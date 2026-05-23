2026年5月23日に配信された『TVアニメ「花ざかりの君たちへ」スペシャル生配信特番～シューガクリョコーってのに行くらしい～』にて、山根綺（芦屋瑞稀役）と八代拓（佐野泉役）、梅原裕一郎（難波南役）、川島零士（中央千里役）、内山昂輝（萱島大樹役）の5名が出演し、Omoinotakeによるオープニングテーマ「FLASHBULB」とエンディングテーマ「花束」の２曲が使用されたPVを解禁しました。PV内では、7月1日（水）より順次放送開始となることもあわせて解禁いたしました。青春を彩る学園生活と、揺れ動く恋愛模様をぜひお楽しみに。

第２期PV解禁！

2026年7月1日（水）より各局にて順次放送開始！ オープニングテーマ・エンディングテーマはOmoinotakeに決定！ 〇オープニングテーマ：Omoinotake「FLASHBULB」 作詞：福島 智朗 作曲：藤井 怜央 編曲：Omoinotake （Sony Music Labels Inc.） 〇エンディングテーマ：Omoinotake「花束」 作詞：福島 智朗 作曲：藤井 怜央 編曲：Omoinotake （Sony Music Labels Inc.） 〇スタッフ 原作：中条比紗也「花ざかりの君たちへ」（白泉社・花とゆめコミックス） 監督：竹村菜月 監督補佐：うえだしげる シリーズ構成：吉岡たかを キャラクターデザイン：蘇 詩宜 プロップデザイン：原 由知 色彩設計：伴 夏代 CG監督：西牟田祐禎 美術監督：市倉 敬 撮影監督：魚山真志 編集：柴田香澄 音楽：横山 克 音響監督：明田川仁 アニメーション制作：シグナル・エムディ

第２期オープニングテーマ・エンディングテーマはOmoinotakeに決定！

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=dN7LV-oVFBg

○プロフィール 島根県出身。中学からの同級生が2012年に東京で結成したピアノ・トリオバンド。 繊細ながらも情感を揺さぶるヴォーカルと歌詞が、「踊れて泣ける」グルーヴを生み出し、幅広い世代からの支持を集める。 2024年1月発売の「幾億光年」（TBS系 火曜ドラマ『Eye Love You』主題歌）が各ストリーミングチャートを席巻し、累計再生数が自身初の6億回を突破。NHK紅白歌合戦に初出場を果たした。2026年3月、自身初の日本武道館での単独公演を開催しソールドアウト。2026年秋、Major 3rd Albumの発売と全国ホールツアーの開催が決定している。 ○コメント この度TVアニメ「花ざかりの君たちへ」第2期のOPとEDを担当させいただくことになりましたOmoinotakeです。 時代や国を超えて愛されているこの作品に、2曲も携わらせていただけることを、心から嬉しく思います。 眩しいほどの煌めきを「FLASHBULB」に、秘めた恋心を「花束」に、作品から受け取った感情をそれぞれの曲に、全力で込めて作らせていただきました。 あなたの元へ届く日を、心待ちにしています。

◆第２期は2026年7月1日より各局にて順次放送、配信開始！

◆放送情報 2026年7月1日（水）より各局にて順次放送開始！ TOKYO MX 7月1日(水)より 毎週水曜24:30～ とちぎテレビ 7月1日(水)より 毎週水曜24:30～ 群馬テレビ 7月1日(水)より 毎週水曜24:30～ BS11 7月1日(水)より 毎週水曜24:30～ ほか MBS・CBCテレビ・RKB毎日放送にて ※放送日時は編成の都合等により変更となる場合もございます。予めご了承下さい。 ◆配信情報 2026年7月1日(水)25:00よりPrime Videoにて地上波1週間先行・見放題最速配信！ ※第2期第1話のみ、地上波放送終了後に第2話と共に配信

■作品概要

☆放送情報 2026年7月1日（水）より各局にて順次放送開始！ TOKYO MX：7月1日(水)より 毎週水曜24:30～ とちぎテレビ：7月1日(水)より 毎週水曜24:30～ 群馬テレビ：7月1日(水)より 毎週水曜24:30～ BS11：7月1日(水)より 毎週水曜24:30～ ほか MBS・CBCテレビ・RKB毎日放送にて ☆配信情報 2026年7月1日(水)25:00よりPrime Videoにて地上波1週間先行・見放題最速配信！ ※第2期第1話のみ、地上波放送終了後に第2話と共に配信 ※放送・配信日時は編成の都合等により変更となる場合もございます。予めご了承下さい。 ☆スタッフ 原作：中条比紗也「花ざかりの君たちへ」（白泉社・花とゆめコミックス） 監督：竹村菜月 監督補佐：うえだしげる シリーズ構成：吉岡たかを キャラクターデザイン：蘇 詩宜 プロップデザイン：原 由知 色彩設計：伴 夏代 CG監督：西牟田祐禎 （※） 美術監督：市倉 敬 撮影監督：魚山真志 編集：柴田香澄 音楽：横山 克 音響監督：明田川仁 アニメーション制作：シグナル・エムディ ※祐禎の偏は、「ネ」ではなく「示」になります。正式な表記ができない場合は、できる限り注釈をいれてください。 ☆キャスト 芦屋瑞稀：山根 綺 佐野 泉：八代 拓 中津秀一：戸谷菊之介 難波 南：梅原裕一郎 梅田北斗：福山 潤 中央千里：川島零士 萱島大樹：内山昂輝 関目京悟：駒田 航 野江伸二：古屋亜南 神楽坂真言：日野 聡 天王寺恵：水中雅章 九条威月：榎木淳弥 姫島正夫：子安武人 ☆主題歌 第2期オープニングテーマ：Omoinotake「FLASHBULB」 第2期エンディングテーマ：Omoinotake「花束」 ☆公式サイト：https://hanakimi-anime.com/ ☆公式SNS X（旧Twitter）：@hanakimi_anime (https://x.com/hanakimi_anime) Instagram：@hanakimi_anime（https://www.instagram.com/hanakimi_anime/） TikTok：@hanakimi_anime（https://www.tiktok.com/@hanakimi_anime） ☆コピーライト：©中条比紗也・白泉社／「花ざかりの君たちへ」アニメ製作委員会 ※画像ご使用の際は必ずご記載ください。 ☆原作情報 「花とゆめ」（白泉社）にて1996年20号より2004年18号まで連載され、単行本は花とゆめコミックスより全23巻が発売。2007年の日本でのドラマ化を期に愛蔵版（全12巻）も発売され、シリーズ累計1,700万部を突破している少女漫画。憧れの人・佐野泉に会うために、性別を偽って男子校へアメリカから転入した少女・芦屋瑞稀を取り巻く学園ストーリーは、フジテレビ系列で放送された「花ざかりの君たちへ～イケメン♂パラダイス～」をはじめ、アジア各地でもドラマ化され、連載が終了して20年が経つ今もなお根強い人気を誇っている。