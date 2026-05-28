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ネクストブレイクアーティストの原盤カラオケ「ANTENNA！」 2026年5月28日より「ZULA」と提携開始
株式会社第一興商（以下、当社）は、DAMで展開する原盤カラオケサービス「ANTENNA！」※1 において、株式会社massenext（以下、massenext）が運営する音楽ディストリビューションサービス「ZULA（読み：ズーラ）」で取り扱う楽曲のカラオケ利用に関する提携を本日2026年5月28日より開始します。
「ANTENNA！」は、新進気鋭の有望アーティストによる楽曲をDAMでいち早く楽しめるよう、オリジナル音源そのままを使用してカラオケを提供するコンテンツです。
現在は複数のディストリビューションサービスと連携しており、SNSや動画配信プラットフォームなどで話題の楽曲をスピーディーかつタイムリーに提供しています。さらに、ミュージックビデオ付きの楽曲においては映像をそのままカラオケ背景映像にできることから、より楽曲の世界観に浸りながらカラオケを楽しむことができる点も魅力のひとつです。※2
楽曲ラインアップのさらなる拡充を図るべく、新たにZULAとの提携を開始します。
ZULAは、massenextが2017年にインディペンデント系アーティストやレーベルの⽀援を目的にスタートした音楽ディストリビューションサービスです。アーティストに寄り添ったカスタマイズ性の高い配信システムと個々の要望に合わせて展開するプロモーションサービスで、ミュージシャン、クリエイター、YouTuberおよびレーベルなど音楽に関わるさまざまな配信者の楽曲収益構造を最適化しています。
当社はZULAとの連携を通じてより多くのアーティストや楽曲との接点を創出し、カラオケコンテンツを拡充していきます。
人々の音楽の嗜好が多種多様化する中、当社は素晴らしい楽曲がもっと早く、もっと多くの人々に届くよう、提携する音楽ディストリビューターのさらなる拡大を視野に入れ、今後もユーザーニーズに応えたカラオケサービスを目指します。
※1 「ANTENNA！」対応機種はLIVE DAM WAO!およびLIVE DAM Aiシリーズです。
※2 本人映像対応機種はLIVE DAM WAO!です。
■関連サイト
・DAMオフィシャルサイト内ANTENNA！ページ：
https://www.clubdam.com/feature/popular/damantenna.html
・ZULAオフィシャルサイト： https://zula.jp/
「ANTENNA！」は、新進気鋭の有望アーティストによる楽曲をDAMでいち早く楽しめるよう、オリジナル音源そのままを使用してカラオケを提供するコンテンツです。
楽曲ラインアップのさらなる拡充を図るべく、新たにZULAとの提携を開始します。
ZULAは、massenextが2017年にインディペンデント系アーティストやレーベルの⽀援を目的にスタートした音楽ディストリビューションサービスです。アーティストに寄り添ったカスタマイズ性の高い配信システムと個々の要望に合わせて展開するプロモーションサービスで、ミュージシャン、クリエイター、YouTuberおよびレーベルなど音楽に関わるさまざまな配信者の楽曲収益構造を最適化しています。
当社はZULAとの連携を通じてより多くのアーティストや楽曲との接点を創出し、カラオケコンテンツを拡充していきます。
人々の音楽の嗜好が多種多様化する中、当社は素晴らしい楽曲がもっと早く、もっと多くの人々に届くよう、提携する音楽ディストリビューターのさらなる拡大を視野に入れ、今後もユーザーニーズに応えたカラオケサービスを目指します。
※1 「ANTENNA！」対応機種はLIVE DAM WAO!およびLIVE DAM Aiシリーズです。
※2 本人映像対応機種はLIVE DAM WAO!です。
■関連サイト
・DAMオフィシャルサイト内ANTENNA！ページ：
https://www.clubdam.com/feature/popular/damantenna.html
・ZULAオフィシャルサイト： https://zula.jp/