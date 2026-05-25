世界のシアヌル酸市場動向、年平均成長率0.5%で拡大継続
シアヌル酸とは
シアヌル酸は、化学式（CNOH）3を有する1,3,5-トリアジン系化合物であり、白色無臭の結晶性固体として知られている。シアヌル酸は高い化学安定性を持ち、塩素系化合物との結合安定性に優れるため、水処理分野で重要な役割を果たしている。
粒状シアヌル酸は主に臭素化合物、塩素化合物、消毒剤原料向けに使用される。一方、粉末シアヌル酸は、漂白剤、酸化防止剤、特殊コーティング剤、選択性除草剤など幅広い精密化学用途に展開されている。
特に近年では、シアヌル酸を活用した高耐久樹脂や難燃性ポリマー材料への応用研究が進展している。2025年上半期には、中国およびインドの建材メーカーが難燃材料向けシアヌル酸誘導体の採用を拡大したことが業界内で注目された。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350273/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350273/images/bodyimage2】
図. シアヌル酸の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「シアヌル酸―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、シアヌル酸の世界市場は、2025年に675百万米ドルと推定され、2026年には678百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）0.5%で推移し、2032年には697百万米ドルに拡大すると見込まれています。
シアヌル酸市場の成長構造と業界背景
シアヌル酸市場は、水処理剤、消毒剤、特殊樹脂、難燃剤など多用途化学品向け需要を背景に、安定成長を維持している。
近年のシアヌル酸市場では、プール用塩素安定剤や産業用殺菌剤向け需要が底堅く推移している。特にアジア市場では、公共衛生意識の向上と工業用水処理投資の拡大がシアヌル酸需要を支えている。加えて、2025年の米国関税政策による化学原料物流コストの変動が、シアヌル酸サプライチェーン再編を加速させている。
シアヌル酸市場を支える主要需要分野
水処理分野はシアヌル酸市場最大の用途領域である。特に屋外プール向け塩素安定剤では、紫外線による塩素分解を抑制する目的でシアヌル酸が大量使用されている。北米と中東では大型リゾート施設の建設増加により、シアヌル酸需要が継続的に拡大している。
また、シアヌル酸は合成樹脂産業でも重要性を高めている。特殊樹脂や高機能コーティング材では、耐熱性や耐薬品性向上を目的としてシアヌル酸系中間体が利用されている。半導体関連材料や電子化学品向けでも高純度シアヌル酸の需要が増加している。
農薬分野では、シアヌル酸誘導体を活用した除草剤原料への需要が安定推移している。特に新興国農業市場では、低コストかつ高効率な農薬中間体としてシアヌル酸の採用が拡大している。
シアヌル酸市場の地域競争構造
シアヌル酸市場は中国企業が圧倒的な競争力を持っている。現在、中国は世界市場の約76％を占める最大生産・消費地域であり、河北省や山東省を中心に大規模化学メーカーが集積している。
主要企業にはWolan Biology、HeBei JiHeng Chemical、MingDa Chemicalなどが存在し、上位3社で市場シェアの約32％を占有している。これら企業は大量生産能力と低コスト供給体制を武器に、世界市場で優位性を維持している。
一方、欧州では環境規制強化により高純度シアヌル酸や低環境負荷型製品への需要が拡大している。日本市場では、電子材料や高機能樹脂向けの高付加価値シアヌル酸製品が成長分野として注目されている。
シアヌル酸は、化学式（CNOH）3を有する1,3,5-トリアジン系化合物であり、白色無臭の結晶性固体として知られている。シアヌル酸は高い化学安定性を持ち、塩素系化合物との結合安定性に優れるため、水処理分野で重要な役割を果たしている。
粒状シアヌル酸は主に臭素化合物、塩素化合物、消毒剤原料向けに使用される。一方、粉末シアヌル酸は、漂白剤、酸化防止剤、特殊コーティング剤、選択性除草剤など幅広い精密化学用途に展開されている。
特に近年では、シアヌル酸を活用した高耐久樹脂や難燃性ポリマー材料への応用研究が進展している。2025年上半期には、中国およびインドの建材メーカーが難燃材料向けシアヌル酸誘導体の採用を拡大したことが業界内で注目された。
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図. シアヌル酸の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「シアヌル酸―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、シアヌル酸の世界市場は、2025年に675百万米ドルと推定され、2026年には678百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）0.5%で推移し、2032年には697百万米ドルに拡大すると見込まれています。
シアヌル酸市場の成長構造と業界背景
シアヌル酸市場は、水処理剤、消毒剤、特殊樹脂、難燃剤など多用途化学品向け需要を背景に、安定成長を維持している。
近年のシアヌル酸市場では、プール用塩素安定剤や産業用殺菌剤向け需要が底堅く推移している。特にアジア市場では、公共衛生意識の向上と工業用水処理投資の拡大がシアヌル酸需要を支えている。加えて、2025年の米国関税政策による化学原料物流コストの変動が、シアヌル酸サプライチェーン再編を加速させている。
シアヌル酸市場を支える主要需要分野
水処理分野はシアヌル酸市場最大の用途領域である。特に屋外プール向け塩素安定剤では、紫外線による塩素分解を抑制する目的でシアヌル酸が大量使用されている。北米と中東では大型リゾート施設の建設増加により、シアヌル酸需要が継続的に拡大している。
また、シアヌル酸は合成樹脂産業でも重要性を高めている。特殊樹脂や高機能コーティング材では、耐熱性や耐薬品性向上を目的としてシアヌル酸系中間体が利用されている。半導体関連材料や電子化学品向けでも高純度シアヌル酸の需要が増加している。
農薬分野では、シアヌル酸誘導体を活用した除草剤原料への需要が安定推移している。特に新興国農業市場では、低コストかつ高効率な農薬中間体としてシアヌル酸の採用が拡大している。
シアヌル酸市場の地域競争構造
シアヌル酸市場は中国企業が圧倒的な競争力を持っている。現在、中国は世界市場の約76％を占める最大生産・消費地域であり、河北省や山東省を中心に大規模化学メーカーが集積している。
主要企業にはWolan Biology、HeBei JiHeng Chemical、MingDa Chemicalなどが存在し、上位3社で市場シェアの約32％を占有している。これら企業は大量生産能力と低コスト供給体制を武器に、世界市場で優位性を維持している。
一方、欧州では環境規制強化により高純度シアヌル酸や低環境負荷型製品への需要が拡大している。日本市場では、電子材料や高機能樹脂向けの高付加価値シアヌル酸製品が成長分野として注目されている。