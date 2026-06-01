結成20周年を迎えるロックバンド・a flood of circleが、2026年8月5日（水）に20周年記念ベストアルバム『革命未遂の蝶が見る夢』を発売いたします。 また、動画配信サービスU-NEXTにてライブ映像2作品の連続配信が決定いたしましたのでお知らせいたします。 ベストアルバム『革命未遂の蝶が見る夢』は、インペリアルレコード移籍後の楽曲を収録したファン必携のベスト盤となります。 三愛オブリCMソング「エンジン」、今年5月6日に開催された日本武道館公演にて初披露した新曲「ロックンロール」の2曲に加え、「理由なき反抗(The Rebel Age)」など既存曲17曲の全19曲を収録。 なお、収録される既存曲には全てリマスタリングを行い、よりアップデートされたサウンドでお楽しみいただけます。 さらに通常盤に加え、「テイチクオンライン限定盤」を発売します。 限定盤は2025年に開催された全曲ツアー「レトロスペクティヴ 2025」のドキュメンタリーおよびライブ映像を大ボリュームで収録したBlu-ray（2枚組）が付属いたします。 なお、6月30日(火)23:59までに対象店舗で予約されたお客様には、早期予約特典として武道館フォト柄A4サイズクリアファイルをプレゼントします。 また、U-NEXTにてa flood of circleのライブ映像2作品を連続配信いたします。 配信作品は、バンド史上初のホール公演「伝説の夜を君と THE MOVIE -2022.07.08 Live at LINE CUBE SHIBUYA-」と、アルバム『花降る空に不滅の歌を』を携えたツアーファイナル「Tour 花降る空に不滅の歌を -2023.06.16 Live at Zepp Shinjuku-」の2作品。 さらにU-NEXTでは、多数のミュージックビデオとライブ映像も好評配信中です。ぜひあわせてご堪能下さい。

【配信スケジュール】

・2026年6月6日(土) 伝説の夜を君と THE MOVIE -2022.07.08 Live at LINE CUBE SHIBUYA- ・2026年6月27日(土) Tour 花降る空に不滅の歌を -2023.06.16 Live at Zepp Shinjuku- 【a flood of circle特集はこちら】 https://video.unext.jp/browse/feature/FET0010912

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■リリース情報

ベストアルバム「革命未遂の蝶が見る夢」 2026年8月5日発売 CD(通常盤、テイチクオンライン限定盤共通) 1.ロックンロール(Recorded at 日本武道館) 2.理由なき反抗（The Rebel Age） - Remastered 3.Dancing Zombiez - Remastered 4.GO - Remastered 5.ベストライド - Remastered 6.花 - Remastered 7.Honey Moon Song - Remastered 8.ミッドナイト・クローラー - Remastered 9.Blood & Bones - Remastered 10.美しい悪夢 - Remastered 11.Rollers Anthem - Remastered 12.北極星のメロディー - Remastered 13.月夜の道を俺が行く - Remastered 14.くたばれマイダーリン - Remastered 15.ゴールド・ディガーズ - Remastered 16.キャンドルソング - Remastered 17.KILLER KILLER - Remastered 18.夜空に架かる虹 - Remastered 19.エンジン BD(2枚組) (テイチクオンライン限定盤のみ) Disc1 レトロスペクティヴ 2025 DOCUMENTARY & LIVE 前編 Disc2 レトロスペクティヴ 2025 DOCUMENTARY & LIVE 後編 ◎早期予約特典 ▼ご予約対象期間 2026年6月1日(月)18:00 ～ 6月30日(火)23:59まで ▼ご予約対象店舗 ・タワーレコード（オンライン含む/一部店舗除く) 店舗一覧：https://tower.jp/store タワーレコードオンライン：https://tower.jp/item/8034458 ・HMV（オンライン含む/一部店舗除く) 店舗一覧：https://www.hmv.co.jp/store/ HMV&BOOKS online：https://www.hmv.co.jp/product/soldout.asp?sku=16961364 ・楽天ブックス URL: https://books.rakuten.co.jp/search?sitem=2100015014912+4988004185274&f=O ・セブンネット URL：https://7net.omni7.jp/detail/1301598039 ・テイチクオンライン 全国流通盤：https://teichiku-shop.com/products/detail/TES0002Q8K テイチクオンライン限定盤：https://teichiku-shop.com/products/detail/TES0002QAI

■ライブ情報

・FCツアー“Black Magic Fun Fun Night 4” 6月18日(木) 東京キネマ倶楽部 6月25日(木) 大阪Music Club JANUS チケット代：\4,800 チケットURL： https://afloodofcircle.com/1/login/

https://afloodofcircle.com/1/login/

・アルバムリリースツアー “a flood of circle TOUR 革命未遂の蝶が見る夢” 【2026年】 8月26日(水) 千葉 LOOK 8月28日(金) 渋谷 CLUB QUATTRO 9月10日(木) 小倉 FUSE 9月11日(金) 大分 club SPOT 9月13日(日) 鹿児島 SR HALL 9月15日(火) 神戸 太陽と虎 9月20日(日) 福山 Cable 9月23日(水・祝) 浜松 窓枠 10月1日(木) いわき club SONIC 10月3日(土) 八戸 ROXX 10月4日(日) 秋田 SWINDLE 10月14日(水) 高松 DIME 10月16日(金) 奈良 NEVERLAND 10月17日(土) 京都 磔磔 10月22日(木) 札幌 Bessie Hall 10月23日(金) 旭川 CASINO DRIVE 10月25日(日) 函館 ARARA 10月29日(木) 金沢 vanvanV4 10月30日(金) 新潟 GOLDEN PIGS RED 11月1日(日) 長野 J 11月6日(金) 仙台 darwin 11月12日(木) 横浜 F.A.D 11月19日(木) 松山 Wstudio RED 11月21日(土) 高知X-pt. 12月2日(水) 四日市 CLUB CHAOS 12月4日(金) 岡山 PEPPERLAND 12月5日(土) 米子 AZTiC laughs 12月18日(金) 広島SECOND CRUTCH 12月20日(日) 福岡BEAT STATION 【2027年】 1月15日(金) 大阪BIGCAT 1月17日(日) 名古屋THE BOTTOM LINE 1月24日(日) 豊洲PIT 【EXTRA SHOW】 1月30日(土) 沖縄OutPut 1月31日(日) 沖縄OutPut

■アーティスト情報

http://www.afloodofcircle.com/ https://www.instagram.com/a_flood_of_circle_official https://x.com/afoc_official https://youtube.com/@afoc_official