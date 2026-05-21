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生成AI時代のレピュテーション対策、自社の評判調査サービスを無償提供
「安全なデジタル社会をつくり、日本を前進させ続ける。」をミッションと掲げる、株式会社エルテス（本社：東京都千代田区、代表取締役：菅原貴弘、証券コード：3967、以下「エルテス」）は、各種生成AIの利用が進む中、生成AIが自社や商材をどのように評価しているかを無償で簡易調査できる「生成AI評判簡易調査」の提供を、2026年5月21日（木）より開始いたします。
◆ ◆ ◆
■背景
生成AIの拡大に伴い、生成AIは検索結果を一次情報として提示するだけでなく、背景や周辺情報を掛け合わせたコンテンツとして回答を提示するようになりました。これにより、生成AIは単なる検索ツールではなく、利用者の意思決定を支援・代行するアドバイザーとしての役割を担いつつあります。
企業は生成AIが自社や自社の商材をどのように認知し、利用者へどのような評価を提示しているかを把握することは、今や重要なブランド戦略の一つです。さらに、生成AIはハルシネーション（誤情報の生成）という課題も有しており、誤情報が自社や商材の信頼性を低下させるなど、実害を招く恐れもあります。
こうしたデジタルリスクに対して、エルテスは、生成AI活用時のリスク対策として「AIシールド構想」を提唱しており、生成AIの回答内容を監視する「生成AI評判調査・対策サービス」の提供を行っています。そうした中で、まずは企業が現状把握できる環境の整備が重要であると考え、無償の「生成AI評判簡易調査」の提供を開始いたします。
■「生成AI評判簡易調査」について
専用申込みフォームから、企業名やサービス名、調査を希望する内容を選択いただくことで、主要な生成AIが生成する回答内容のリスクを診断し、5 営業日ほどで結果を報告いたします。
分析プロセスでは、エルテス独自の一次評価に加え、専門アナリストが内容の再分析を実施し、精度の高い報告書をご提供します。また、ご希望に応じて、報告書の内容に基づいた詳細説明会や個別相談会の実施も承ります。
▶申し込みページはこちら
https://eltes-solution.jp/service/ai-monitoring-pre
＜レポートサンプル＞
[エルテスグループ関連サイト]
デジタルリスク対策サービス一覧：https://eltes-solution.jp/
採用情報：https://eltes.co.jp/recruit
公式オウンドメディア「エルテスの道」：https://eltes.co.jp/ownedmedia
公式X（旧Twitter）：https://x.com/eltes_irpr
本件に関するお問合わせ先
報道関係者のお問い合わせ先
エルテスPR事務局：奥村、島津
Tel: 03-6550-9280 E-mail: pr@eltes.co.jp
関連リンク
リリース本文
https://eltes.co.jp/news20260521
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■背景
生成AIの拡大に伴い、生成AIは検索結果を一次情報として提示するだけでなく、背景や周辺情報を掛け合わせたコンテンツとして回答を提示するようになりました。これにより、生成AIは単なる検索ツールではなく、利用者の意思決定を支援・代行するアドバイザーとしての役割を担いつつあります。
企業は生成AIが自社や自社の商材をどのように認知し、利用者へどのような評価を提示しているかを把握することは、今や重要なブランド戦略の一つです。さらに、生成AIはハルシネーション（誤情報の生成）という課題も有しており、誤情報が自社や商材の信頼性を低下させるなど、実害を招く恐れもあります。
こうしたデジタルリスクに対して、エルテスは、生成AI活用時のリスク対策として「AIシールド構想」を提唱しており、生成AIの回答内容を監視する「生成AI評判調査・対策サービス」の提供を行っています。そうした中で、まずは企業が現状把握できる環境の整備が重要であると考え、無償の「生成AI評判簡易調査」の提供を開始いたします。
■「生成AI評判簡易調査」について
専用申込みフォームから、企業名やサービス名、調査を希望する内容を選択いただくことで、主要な生成AIが生成する回答内容のリスクを診断し、5 営業日ほどで結果を報告いたします。
分析プロセスでは、エルテス独自の一次評価に加え、専門アナリストが内容の再分析を実施し、精度の高い報告書をご提供します。また、ご希望に応じて、報告書の内容に基づいた詳細説明会や個別相談会の実施も承ります。
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https://eltes-solution.jp/service/ai-monitoring-pre
＜レポートサンプル＞
◆ ◆ ◆
[エルテスグループ関連サイト]
デジタルリスク対策サービス一覧：https://eltes-solution.jp/
採用情報：https://eltes.co.jp/recruit
公式オウンドメディア「エルテスの道」：https://eltes.co.jp/ownedmedia
公式X（旧Twitter）：https://x.com/eltes_irpr
本件に関するお問合わせ先
報道関係者のお問い合わせ先
エルテスPR事務局：奥村、島津
Tel: 03-6550-9280 E-mail: pr@eltes.co.jp
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