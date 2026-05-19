STOCKCREW、Shopify公式アプリを提供開始。在庫・受注をリアルタイム自動連携

株式会社STOCKCREW

EC・通販向け物流代行サービス「STOCKCREW」を運営する株式会社STOCKCREW （本社：東京都中央区東日本橋、代表取締役：中村慶彦）は、2026年5月19日、 Shopify公式アプリストアにて「STOCKCREW」アプリの提供を開始しました。 本アプリはShopifyの審査をクリアしたアプリで、 注文・在庫・追跡番号の情報をShopifyと倉庫システム間でリアルタイムに 自動連携します。全国一律DMサイズ260円～発送可能な業界最安水準の 発送代行が、Shopifyに直結します。

ShopifyとSTOCKCREWの倉庫機能が自動化

■ 背景・課題

EC市場の拡大に伴い、Shopifyを利用する事業者が増加する一方で、 受注・在庫・出荷を別々に管理する運用が現場の大きな負担になっています。 経済産業省の調査では、BtoC-EC市場規模は26兆1,654億円（令和6年度）に達し、 出荷件数の増加に発送オペレーションが追いつかないという声が顕在化しています。 STOCKCREWがShopify利用事業者から特に多く寄せられてきた課題は次の3点です。

- 注文をCSVで倉庫にメール送付する作業に毎日30分～1時間が消える- Shopifyと倉庫の在庫が二重管理になり欠品・売り越しが発生する- 従来型の発送代行は導入に1～2ヶ月かかり初期費用も重い

本アプリは、これらの課題を「インストールするだけ」で解消することを目的に開発されました。

■ STOCKCREW Shopify公式アプリの主な特長

Shopifyの注文情報を自動連携。

１．Shopify公式アプリストア掲載

Shopifyのセキュリティ・パフォーマンス基準に準拠した審査をクリアした公式アプリです。OAuth認証によるセキュアな接続で、安心して長期運用いただけます。

2. ノーコード、数分でセットアップ可能だからエンジニアは不要

Shopifyアプリストアからインストールし、連携承認を行うだけで接続が完了します。Shopifyの商品情報はAPIで自動取得されるため、API実装・開発工数はゼロ。当日から運用準備を始められます。

3. 在庫・受注・追跡番号を双方向にリアルタイム自動連携

Shopifyで注文が入った瞬間に倉庫へ出荷指示が連携されます。在庫数はリアルタイム反映され、出荷後の追跡番号もShopifyに自動で反映されます。CSV運用や夜間バッチを必要とせず、欠品・売り越しを防ぎます。

■ 提供詳細

対象: Shopifyを利用するEC・通販事業者

提供開始: 2026年5月19日

アプリ利用料: 0円（インストール・連携利用は無料）

※STOCKCREW・Shopifyアプリリリース詳細情報はこちら(https://stockcrew.co.jp/sc-shopify_release)から

※Shopifyアプリストからのダウンロードこちら(https://apps.shopify.com/stockcrew-1?locale=ja)

■ 今後の展開

STOCKCREWは、Shopifyに加え楽天市場・Yahoo!ショッピング・Qoo10等の マルチチャネル運用にも対応しています。今後はさらにモール・カートとの連携強化を進め、EC事業者にとって不可欠な物流インフラを目指します。

■ STOCKCREWについて

STOCKCREWは、EC・通販向け物流代行（発送代行）サービスです。初期費用0円・固定費0円、全国一律260円～の料金体系で、最短7日で導入可能。2,200社以上の導入実績を持ち、AMR110台による自動化オペレーションで多品種・小ロット型のEC物流を支えています。

公式サイト：https://stockcrew.co.jp/

Shopifyアプリ連携詳細 ：https://stockcrew.co.jp/sc-shopify_release