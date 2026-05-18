『viviON JCBカード』に、あおぎり高校メンバーのオリジナルデザイン全13種が登場！メンバーごとに異なる限定ボイス特典付き！

株式会社viviON

株式会社viviON(本社：東京都千代田区、代表取締役：明石耕作、以下、viviON)は、ナッジ株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役：沖田貴史、以下、ナッジ)と提携のもと発行する『viviON JCBカード』において、VTuberグループ「あおぎり高校」メンバーのオリジナルデザインカード全13種を、2026年5月18日(月)より提供開始いたします。

本カードでは、お好きなメンバーのカードデザインを選んでお申し込みいただけるほか、ご利用特典として、メンバーごとに異なる限定ボイスをご用意しております。入会費・年会費は無料で、専用アプリから最短3分でお申し込みが完了します。さらに、決済用と観賞用の2枚セットで届くリアルカードをお得に発行できる早期入会キャンペーンを実施いたします。

また、5月21日(木)開催の「あおぎり高校 入学祭2026！～『好き』なことしかしたくない！～」では、『viviON JCBカード』の申し込み受付エリアを設置いたします。あわせて、5月20日(水)にも同エリアを設置し、専用アプリのインストール画面をご提示いただいた方には、限定ポストカードをプレゼントいたします。

■“推し”を身近に、新衣装をまとったあおぎり高校メンバーのオリジナルデザインカード全13種が登場

あおぎり高校メンバー13名それぞれの個性を活かした、オリジナルデザインカード全13種をご用意しました。お好きなメンバーのデザインを選べるため、“推し”をより身近に感じながら、日常の中でお楽しみいただけます。

なお、リアルカード(有償)を発行いただいた方には、クレジットカードとして使える決済用カード1枚とは別に、同じデザインの観賞用カードもお届けします。特別な1枚を、コレクションとしてお手元でお楽しみいただけます。

【カードラインナップ：全13種】

■“推し”の声が届く、メンバーごとに異なる限定ボイス特典をご用意

お好きなメンバーのクラブにご入会いただくと、ご入会特典としてオリジナル壁紙をお受け取りいただけます。さらに、ご利用金額に応じて、メンバーごとに異なる限定ボイスをご用意しております。限定ボイスはアプリ上で再生できるほか、端末へのダウンロードにも対応しており、お好きなタイミングでお楽しみいただけます。

なお、「クラブ」とは、オリジナルデザインのカードを選べるほか、カードのご利用に応じて限定特典を受け取れるサービスです。

【限定ボイスの一例】

「時報ボイス」「おはようボイス」「おやすみボイス」など、さまざまなテーマに沿って、メンバーごとに異なるボイスをお楽しみいただけます。

■早期入会キャンペーンで、リアルカード発行費用が1,000円OFF

サービス開始を記念し、期間限定の早期入会キャンペーンを実施します。期間中は、通常3,000円(税込)のリアルカード発行費用を、2,000円(税込)でご利用いただけます。

【キャンペーン概要】

・キャンペーン価格：2,000円(税込) ※通常価格3,000円(税込)

・キャンペーン期間：2026年5月18日(月)～6月10日(水)23:59まで

※キャンペーン内容および期間は変更となる場合があります。

※詳細は、＜あおぎり高校公式クレジットカード特設ページ(https://pay.vivion.jp/aogirihighschool)＞をご確認ください。

■「あおぎり高校 入学祭2026！」会場でしか手に入らない、限定ポストカード特典もご用意

「あおぎり高校 入学祭2026！～『好き』なことしかしたくない！～」にあわせて、5月20日(水)・21日(木)には『viviON JCBカード』の申し込み受付エリアを設置いたします。専用アプリのインストール画面をご提示いただいた方には、限定ポストカードをプレゼントいたします。また、会場ではカード実物の展示も予定しており、実際のデザインをご覧いただきながらお申し込みをご検討いただけます。

【イベント概要】

・イベント名：あおぎり高校 入学祭2026！～『好き』なことしかしたくない！～

・会場：LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)

・限定ポストカード配布時間：2026年5月20日(水)12:00～20:00

2026年5月21日(木)10:30～16:30

・本公演：2026年5月21日(木) 開場17:30／開演19:00(予定)

・イベント特設ページ：https://www.aogirihighschool.com/entrancefest2026-ev

※申し込み受付エリアは、チケットをお持ちでない方もご利用いただけます。

※限定ポストカード配布時間は変更になる場合がございます。

※限定ポストカードは無くなり次第、配布終了となります。

■『viviON JCBカード』のお申し込み方法

『viviON JCBカード』は、入会費・年会費無料のJCBブランドのクレジットカードです。お申し込みを含むすべてのお手続きを専用アプリで行うことができます。

＜はじめてご利用される方＞

1.専用アプリで申し込み：はじめてご利用される方は、App StoreまたはGoogle Playより、専用アプリ【viviONクレカ_Nudge】をダウンロードし、アカウント登録を行います。

ダウンロードURL：https://vivion.onelink.me/MTVe/swvqsc5a

2.本人確認・情報入力：アプリ内で本人確認書類1点をアップロードし、必要項目を入力します。勤務先情報や口座情報は必須ではありません。

3.お好きなクラブを選択：あおぎり高校メンバーごとに用意されたクラブの中から、お好きなメンバーのクラブを選んでお申し込みいただけます。

4.審査・カード発行：審査完了後、バーチャルカードが発行され、ご入会特典・ご利用特典をお楽しみいただけます。

＜すでに『viviON JCBカード』をご利用中の方＞

アプリ上で、お好きなメンバーのクラブを選択・変更いただけます。変更後は、選択したメンバーのデザインカードや、ご入会特典・ご利用特典をお楽しみいただけます。

※リアルカード(有償)をご希望の場合、発行手続き完了後およそ5営業日で簡易書留にてお届けいたします。

※クラブは1日1回まで変更可能です。

※アプリ上の一部カードデザインについてはviviON共通デザインとなります。

■今後の展望

viviONは、「ユーザーとクリエイターが楽しみながら、幸せに生きていける社会にする」というパーパスのもと、二次元コンテンツを愛するすべての人々に、いつでも、どこでも安心して“好き”を楽しめる体験を届けたいと考えています。

今後も『viviON JCBカード』を通じて、ユーザーの皆さまの利便性向上を図るとともに、便利でお得に、安心してご利用いただける環境づくりを進めてまいります。

そしてこの取り組みを通じて、ユーザーやクリエイターの皆さまが“好き”を楽しめる環境をさらに広げ、二次元コンテンツをより豊かに楽しめる未来の実現を目指してまいります。

■VTuberグループ『あおぎり高校』について

「おもしろければ、 何でもあり！」をモットーに活動するVTuberグループ。YouTubeを中心に、 理想の姿で好きなことを全力で楽しむメンバーたちが日々動画制作やライブ配信を行っています。公式YouTubeチャンネルの登録者数は100万人を突破し、2025年4月にはメジャーデビューを果たすなど、その勢いはYouTubeの枠を越えて拡大し続けています。

所属VTuber：音霊魂子、石狩あかり、山黒音玄、栗駒こまる、千代浦蝶美、我部りえる、エトラ、春雨麗女、ぷわぷわぽぷら、萌実、月赴ゐぶき、うる虎がーる、八十科むじな(2026年5月時点)

公式サイト： https://www.aogirihighschool.com/

公式YouTube： https://www.youtube.com/@aogiri1027

■会社概要

【ナッジ株式会社】

ナッジは、「一人ひとりのアクションで、未来の金融体験を創造する」というミッションを掲げ、2020年に創業いたしました。クラウドネイティブなクレジットカードサービス基盤「Nudge Platform」を強みに、国内で数少ない「認定包括信用購入あっせん業者」として次世代クレジットカード「Nudge(ナッジ)」を運営しています。

サービスサイト：https://nudge.cards/

法人向けサイト：https://nudge.works/partners

【株式会社viviON】

viviON(ヴィヴィオン)は、電子コミックや音声などのデジタルコンテンツの配信をはじめ、VTuberプロダクションの運営、商品・グッズの企画・販売など、二次元コンテンツに関する多彩なエンターテインメント事業を展開しています。電子コミック配信サービス「comipo」や、二次元コンテンツとコラボした商品やオリジナルグッズを扱う「viviON BLUE」など、多様なプラットフォームを運営しています。

URL：https://vivion.jp/