¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
É÷ÎÏÈ¯ÅÅÍÑ¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¿ä°Ü2026¡§2032Ç¯6439É´ËüÊÆ¥É¥ëÅþÃ£¤òÍ½Â¬
É÷ÎÏÈ¯ÅÅÍÑ¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹À¤³¦Áí»Ô¾ìµ¬ÌÏ
É÷ÎÏÈ¯ÅÅÍÑ¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢É÷ÎÏ¥¿ー¥Ó¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ö¥ìー¥É¤Î²óÅ¾¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÈ¯ÅÅµ¡¤¬É¬Í×¤È¤¹¤ë²óÅ¾¿ô¤Ø¤ÈÁýÂ®¡¦ÊÑ´¹¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÃæ³Ëµ¡³£ÉôÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢É÷ÎÏÈ¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¸úÎ¨À¡¢¿®ÍêÀ¤ª¤è¤ÓÄ¹´ü°ÂÄê±¿Å¾¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¶îÆ°¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤ËÄãÂ®¹â¥È¥ë¥¯ÆþÎÏ¤ò¼õ¤±¡¢¹âÂ®²óÅ¾¤ØÊÑ´¹¤¹¤ë¸ºÂ®¡¦ÁýÂ®µ¡¹½¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¡¢É÷ÎÏ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÅÅÎÏÊÑ´¹¸úÎ¨¤òºÇÂç²½¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Þ. É÷ÎÏÈ¯ÅÅÍÑ¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀ½ÉÊ²èÁü
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/350147/images/bodyimage1¡Û
¾åµ¤Î¿ÞÉ½¡¿¥Çー¥¿¤Ï¡¢YHResearch¤ÎºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ëÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅÍÑ¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¥È¥Ã¥×²ñ¼Ò¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ª¤è¤Ó¥é¥ó¥¥ó¥° 2026¡×¤«¤é°úÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É÷ÎÏÈ¯ÅÅÍÑ¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹»Ô¾ì¡ÃºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦É÷ÎÏ¥¿ー¥Ó¥ó¡¦ÁýÂ®µ¡¹½¡¦»º¶ÈÍÑÆ°ÎÏÅÁÃ£¥·¥¹¥Æ¥àÊ¬ÀÏ
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢É÷ÎÏÈ¯ÅÅÍÑ¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹»Ô¾ì¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢É÷ÎÏ¥¿ー¥Ó¥ó¡¢ÁýÂ®µ¡¹½¡¢»º¶ÈÍÑÆ°ÎÏÅÁÃ£¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³Ë¿´¥ー¥ïー¥É¤È¤·¤Æ¡¢»Ô¾ì¹½Â¤¡¦¶¥Áè´Ä¶¡¦µ»½ÑÆ°¸þ¤òÂÎ·ÏÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£É÷ÎÏÈ¯ÅÅÍÑ¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢É÷ÎÏ¥¿ー¥Ó¥ó¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿²óÅ¾¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÈ¯ÅÅµ¡¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê²óÅ¾¿ô¤ÇÅÁÃ£¤¹¤ëÃæ³ËÁõÃÖ¤Ç¤¢¤ê¡¢É÷ÎÏÈ¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¸úÎ¨À¤ª¤è¤Ó°ÂÄê²ÔÆ¯¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
YH Research¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤³¦¤ÎÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅÍÑ¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹»Ô¾ì¤Ï2025Ç¯¤Î55.14²¯ÊÆ¥É¥ë¤«¤é2032Ç¯¤Ë¤Ï64.39²¯ÊÆ¥É¥ë¤Ø³ÈÂç¤·¡¢2026～2032Ç¯¤ÎCAGR¤Ï2.3¡ó¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ø¤ÎÅ¾´¹²ÃÂ®¤ËÈ¼¤¤¡¢É÷ÎÏÈ¯ÅÅÀßÈ÷¤ÎÂç·¿²½¡¦¹â½ÐÎÏ²½¤¬¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼ûÍ×¤Ï°ÂÄêÅª¤ÊÀ®Ä¹´ðÄ´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー³ÈÂç¤ÈÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¿Ê²½
À¤³¦Åª¤ÊÃ¦ÃºÁÇÀ¯ºö¤Î¶¯²½¤Ë¤è¤ê¡¢É÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤Ï¼çÍ×ÅÅ¸»¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£É÷ÎÏÈ¯ÅÅÍÑ¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢É÷ÎÏ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÅÅÎÏ¤ØÊÑ´¹¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁýÂ®µ¡¹½¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¡¢È¯ÅÅ¸úÎ¨¤ÎºÇÂç²½¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÎ¦¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤¬ºÇÂç¤ÎÍÑÅÓ¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤Î³ÈÂç¤È¤È¤â¤Ë¼ûÍ×¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ°ÎÏÅÁÃ£µ»½Ñ¤ÈÁýÂ®¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¹½Â¤ÅªÍ¥°ÌÀ
É÷ÎÏÈ¯ÅÅÍÑ¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¼çÎ®¤ÏÁýÂ®¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ô¾ì¤ÎÌó92¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÁõÃÖ¤ÏÄãÂ®¡¦¹â¥È¥ë¥¯ÆþÎÏ¤ò¹â²óÅ¾¤ØÊÑ´¹¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈ¯ÅÅµ¡¤ÎºÇÅ¬±¿Å¾¤ò¼Â¸½¤·¡¢¸úÎ¨Åª¤ÊÅÅÎÏÊÑ´¹¤ò²ÄÇ½¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»õ¼ÖÀß·×µ»½Ñ¤Î¹âÅÙ²½¤Ë¤è¤ê¡¢¿¶Æ°Äã¸º¡¦ÂÑµ×À¸þ¾å¡¦½á³ê¸úÎ¨²þÁ±¤¬¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¹½Â¤¤ÈÃÏ°èÊÌ¼ûÍ×Æ°¸þ
Ãæ¹ñ¤ÏÀ¤³¦»Ô¾ì¤ÎÌó48¡ó¤òÀê¤á¤ëºÇÂç¾ÃÈñÃÏ°è¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÌÊÆ¤ª¤è¤Ó²¤½£¤¬¤½¤ì¤ËÂ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÍÑÅÓÊÌ¤Ç¤ÏÎ¦¾åÉ÷ÎÏ¤¬¼çÎ®¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢³¤¾åÉ÷ÎÏ¤Î³ÈÂç¤âÃæÄ¹´üÅª¤ÊÀ®Ä¹¥É¥é¥¤¥Ðー¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ç¤ÏÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅÀßÈ÷Åê»ñ¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼ûÍ×¤¬·ÑÂ³Åª¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¶¥Áè´Ä¶¤È¼çÍ×¥×¥ì¥¤¥äーÊ¬ÀÏ
»Ô¾ì¤Ï¹âÅÙ¤Ë½¸Ìó²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñ¹âÂ®ÅÁÆ°ÀßÈ÷½¸ÃÄÍ¸Â¸ø»Ê¡ÊNGC¡Ë¡¢Winergy¡¢ZF Friedrichshafen¤Ê¤É¾å°Ì´ë¶È¤ÇÌó74¡ó¤Î¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é´ë¶È¤Ï¹âÀºÅÙ²Ã¹©µ»½Ñ¤ÈÄ¹¼÷Ì¿Àß·×¤ò¶¯¤ß¤È¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¶¡µëÌÖ¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£À½ÉÊÊÌ¤Ç¤ÏÍ·À±»õ¼Ö¡¢¤Ï¤¹¤Ð»õ¼Ö¤Ê¤É¤¬¼çÍ×¹½À®Í×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏÀ¯³ØÅª±Æ¶Á¤È¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óºÆÊÔ
2025Ç¯¤ÎÊÆ¹ñ´ØÀÇÀ¯ºöºÆÄ´À°¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¶¡µë¹½Â¤¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢À½Â¤µòÅÀ¤ÎÃÏ°èÊ¬»¶²½¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÉôÉÊÄ´Ã£¤Î°ÂÄêÀ³ÎÊÝ¤È¥³¥¹¥ÈºÇÅ¬²½¤¬´ë¶ÈÀïÎ¬¤Î½ÅÍ×²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤ÎÀ¸»ºÇ½ÎÏ³ÈÂç¤¬»Ô¾ì¹½Â¤ÊÑ²½¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
É÷ÎÏÈ¯ÅÅÍÑ¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢É÷ÎÏ¥¿ー¥Ó¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ö¥ìー¥É¤Î²óÅ¾¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÈ¯ÅÅµ¡¤¬É¬Í×¤È¤¹¤ë²óÅ¾¿ô¤Ø¤ÈÁýÂ®¡¦ÊÑ´¹¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÃæ³Ëµ¡³£ÉôÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢É÷ÎÏÈ¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¸úÎ¨À¡¢¿®ÍêÀ¤ª¤è¤ÓÄ¹´ü°ÂÄê±¿Å¾¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¶îÆ°¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤ËÄãÂ®¹â¥È¥ë¥¯ÆþÎÏ¤ò¼õ¤±¡¢¹âÂ®²óÅ¾¤ØÊÑ´¹¤¹¤ë¸ºÂ®¡¦ÁýÂ®µ¡¹½¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¡¢É÷ÎÏ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÅÅÎÏÊÑ´¹¸úÎ¨¤òºÇÂç²½¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Þ. É÷ÎÏÈ¯ÅÅÍÑ¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀ½ÉÊ²èÁü
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/350147/images/bodyimage1¡Û
¾åµ¤Î¿ÞÉ½¡¿¥Çー¥¿¤Ï¡¢YHResearch¤ÎºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ëÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅÍÑ¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¥È¥Ã¥×²ñ¼Ò¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ª¤è¤Ó¥é¥ó¥¥ó¥° 2026¡×¤«¤é°úÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É÷ÎÏÈ¯ÅÅÍÑ¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹»Ô¾ì¡ÃºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦É÷ÎÏ¥¿ー¥Ó¥ó¡¦ÁýÂ®µ¡¹½¡¦»º¶ÈÍÑÆ°ÎÏÅÁÃ£¥·¥¹¥Æ¥àÊ¬ÀÏ
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢É÷ÎÏÈ¯ÅÅÍÑ¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹»Ô¾ì¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢É÷ÎÏ¥¿ー¥Ó¥ó¡¢ÁýÂ®µ¡¹½¡¢»º¶ÈÍÑÆ°ÎÏÅÁÃ£¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³Ë¿´¥ー¥ïー¥É¤È¤·¤Æ¡¢»Ô¾ì¹½Â¤¡¦¶¥Áè´Ä¶¡¦µ»½ÑÆ°¸þ¤òÂÎ·ÏÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£É÷ÎÏÈ¯ÅÅÍÑ¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢É÷ÎÏ¥¿ー¥Ó¥ó¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿²óÅ¾¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÈ¯ÅÅµ¡¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê²óÅ¾¿ô¤ÇÅÁÃ£¤¹¤ëÃæ³ËÁõÃÖ¤Ç¤¢¤ê¡¢É÷ÎÏÈ¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¸úÎ¨À¤ª¤è¤Ó°ÂÄê²ÔÆ¯¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
YH Research¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤³¦¤ÎÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅÍÑ¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹»Ô¾ì¤Ï2025Ç¯¤Î55.14²¯ÊÆ¥É¥ë¤«¤é2032Ç¯¤Ë¤Ï64.39²¯ÊÆ¥É¥ë¤Ø³ÈÂç¤·¡¢2026～2032Ç¯¤ÎCAGR¤Ï2.3¡ó¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ø¤ÎÅ¾´¹²ÃÂ®¤ËÈ¼¤¤¡¢É÷ÎÏÈ¯ÅÅÀßÈ÷¤ÎÂç·¿²½¡¦¹â½ÐÎÏ²½¤¬¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼ûÍ×¤Ï°ÂÄêÅª¤ÊÀ®Ä¹´ðÄ´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー³ÈÂç¤ÈÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¿Ê²½
À¤³¦Åª¤ÊÃ¦ÃºÁÇÀ¯ºö¤Î¶¯²½¤Ë¤è¤ê¡¢É÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤Ï¼çÍ×ÅÅ¸»¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£É÷ÎÏÈ¯ÅÅÍÑ¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢É÷ÎÏ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÅÅÎÏ¤ØÊÑ´¹¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁýÂ®µ¡¹½¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¡¢È¯ÅÅ¸úÎ¨¤ÎºÇÂç²½¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÎ¦¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤¬ºÇÂç¤ÎÍÑÅÓ¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤Î³ÈÂç¤È¤È¤â¤Ë¼ûÍ×¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ°ÎÏÅÁÃ£µ»½Ñ¤ÈÁýÂ®¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¹½Â¤ÅªÍ¥°ÌÀ
É÷ÎÏÈ¯ÅÅÍÑ¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¼çÎ®¤ÏÁýÂ®¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ô¾ì¤ÎÌó92¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÁõÃÖ¤ÏÄãÂ®¡¦¹â¥È¥ë¥¯ÆþÎÏ¤ò¹â²óÅ¾¤ØÊÑ´¹¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈ¯ÅÅµ¡¤ÎºÇÅ¬±¿Å¾¤ò¼Â¸½¤·¡¢¸úÎ¨Åª¤ÊÅÅÎÏÊÑ´¹¤ò²ÄÇ½¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»õ¼ÖÀß·×µ»½Ñ¤Î¹âÅÙ²½¤Ë¤è¤ê¡¢¿¶Æ°Äã¸º¡¦ÂÑµ×À¸þ¾å¡¦½á³ê¸úÎ¨²þÁ±¤¬¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¹½Â¤¤ÈÃÏ°èÊÌ¼ûÍ×Æ°¸þ
Ãæ¹ñ¤ÏÀ¤³¦»Ô¾ì¤ÎÌó48¡ó¤òÀê¤á¤ëºÇÂç¾ÃÈñÃÏ°è¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÌÊÆ¤ª¤è¤Ó²¤½£¤¬¤½¤ì¤ËÂ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÍÑÅÓÊÌ¤Ç¤ÏÎ¦¾åÉ÷ÎÏ¤¬¼çÎ®¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢³¤¾åÉ÷ÎÏ¤Î³ÈÂç¤âÃæÄ¹´üÅª¤ÊÀ®Ä¹¥É¥é¥¤¥Ðー¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ç¤ÏÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅÀßÈ÷Åê»ñ¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼ûÍ×¤¬·ÑÂ³Åª¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¶¥Áè´Ä¶¤È¼çÍ×¥×¥ì¥¤¥äーÊ¬ÀÏ
»Ô¾ì¤Ï¹âÅÙ¤Ë½¸Ìó²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñ¹âÂ®ÅÁÆ°ÀßÈ÷½¸ÃÄÍ¸Â¸ø»Ê¡ÊNGC¡Ë¡¢Winergy¡¢ZF Friedrichshafen¤Ê¤É¾å°Ì´ë¶È¤ÇÌó74¡ó¤Î¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é´ë¶È¤Ï¹âÀºÅÙ²Ã¹©µ»½Ñ¤ÈÄ¹¼÷Ì¿Àß·×¤ò¶¯¤ß¤È¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¶¡µëÌÖ¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£À½ÉÊÊÌ¤Ç¤ÏÍ·À±»õ¼Ö¡¢¤Ï¤¹¤Ð»õ¼Ö¤Ê¤É¤¬¼çÍ×¹½À®Í×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏÀ¯³ØÅª±Æ¶Á¤È¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óºÆÊÔ
2025Ç¯¤ÎÊÆ¹ñ´ØÀÇÀ¯ºöºÆÄ´À°¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¶¡µë¹½Â¤¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢À½Â¤µòÅÀ¤ÎÃÏ°èÊ¬»¶²½¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÉôÉÊÄ´Ã£¤Î°ÂÄêÀ³ÎÊÝ¤È¥³¥¹¥ÈºÇÅ¬²½¤¬´ë¶ÈÀïÎ¬¤Î½ÅÍ×²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤ÎÀ¸»ºÇ½ÎÏ³ÈÂç¤¬»Ô¾ì¹½Â¤ÊÑ²½¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£