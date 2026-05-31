¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û²¬»³Âç³Ø¿Þ½ñ´Û¼¯ÅÄÊ¬´Û¤Ç¹Ö½¬²ñ¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÀ¸À®AI¹ÖºÂ¡×¤ò³«ºÅ
2026¡ÊÎáÏÂ8¡ËÇ¯ 5·î 31Æü
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø
https://www.okayama-u.ac.jp/
¢¡³µ Í×
¡¡¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¡ÊËÜÉô¡§²¬»³»ÔËÌ¶è¡¢³ØÄ¹¡§Æá¿ÜÊÝÍ§¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯5·î18Æü～19Æü¡¢ËÜ³Ø¼¯ÅÄ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤¢¤ë²¬»³Âç³Ø¿Þ½ñ´Û¼¯ÅÄÊ¬´Û¤Ï¡¢ËÜ³Ø¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏµ¡¹½¤Î¾®ÎÓ·òÊåURA¡ÊÆÃÇ¤¡Ë¤ò¹Ö»Õ¤Ë·Þ¤¨¡¢³ØÆâ¸þ¤±¹Ö½¬²ñ¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÀ¸À®AI¹ÖºÂ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ÖºÂ¤Ï¡¢¡Ö30Ê¬¤Ç¤ï¤«¤ëÀ¸À®AI¡×¤È¡ÖAI¤ÇÊÑ¤ï¤ë¡ªÊ¸¸¥¸¡º÷¤Î¿·Êý¼°¡×¤Î2¥Æー¥Þ¤Ç¼Â»Ü¡£¡Ö30Ê¬¤Ç¤ï¤«¤ëÀ¸À®AI¡×¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·Á¼°¤Ç¡¢¡ÖAI¤ÇÊÑ¤ï¤ë¡ªÊ¸¸¥¸¡º÷¤Î¿·Êý¼°¡×¤Ï¼¯ÅÄÊ¬´Û1³¬¥éー¥Ë¥ó¥°¥³¥â¥ó¥º¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö30Ê¬¤Ç¤ï¤«¤ëÀ¸À®AI¡×¤Ï¡¢²¬»³Âç³Ø¿Þ½ñ´Û¤Î¸ø¶¦ÃÎ´ØÏ¢»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ë¤â¸ø³«¤·¡¢66¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¸À®AI¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¹Ö½¬²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖAI¤ÇÊÑ¤ï¤ë¡ªÊ¸¸¥¸¡º÷¤Î¿·Êý¼°¡×¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¹Ö½¬²ñ¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÈÇ¤È¤·¤Æ³«ºÅ¡£¼Â½¬¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ç15¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢AI¤Î´ðÁÃ¤«¤é¼ÂÁ©Åª¤Ê³èÍÑÊýË¡¤Þ¤Ç³Ø¤Ù¤ë¹Ö½¬²ñ¤È¤·¤Æ¹¥É¾¤òÇî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼¯ÅÄÊ¬´Û¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤µ¤Þ¤Î¡ÖÃÎ¤ëµ¡²ñ¡×¤ÎÄó¶¡¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢³«¤«¤ì¤¿ÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¡§²¬»³Âç³Ø¤Î¼èÁÈ¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾®ÎÓURA¡ÊÆÃÇ¤¡Ë¤Ë¤è¤ë¹ÖºÂ¤ÎÍÍ»Ò
¹Ö½¬²ñ¤ÎÍÍ»Ò
¢¡»² ¹Í
¡¦²¬»³Âç³Ø¿Þ½ñ´Û
¡¡https://www.lib.okayama-u.ac.jp/
¡¦²¬»³Âç³Ø¿Þ½ñ´Û¼¯ÅÄÊ¬´Û
¡¡https://www.lib.okayama-u.ac.jp/shikatalib/index.html
¡¦²¬»³Âç³Ø¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏµ¡¹½
¡¡https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/
¡¦²¬»³Âç³ØURA
¡¡https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/ura/
²¬»³Âç³Ø¿Þ½ñ´Û¼¯ÅÄÊ¬´Û¤¬½êºß¤¹¤ë²¬»³Âç³Ø¼¯ÅÄ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ê²¬»³»ÔËÌ¶è¡Ë
¢¡ËÜ·ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¡²¬»³Âç³Ø¿Þ½ñ´Û ¼¯ÅÄÊ¬´Û¡¡Ã´Åö¡§Æ£¸¶
¡¡¢©700-8558 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶è¼¯ÅÄÄ®2-5-1¡¡²¬»³Âç³Ø¼¯ÅÄ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹
¡¡TEL¡§086-235-7053(ÆâÀþ ¼¯ÅÄ7053)
¡¡E-mail¡§lib-shikata¡ýadm.okayama-u.ac.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¡ý¤Ï¡÷¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15378.html
¡ã²¬»³Âç³ØÉÂ±¡¤È¤ÎÏ¢·ÈÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë·ï¡ÊÀ½Ìô¡¦°åÎÅµ¡´ï´ë¶È´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡Ë¡ä
¡¡²¬»³Âç³ØÉÂ±¡ ¿·°åÎÅ¸¦µæ³«È¯¥»¥ó¥¿ー
¡¡¢©700-8558 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶è¼¯ÅÄÄ®2-5-1
¡¡²¼µURL¤è¤ê³ºÅö¤¹¤ë°Æ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/
¡ã²¬»³Âç³ØÉÂ±¡¤È¤ÎÏ¢·ÈÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë·ï¡Ê°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¡¦¸¦µæ¼Ô¤ÎÊý¡Ë¡ä
¡¡²¬»³Âç³ØÉÂ±¡ ¸¦µæ¿ä¿Ê²Ý »º³Ø´±Ï¢·È¿ä¿ÊÃ´Åö
¡¡¢©700-8558 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶è¼¯ÅÄÄ®2-5-1
¡¡TEL¡§086-235-7983
¡¡E-mail¡§ouh-csnw¡ýadm.okayama-u.ac.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤
¡¡http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/
¡ã²¬»³Âç³Ø¤Î»º³Ø´±Ï¢·È¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏµ¡¹½ »º³Ø´±Ï¢·ÈËÜÉô
¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1¡¡²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï1³¬
¡¡TEL¡§086-251-8463
¡¡E-mail¡§sangaku¡ýokayama-u.ac.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤
¡¡https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/
¡ã²¬»³Âç³Ø¤Î¸¦µæµ¡´ï¶¦ÍÑ¡Ê¥³¥¢¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£¡Ë¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæµ¡´ï¤Î¶¦ÍÑ¤ÎÂÎÀ©¡¦À°È÷Åù¤Î¶¯²½Â¥¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¿¥¹¥¯¥Õ¥©ー¥¹¡ÊÎ¬¾Î¡§¥Áー¥à¶¦ÍÑ¡Ë
¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1 ²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï1³¬
¡¡TEL¡§086-251-8705
¡¡FAX¡§086-251-7114
¡¡E-mail¡§cfp¡ýokayama-u.ac.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤
¡¡https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/
¡ã²¬»³Âç³Ø¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏµ¡¹½ ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãーÁÏ½ÐËÜÉô
¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1 ²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï1³¬
¡¡E-mail¡§start-up1¡ýadm.okayama-u.ac.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤
¡¡https://venture.okayama-u.ac.jp/
¡¡²¬»³Âç³Ø¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖOTD¡×¡Ê¥¢¥×¥ê¡Ë¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html
¡¡²¬»³Âç³Ø¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖOTD¡×¡Ê¥¦¥§¥Ö¡Ë¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html
¡¡²¬»³Âç³Ø¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º Online Shop¡§https://okadaigoods.official.ec/
¡¡²¬»³Âç³ØÅý¹çÊó¹ð½ñ2025¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003715.000072793.html
¡¡²¬»³Âç³ØSDGs¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://sdgs.okayama-u.ac.jp/
¡¡²¬»³Âç³ØSDGs～ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤ë¡ÊYouTube¡Ë¡§https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik
¡¡²¬»³Âç³ØImage Movie (YouTube)¡§https://youtu.be/pKMHm4XJLtw
¡¡²¬»³Âç³ØÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¡§https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/
¡¡»º³Ø¶¦ÁÏ³èÆ°¡Ö²¬»³Âç³Ø¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×2026Ç¯4·î´ü¶¦ÁÏ³èÆ°¥Ñー¥È¥ÊーÊç½¸Ãæ¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003912.000072793.html
¡¡ÀßÃÖÈñ¡¦ÊÝ¼éÈñ¡¦½¤ÍýÈñ¡¦Å±µîÈñ¤¬ÉÔÍ×¤Ê¤ªÆÀ¤Ê¸¦µæµ¡´ï¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥êー¥¹¡ØSX¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ù
¡¡https://sxplatform.jp/
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¤Ï¡¢¹ñÏ¢¤Î¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡ÊSDGs¡Ë¡×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¯ÉÜ¤ÎÂè1²ó¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥óSDGs¥¢¥ïー¥É¡×ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¤È¤·¤Æ¶¦°é¶¦ÁÏ¤ò¿Ê¤á¤ë²¬»³Âç³Ø¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤
- ²¬»³Âç³Ø Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¡×¤ËºÎÂò～ÃÏ°è¤ÈÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¦ÁÏ¤·¡¢À¤³¦¤Î³×¿·¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ë¸¦µæÂç³Ø¡§²¬»³Âç³Ø¤Î¼Â¸½¤ò²ÃÂ®¤È¤È¤â¤ËÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë²æ¤¬¹ñ¤Î¸¦µæÂç³Ø¤Î»³Ì®¤òÃÛ¤¯～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html