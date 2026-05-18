【オンラインセミナー】SNS投稿分析で自治体DX・EBPM（エビデンス基調の政策立案）を推進！（6/10開催）

NTTドコモビジネスX株式会社

NTTドコモビジネスX株式会社（旧：NTTコム オンライン、本社：東京都品川区、代表取締役社長：稲葉 秀司、以下、NTTドコモビジネスX）は、ソーシャルリスニングの基礎、AIを活用した最新の投稿分析などを事例を交えて解説するセミナーを開催いたします。本セミナーは、主に自治体のマーケティング、SNS担当者を対象としたものとなります。

2022年に閣議決定された、いわゆる自治体DXの推進では、データ活用によるEBPM（エビデンス基調の政策立案）の効率化と高度化が求められており、SNSに寄せられる住民や観光客の投稿分析は、自治体DXの推進において重要なキーとして着目されています。

本セミナーでは、観光推進などのマーケティング活用の他、SNS炎上やデマ情報の拡散などリスクに備えるソーシャルリスニングの基礎から、AIを活用した最新の投稿分析など、自治体におけるSNS投稿の分析について、以下のような事例を交えながら解説します。

- 観光資源として投稿データから隠れた観光資源や訪問者の不満を発掘防災- 危機管理として災害時の情報収集や、誤情報- デマの不安の声をもとに施策改善AI活用による業務効率化として住民の投稿をもとにした業務プロセスの変革

質疑のお時間もございますので、自治体の皆様、支援会社の方々のご参加をお待ちしております。

セミナーお申込み :https://www.nttcoms.com/service/social/seminar/d-20260610/inquiry/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_campaign=260325_social_seminar

[表: https://prtimes.jp/data/corp/6600/table/526_1_b13c18f55affee59ca681a204aea9c6a.jpg?v=202605181151 ]

●講演内容

2026年6月10日（水）13：00～14：00

SNS投稿分析で自治体DX・EBPMを推進！

～AI・VoCを活用したソーシャルリスニングの事例紹介～

●講師NTTドコモビジネスX 藤本 泰則

NTTドコモビジネスX株式会社

マーケティング・アナリティクス部

シニアコンサルタント

藤本 泰則

※オンラインセミナーの受講方法

１．ご参加いただく前に

スピーカーが内蔵されているPC、またはスマートフォンなどのデバイスをご用意ください。

２．オンラインセミナーにログインする

オンラインセミナーの開催前日と当日に、ログインURLをメールでご連絡いたします。

メールが届かない場合はセミナー事務局（info@nttcoms.com）までお問い合わせください。

オンラインセミナーを視聴するには、メールに記載されているログインURLをクリックしてください。

３．音声を設定します

周囲の環境に応じて、イヤフォンなどをご利用ください。

PCで音声を聞かれる方は、「コンピューターオーディオのテスト」を行い、音声が聞こえることをご確認ください。

４．開始時間までお待ちください

オンラインセミナーにアクセスできない場合のご注意

・音声が出ない場合は、PC/スマートフォンなどの音声のボリュームをご確認ください。

・ブラウザのキャッシュクリアをお試しください。

・他のブラウザでアクセスできるかご確認ください。

・動画・音楽再生ソフトが起動している場合は、オフにしてください

・ブラウザのバージョンが古い場合、アクセスできない可能性があります。

・PCの再起動をお試しください。

推奨環境

・Windows、macOS、およびLinuxのシステム要件(https://support.zoom.com/hc/ja/article?id=zm_kb&sysparm_article=KB0060761)

・iOS、iPadOS、Androidのシステム要件(https://support.zoom.com/hc/ja/article?id=zm_kb&sysparm_article=KB0061746)

＜NTTドコモビジネスXについて＞

NTTドコモビジネスXは、「データ活用とテクノロジーで、企業の進化を支え抜く。」をミッションとして、データ活用と最適なテクノロジーの導入による “DX” と、それらを通じたより良い顧客体験 “CX” の実現をご支援することで、お客様のビジネスの可能性を拓く信頼の伴走者として、進化し続ける企業のデジタライゼーションに貢献します。

NTTドコモビジネスXは、2026年1月にNTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社から社名変更いたしました。

所在地：〒141-0032 東京都品川区大崎1丁目5番1号 大崎センタービル

代表者：代表取締役社長 稲葉 秀司

URL：https://www.nttcoms.com/

【お問い合わせ先】

NTTドコモビジネスX株式会社

マーケティング・アナリティクス部

URL: https://www.nttcoms.com/service/social/

メールアドレス：social-crm@nttcoms.com