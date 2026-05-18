個別講座：認定日本語教育機関申請「様式10-1、10-2」対策講座開始のご案内

学校法人 神戸学園

一般社団法人外国人材活躍支援協会（CSAF、所在地：東京都中央区、理事長：五島幸雄）は、これまで新規校・既存校向け認定日本語教育機関申請講習会を実施してまいりましたが、このたび新たに、認定日本語教育機関申請における「様式10-1、10-2」対策に特化した個別講座を開始することとなりましたので、ご案内申し上げます。

本講座では、BTS言語学院の野上英明校長が、各校ごとの完全個別対応形式にて、様式10-1、10-2の草案に対する徹底した添削・フィードバックを行います。

各校の状況に応じた具体的な助言を通じ、認定取得に向けた申請書類作成をサポートいたします。

【講座概要】

■対象

・2025年12月以降の講習会参加校

・様式10-1、10-2の草案作成済みであり、CSAF賛助・賛同会員である学校

※CSAF賛助・賛同会員でない場合は、お申し込みと同時に、一般社団法人外国人材活躍支援協会の賛同会員（入会金・年会費共に無料）への会員登録が行われます。

※草案が未作成の場合は、まず新規校向け講習会の受講を推奨いたします。

■受講料

90,000円／1校（税込）

■実施時期

お申し込み後、個別に日程調整のうえ実施いたします。

■申込方法

以下のGoogleフォームよりお申し込みください。

申込フォーム：https://forms.gle/VDHuAjpsgE1LkJJz5

※お申し込みと同時に、一般社団法人外国人材活躍支援協会の賛同会員（入会金・年会費共に無料）への会員登録が行われます。

【講座の流れ】

１. 書類提出

受講者が作成した様式10-1、10-2をご提出いただきます。現状でお持ちの草案をそのままご提出ください。

２. ミニ講義の実施

講師が提出書類をもとに、個別ミニ講義を実施します。貴校の書類に特化した内容に基づき、重点的に改善すべきポイントを解説します。

３. 全体添削と修正案の提示

書類全体を詳細に添削し、具体的な修正案を提示します。認定審査でポイントとなる項目を中心に、実務経験に基づいたアドバイスを行います。

４. 書類の再作成・再提出

講義と修正案をもとに、受講者が再度書類を作成し、提出していただきます。 この段階で大幅に書類の質が向上します。

５. 最終確認と総評

講師が再提出された書類を確認し、最終フィードバックを行います。申請に向けた最後の仕上げをサポートします。

認定申請に向け、より実践的かつ具体的な支援を行う内容となっておりますため、ご関心の皆様は、ぜひご参加をご検討ください。

また本講座にご参加頂いた方には、野上英明先生が作成した認定日本語教育機関申請に関するガイドブックをお渡しいたします。

詳細につきましては、下記よりご確認いただけますと幸いです。

https://x.gd/uOO7j(https://xdmld.hp.peraichi.com/)

【振込先】

ゆうちょ銀行 一三八支店

普通 1665606

シャ）ガイコクジンザイカツヤクシエンキョウカイ

※お申し込み確定後、事務局より振込期限をご連絡いたします。

※ご入金の確認をもって正式受講開始となります。

【お問い合わせ先】

一般社団法人外国人材活躍支援協会（CSAF）事務局

E-mail： jimukyoku@csaf.or.jp

所在地：東京都中央区日本橋堀留町2-3-14 堀留THビル6階

公式サイト：https://csaf.or.jp