今後の展開

本キャンペーンはご好評いただいた海外セールに続き、本日より国内セールをスタートいたしました。 期間を通じてお客様がおトクに旅行を楽しめるよう、セール詳細は順次展開してまいります。

キャンペーン全体期間

2026年5月11日（月）10:00 ～ 2026年7月23日（木）15:00

海外セール期間

2026年5月11日（月）10:00 ～ 2026年6月11日（木）14:59 [終了]

国内セール期間

2026年6月11日（木）15:00 ～ 2026年7月13日（月）14:59

国内セール・海外セール 同時開催期間

2026年7月13日（月）15:00 ～ 2026年7月23日（木）15:00

■業績に与える影響

今期の当社グループの業績へ与える影響は軽微と見込んでおります。今後、変更の必要が生じた場合には適時にお知らせいたします。 今後も当社グループはより良いサービスの提供につとめるとともに、さらなる事業拡大、発展に邁進してまいります。

【株式会社エアトリ】 本 社：東京都港区愛宕2-5-1愛宕グリーンヒルズMORIタワー19F 社 名：株式会社エアトリ 代表者：代表取締役社長 兼 CFO 柴田 裕亮 資本金：1,805,647千円（払込資本3,938,440千円） ＵＲＬ：https://www.airtrip.co.jp/ 【エアトリ公式SNS】 Facebook（コーポレート）：https://www.facebook.com/airtrip.co.jp Facebook（サービスPR）：https://www.facebook.com/airtrippr X（旧Twitter）：https://x.com/airtrip_pr 【当社事業別会社・サービスサイト】 ➀エアトリ旅行事業 エアトリ旅行事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/online_travel/ 総合旅行プラットフォーム「エアトリ」：https://www.airtrip.jp/ ➁グローバルIT総合サービス事業 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ：https://hybrid-technologies.co.jp/ EVOLABLE ASIA CO., LTD.：https://evolable.asia/ グローバルIT総合サービス事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/offshore/ 生成系AI総合プラットフォーム「エアスマAI」：https://smartai.airtrip.co.jp/service/ ③訪日旅行事業・Wi-Fiレンタル事業 株式会社インバウンドプラットフォーム：https://www.inbound-platform.com/ 訪日旅行事業・Wi-Fiレンタル事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/inbound/ Wi-Fiレンタルサービス「グローバルモバイル」：https://www.globalmobile.co.jp/ 訪日向けWi-Fiレンタルサービス「Japan Wireless」：https://www.japan-wireless.com/en ④メディア事業 株式会社まぐまぐ：https://www.mag2.co.jp/ メディア事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/lifeinnovation/ メールマガジン「まぐまぐ！」：https://www.mag2.com/ メディア「MAG2NEWS」：https://www.mag2.com/p/news/ メディア「MONEY VOICE」：https://www.mag2.com/p/money/ メディア「TRiP EDiTOR」：https://tripeditor.com/ メディア「by them」：https://by-them.com/ ⑤投資事業（エアトリCVC） 投資事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/investment/ ⑥地方創生事業 株式会社エヌズ・エンタープライズ：https://www.nsenterprise.co.jp/ 地方創生事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/regional_revitalization/ パッケージツアー販売サイト「ニーズツアー」：https://www.needstour.com/ 勤怠管理システム「勤怠プラス」：https://kinpla.com/ ⑦クラウド事業 株式会社かんざし：https://www.kanxashi.co.jp/product/ クラウド事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/cloud_business/ かんざしクラウド：https://www.kanxashi.com/ くちこみクラウド：https://www.cuticomi.com/ ぜにがたクラウド：https://www.xenigata.com/ クラウド転送シャシーン：https://www.shaseen.com/ ばんそうクラウド：https://www.vansow.com/ わきざしクラウド：https://www.wakixashi.com/ かんざしWEDDING：https://www.kanxashi-wedding.com/ クラウド商談どこでもSHOWBY：https://www.showby.cloud/ 人工知能ぜんまい：https://www.xenmai.jp/ Oshiharai Pay：https://www.oshiharai.com/ スペシャルクーポン.jp： https://www.special-coupon.jp/ ホテぐる：https://hoteguru.com/ ⑧マッチングプラットフォーム事業・デジタルマーケティング事業 株式会社GROWTH：https://growth-company.jp/ マッチングプラットフォーム事業・デジタルマーケティング事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/matching_platform/ マーケティング領域特化型ジョブマッチングプラットフォーム『JOB DESIGN』：https://growth-service.jp/job-design/for-business/ マーケティング領域特化型ハイクラス転職支援サービス『JOB SELECTION』：https://jobselection.jp 化粧品ブランド「paranina」：https://www.paranina.jp ⑨CXOコミュニティ事業 CXOコミュニティ事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/cxo_community ⑩HRコンサルティング事業 株式会社ノックラーン：https://corporate.knocklearn.com/ HRコンサルティング事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/hr_consulting/ 急成長スタートアップ向け 中途採用支援事業「Recboo」：https://recboo.com/ ⑪航空会社総代理店事業 航空会社総代理店事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/general_agent/ ⑫レンタカー事業 レンタカー事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/rent_a_car/ 沖縄オープンレンタカー：https://opencar-okinawa.com/ ⑬海外ツアー事業 株式会社かもめ：https://corp.kamometour.co.jp/ 海外ツアー事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/overseas_tour/ エアトリハワイツアー：https://www.skygate.co.jp/pickup/hawaii/ ファーストワイズ：https://www.1stwise.com/ かもめツアー（eかも。）：https://kamometour.co.jp/ ⑭エンタープライズDX開発事業 株式会社NAYUTA：https://www.g-nayuta.co.jp/ エンタープライズDX開発事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/enterprise_dx ⑮美容FC事業 株式会社SPEED spring：https://bupura.jp/company 美容FC事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/beauty_fc/ 小顔サロン「BUPURA」：https://bupura.jp/ ⑯ポータルサイト事業 ポータルサイト事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/portal_site/ 国内最大級の旅行情報サイト「トラベルjp」：https://www.travel.co.jp/ ⑰法人DX推進事業・ヘルスケア事業（投資先にて注力） 株式会社ピカパカ：https://www.pikapaka.co.jp/ 法人DX推進事業・ヘルスケア事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/healthcare/ クラウド型法人出張サポート「ピカパカ出張DX」：https://www.pikapaka.co.jp/service/welfare/btm/ デジタル営業システム「ピカパカ営業DX」：https://www.pikapaka.co.jp/service/welfare/sfa/ 送客支援サービス「ピカパカ送客DX」：https://www.pikapaka.co.jp/service/healthcare/media/ ⑱人材ソリューション事業（投資先にて注力） 株式会社ピカパカエージェント：https://pikapaka-agent.co.jp/ 人材ソリューション事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/human_solution/ ⑲AIロボット事業（投資先にて注力） ドーナッツロボティクス株式会社：https://www.donutrobotics.com/ AIロボット事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/airobots/ ⑳ゴルフライフサポート事業（投資先にて注力） ゴルフライフ株式会社：https://www.golf-life.co.jp/ 株式会社プロモ：https://ssl.promo.co.jp/ ゴルフライフサポート事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/golflife/ ㉑外貨自動両替機事業（投資先にて注力） 株式会社セラ・ホールディングス：https://cerahd.jp/ 外貨自動両替機事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/extech/ ㉒町家宿泊・日本文化体験事業（投資先にて注力） 株式会社エイジェーインターブリッジ：https://www.aj-itb.com/ 町家宿泊・日本文化体験事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/machiya/ 【当社IRサイト】 https://www.airtrip.co.jp/ir/