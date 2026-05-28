「第24回 日比谷公園ガーデニングショー2026」（ 開催日程：令和８年10月17日（土）～25日（日） ）にて実施するガーデンコンテストの作品募集を５月28日（木）より開始します。 プロの方から愛好家の方まで、どなたでもご参加いただけます。ご自身の作品を日比谷公園に飾ることができるチャンスです! 詳細をご確認の上、奮ってご応募ください。皆さまのエントリーをお待ちしています。

１ 作品募集期間

令和８年５月28日（木）～７月31日（金）必着

２ 募集作品部門

ガーデン部門、ライフスタイルガーデン部門、コンテナガーデン部門、ハンギングバスケット部門

３ 作品募集について

ガーデン部門、ライフスタイルガーデン部門、コンテナガーデン部門、ハンギングバスケット部門の４部門で作品を募集します。

募集概要

（１） コンテスト作品募集期間

令和８年５月28日（木）～７月31日（金）必着 ※応募数が募集作品数に達した場合には、期限前に受付を締め切る場合があります。

（２） 募集部門・募集サイズ・募集作品数

① ガーデン部門 幅３ｍ×奥行２ｍ ６㎡以内 15作品（予定） ② ライフスタイルガーデン部門 幅３ｍ×奥行２ｍ ６㎡以内 15作品（予定） ③ コンテナガーデン部門 幅１ｍ×奥行１ｍ以内でコンテナ鉢を使用 50作品（予定） ④ ハンギングバスケット部門 A 横70cm×縦80cm以内で壁掛け型 20kg以内 B 横55cm×縦60cm以内で壁掛け型 10kg以内 ※Bの出品資格：2017年以降当コンテスト出品２回以内の方

※作品募集の詳細は日比谷公園ガーデニングショー公式HPをご確認ください。（公式ホームページは、５月28日(木)17時頃更新予定です。）

https://www.hibiya-gardening-show.com/

（３） 応募方法

下記①～④のいずれかの方法でご応募ください。

① 応募フォーム ② 電子メール ③ ＦＡＸ ④ 郵送 ①で応募される場合 日比谷公園ガーデニングショー公式ホームページをご確認ください。 ②～④で応募される場合 応募用紙（日比谷公園ガーデニングショー公式ホームページからダウンロードいただくか、 下記コンテスト窓口で配布）に必要事項を記載のうえ、電子メール、ＦＡＸ、または郵送で お送りください。（送付先は(５)の申込み先をご確認ください。）

※応募の際にご提出いただく個人情報は、当コンテスト以外の目的には使用しません。 ※実施報告書およびホームページで出品者名（住所地の都道府県名を含む）、作品名を公開します。 ※募集枠に余裕が出た場合、７月31日（金）以降も申込みを受付する場合があります。 ※その他詳細につきましては、日比谷公園ガーデニングショー公式ホームページをご覧ください。

（４） 審査および表彰

① 審査会：令和８年10月16日(金) ② 前年表彰実績：国土交通大臣賞、農林水産大臣賞、環境大臣賞、東京都知事賞ほか ③ 表彰式：令和８年10月25日(日)

（５） 問い合わせ先/申込み先

[日比谷公園ガーデニングショーガーデンコンテスト窓口] 〒136-0073 東京都江東区北砂６-27-14（株式会社ランド内） TEL 03-5635-9955（受付時間：10時～16時 ※土日祝は除く） FAX 03-5635-9956 担当者：矢部（携帯 080-7002-2271） Email hibiyags@land.ne.jp

（ご参考）【昨年度のガーデンコンテスト・部門別最優秀作品】

■ガーデン部門 国土交通大臣賞

■ライフスタイルガーデン部門 東京都知事賞

■コンテナガーデン部門 環境大臣賞

■ハンギングバスケット部門 農林水産大臣賞

４ 「第24回 日比谷公園ガーデニングショー2026」概要

首都東京の中心に位置する日比谷公園を会場に、広く市民・企業・団体等の参加を得て、例年開催されているガーデニングショーです。第24回のテーマは、『つなげよう！ 花と緑とやすらぎを －from HIBIYA－』です。 2027年に横浜で開催される「GREEN×EXPO 2027」を見据え 、これからの持続可能で平和な社会を目指し、「花とみどりの力」がもつ可能性と「花とみどりの都市づくり」を次世代へとつなげます。

「第24回 日比谷公園ガーデニングショー2026」の概要については下記ホームページをご参照ください。

５ 都立公園サポーター基金ご寄付のご案内

https://www.hibiya-gardening-show.com/

日比谷公園ガーデニングショーは、花とみどりを通じて環境への理解を深めるとともに、都市における「花とみどりのライフスタイル」を提案し、次世代へと続く都市づくりにつなげることを目的として開催しています。 開催に伴う会場設営や広報物作成等、必要な経費は企業・団体をはじめ多くの皆さまからのご支援によって支えられています。 「都立公園サポーター基金」では、「日比谷公園ガーデニングショー」を指定した寄付を受け付けています。本イベントをより充実したものにしていくため、また継続的な運営を目指すにあたり、皆さまからの温かいご寄付をお願いします。

■ 東京都公園協会 ご寄付・募金の方法について https://www.tokyo-park.or.jp/public/supporter/contribution/ ※都立公園サポーター基金とは、都立公園・庭園・霊園の魅力向上を目的とした寄付制度です。支援したい公園や庭園、イベント事業を指定して寄付することができ、日頃親しまれている場所に対する「こんなイベントがあったらいい」という想いを、寄付という形で直接応援することができます。寄付金は、指定された目的にのみ活用されます。

６ その他

〇天候等により、イベント内容の変更や中止・休止となる場合があります。 中止が決定した時点で既にお申込みをされた方には個別にメールもしくは電話にてお知らせするとともに、日比谷公園ガーデニングショー公式ホームページにも掲載いたします。 〇『個人情報の取扱いについて』 お申込みの際にいただいた個人情報につきましては、当イベントに関するご案内のみに使用します。 また、お預かりした個人情報は、その保護について万全を期すとともに、ご本人の同意なしに第三者に開示提供することはありません。但し、法令等により開示を求められた場合を除きます。 詳細は、東京都公園協会HPの下記ページをご確認ください。 ■東京都公園協会HP・個人情報の取り扱いについて：https://www.tokyo-park.or.jp/privacypolicy/

７ 交通案内