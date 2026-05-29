絶景オーシャンビューで淡路牛を堪能できるステーキレストラン「オーシャンテラス」では、メインとなる淡路牛のステーキとともに、淡路島の夏の恵みを贅沢に味わえる約20種の絶品料理を揃えた『夏ビュッフェ』を、6月1日（月）より提供いたします。 URL：https://ocean-terrace-awaji.jp/news/2391/

当レストランでは、セルフローストスタイルで自分好みの焼き加減に仕上げる淡路牛ステーキや、厳しい基準を満たした高級ブランド牛「淡路ビーフ」のシェフローストをメインに、島の恵みを生かした夏ならではのビュッフェメニューをお楽しみいただけます。 注目は、淡路島で伝統的な製法で作られる「福良手延べ製麺所」のコシの強い手延べそうめんを使用した「淡路素麺の中華サラダ」。通常は春雨を使用する中華サラダを、コシのあるそうめんでアレンジし、さっぱりとした味わいに仕上げました。また、「淡路しらすのさっぱりチャーハン」は、旨みの強い釜揚げしらすに、アクセントとなる漬物をあわせ、仕上げにセンザン醤油で香ばしく整えた一品。軽やかな口当たりで、夏場でも箸が止まらない味わいです。 デザートには、“幻の果実”といわれる淡路産なるとオレンジのマーマレードを贅沢に使用した「なるとオレンジのパウンドケーキ」がラインアップ。一般的なマーマレードは皮のみを用いるのに対し、果実の実まで余すところなく使用することで、爽やかな香りと豊かな甘酸っぱさが口いっぱいに広がります。 海を一望できるオーシャンビューの絶景とともに、上質な淡路牛ステーキと島食材をふんだんに取り入れた夏ビュッフェを心ゆくまでご堪能ください。

■オーシャンテラス『夏ビュッフェ』 概要

実施日：6月1日（月）～8月31日（月） 営業時間： ランチ／11:30～15:30（最終入店14:00、L.O 15:00） ディナー／17:00～21:00（最終入店19:30、L.O 20:30） 内容：夏の味覚が詰まった約20種のビュッフェが登場 料金：本ビュッフェはステーキメニューをご注文のお客様限定でご利用いただけます 〈メニュー一例〉※いずれも税込の金額となります ・淡路牛 ランプステーキ（150g）／4,600円 ・淡路牛 リブロースステーキ（150g）／5,300円 ・淡路牛 サーロインステーキ（150g）／6,500円 ・淡路牛 ヒレステーキ（150g）／6,800円 ※ステーキのグラム数により、価格は変動 ※オードブルビュッフェ（サラダバー、デザートバー）込みの価格となります ※シェフローストプランは＋550円で可能（淡路ビーフをご注文の方は追加料金なし） 【淡路ビーフ プレミアムメニュー】 ・淡路ビーフ リブロースステーキ（150g）／9,200円 ・淡路ビーフ サーロインステーキ（150g）／10,000円 ・淡路ビーフ ヒレステーキ（150g）／20,000円 定休日：水曜日 HP：https://ocean-terrace-awaji.jp/ Instagram：https://www.instagram.com/oceanterraceawaji/ お問合せ：オーシャンテラス（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営） TEL 0799-82-1907

【参考】肉の日特別ビュッフェ

本施設では、「肉の日」に倣い、淡路島が誇る淡路牛と、 えびすもち豚のステーキが食べ放題となる『肉の日特別ビュッフェ』を「Ocean Terrace Jazz Night」にあわせ、6月27日（土）、7月25日（土）、8月29日（土）に開催いたします。ランチや、ディナーにて、厳選された淡路島産の肉を心ゆくまでご堪能いただけるビュッフェをご提供いたします。

【参考】オーシャンテラスジャズナイト

本施設は、毎週土曜日のディナー限定で、ジャズの名曲を生演奏でお届けする「Ocean Terrace Jazz Night」を開催しています。日本の夕陽100選に選ばれた播磨灘のサンセットと生演奏が織り成すハーモニーを、お食事とともにお楽しみいただけます。

https://ocean-terrace-awaji.jp/