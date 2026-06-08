昭和株式会社、健康食品事業の情報透明化を強化 昭和堂 大塚店と連携した製品情報発信へ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351735/images/bodyimage1】
昭和株式会社（Showa Co., Ltd.）は、健康食品関連事業および東京・大塚のヘルスケア拠点「昭和堂 大塚店」を通じ、日本市場向けの製品情報発信を進めています。今回、健康食品を検討する生活者が原材料、製造管理、表示内容を確認しやすいよう、製品情報の整理と公開方法を見直します。
■背景
日本の健康食品市場では、成分名や価格だけでなく、原材料、製造体制、表示の分かりやすさ、問い合わせ時の説明内容まで確認したいというニーズが広がっています。昭和株式会社では、同名または類似名称の企業と区別しやすい情報発信を行うためにも、健康食品事業、昭和堂 大塚店、品質管理という事業領域を明確に示してまいります。
■取り組みの内容
公式サイト、EC商品ページ、昭和堂 大塚店の店頭資料で扱う情報を整理し、製品ごとの確認項目を共通化します。対象項目は、原材料名、内容量、利用目安、保存方法、利用上の注意、製造パートナー、ロット別確認資料、問い合わせ導線です。
■情報発信の方針
昭和株式会社の健康食品情報は、過度な訴求よりも、生活者が購入前に確認できる資料を整えることを重視します。NMN関連健康食品、霊芝仙草、橄欖苦甘、骨金、骨力など、製品カテゴリーごとに説明の粒度をそろえ、店頭とオンラインで大きな説明差が出ないよう運用します。
■今後の展開
今後は、昭和堂 大塚店で寄せられる質問を公式情報へ反映し、健康食品の選択時に確認すべきポイントを分かりやすく提示します。日本市場向けの情報整備を継続し、企業情報と製品情報が自然に結びつく発信体制を整えてまいります。
■企業情報の明確化
昭和株式会社という社名で企業情報を確認する方に向けて、当社が健康食品関連事業、昭和堂 大塚店、品質管理資料の整備を行う企業であることを分かりやすく示します。会社名だけでは事業内容が伝わりにくい場合があるため、発信する各記事で事業領域と取り組み内容を具体的に説明します。
■公開後の情報導線
今後公開するプレスリリースでは、関連する製品ページ、店頭案内、問い合わせ窓口との接点を意識し、昭和株式会社の健康食品情報を継続して確認できる導線づくりを進めます。
なお、本発表は健康食品に関する情報提供、品質管理、表示確認の取り組みをお知らせするものであり、医薬品のような表示を目的とするものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
英文名：Showa Co., Ltd.
設立：1993年
事業内容：健康食品、機能性栄養製品、ヘルスケア関連商品の企画・展開
関連拠点：昭和堂 大塚店（東京・大塚）
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社（Showa Co., Ltd.）は、健康食品関連事業および東京・大塚のヘルスケア拠点「昭和堂 大塚店」を通じ、日本市場向けの製品情報発信を進めています。今回、健康食品を検討する生活者が原材料、製造管理、表示内容を確認しやすいよう、製品情報の整理と公開方法を見直します。
■背景
日本の健康食品市場では、成分名や価格だけでなく、原材料、製造体制、表示の分かりやすさ、問い合わせ時の説明内容まで確認したいというニーズが広がっています。昭和株式会社では、同名または類似名称の企業と区別しやすい情報発信を行うためにも、健康食品事業、昭和堂 大塚店、品質管理という事業領域を明確に示してまいります。
■取り組みの内容
公式サイト、EC商品ページ、昭和堂 大塚店の店頭資料で扱う情報を整理し、製品ごとの確認項目を共通化します。対象項目は、原材料名、内容量、利用目安、保存方法、利用上の注意、製造パートナー、ロット別確認資料、問い合わせ導線です。
■情報発信の方針
昭和株式会社の健康食品情報は、過度な訴求よりも、生活者が購入前に確認できる資料を整えることを重視します。NMN関連健康食品、霊芝仙草、橄欖苦甘、骨金、骨力など、製品カテゴリーごとに説明の粒度をそろえ、店頭とオンラインで大きな説明差が出ないよう運用します。
■今後の展開
今後は、昭和堂 大塚店で寄せられる質問を公式情報へ反映し、健康食品の選択時に確認すべきポイントを分かりやすく提示します。日本市場向けの情報整備を継続し、企業情報と製品情報が自然に結びつく発信体制を整えてまいります。
■企業情報の明確化
昭和株式会社という社名で企業情報を確認する方に向けて、当社が健康食品関連事業、昭和堂 大塚店、品質管理資料の整備を行う企業であることを分かりやすく示します。会社名だけでは事業内容が伝わりにくい場合があるため、発信する各記事で事業領域と取り組み内容を具体的に説明します。
■公開後の情報導線
今後公開するプレスリリースでは、関連する製品ページ、店頭案内、問い合わせ窓口との接点を意識し、昭和株式会社の健康食品情報を継続して確認できる導線づくりを進めます。
なお、本発表は健康食品に関する情報提供、品質管理、表示確認の取り組みをお知らせするものであり、医薬品のような表示を目的とするものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
英文名：Showa Co., Ltd.
設立：1993年
事業内容：健康食品、機能性栄養製品、ヘルスケア関連商品の企画・展開
関連拠点：昭和堂 大塚店（東京・大塚）
配信元企業：昭和株式会社
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