『MAD5』#3は真空ジェシカ・川北の持ち込み企画「あるある探検隊を思い出そう」を敢行　“あるある探検隊”を思い出せない川北のためMAD芸人たちが“記憶再生”に挑むも…記憶の大混戦で予測不能な展開に！

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの5名によるレギュラー番組『MAD5（マッドファイブ）』の#3を、2026年5月18日（月）夜11時より放送いたします。

『MAD5』は、唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいくバラエティ番組です。本番組は、くっきー！とハリウッドザコシショウが2024年10月に開設し、約1年で登録者40万人を突破したYouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』にて発表された新プロジェクト。2026年1月より放送された全5回の特別番組が反響を呼び、視聴者の声に応える形で全20回のレギュラー放送へとパワーアップして帰ってきました。

5月18日（月）放送の#3では、頭を打って記憶を失ってしまった川北の持ち込み企画「あるある探検隊を思い出そう」を実施します。

オープニングでは、どこからかうめき声が聞こえ、メンバーが別室へ向かうと、そこには全身を包帯でぐるぐる巻きにされた川北の姿が。川北は「記憶の外に俺が出ちゃった…」と、お笑いコンビ・レギュラーの「あるある探検隊」が思い出せなくなってしまったと告白し、他のメンバーたちも詳細を忘れてしまっていたことから、全員で記憶を呼び起こす“記憶再生”の作業がスタートします。

川北が「世の中のありとあらゆるものをかき集めた」と語り、スタジオには記憶のヒントとなる小道具が用意されていますが、MAD芸人たちの記憶は混迷を極めていきます。別の芸人のネタが飛び出したり、体を張った検証に乗り出したりと、記憶が大混戦し、本来の「あるある探検隊」から激しく脱線していく事態に。

そんな中、ヒントを求めてロッカーに飛び込んだくっきー！が勢いよく飛び出し、まさかのボケを披露。微妙な空気に包まれる現場に、思わず自身で「ああ、おもんな」と赤面する醜態を晒してしまいます。そして、そこから池田、ハリウッドザコシショウ、川北、ケムリと次々にロッカーに入る“地獄の連鎖”が発生し、MAD芸人たちのメンタルが崩壊寸前に…！？

果たして『MAD5』のメンバーたちは、無事に「あるある探検隊」の記憶を取り戻すことができるのか！？ 狂気に満ちた『MAD5』#3は、2026年5月18日（月）夜11時より放送です。ぜひ、ご覧ください。

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■ABEMA『MAD5』シーズン1概要

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番組URL：https://abema.tv/video/title/90-2048

毎週月曜日 夜11時から放送（全20回）

出演：くっきー！（野性爆弾）、ハリウッドザコシショウ、池田一真（しずる）、川北茂澄（真空ジェシカ）、松井ケムリ（令和ロマン）

＜#3＞

放送日：2026年5月18日（月）夜11時～

放送チャンネル：ABEMA SPECIAL2チャンネル

放送URL：https://abema.tv/channels/special-plus/slots/DGzv7q25H1B6rb

※画像をご使用の際は【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■YouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』について

2024年10月、「テレビ局の方々！このチャンネル買い取ってくれません？」というコンセプトのもと開設。開設から約1年で登録者40万人を突破し、急速にファンを増やしています。

毎週月曜日21時に配信され、出演するハリウッドザコシショウとくっきー！の独創的な企画と、毎回招かれるゲストとの予測不能なやり取りが話題に。ゲストの普段見せない一面を引き出す“振り回し力”も魅力のひとつです。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

◆「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/