コイン配布の新連載記念キャンペーンも実施！ アグレッシブ美女×ピュアな年下男子のフェチラブコメ♪ 「花酔いの暴走ハート」 5/18～「マンガPark」で連載開始！

株式会社白泉社(C)こむ妃美香／白泉社

株式会社白泉社運営の総合エンタメアプリ・マンガParkにて「花酔いの暴走ハート」(こむ妃美香)の連載がスタートします！

【あらすじ】

小さな花屋を営む24歳の若槻りなのは、美しい容姿を持つが故に、男性客たちから口説かれてばかりの日々にうんざりしていた。そんなある日、店を訪れたのは大学院生のあずさ君。あずさ君はりなのの外見ではなく、りなのが一生懸命つくりあげたお店を見て褒めてくれる異性だった。りなのはピュアなあずさ君に次第に心惹かれていくも、「可愛すぎてめちゃくちゃにしたい」という歪んだ欲望が湧いてきてしまって…？

連載は 2026/5/18（月）スタート！

毎週月曜更新予定です。

【新連載記念読書チャレンジキャンペーン】

(C)こむ妃美香／白泉社

マンガ Park では「花酔いの暴走ハート」の新連載を記念して、読書チャレンジキャンペーンを実施いたします。期間限定＆読めば必ずコインがもらえる BIG チャンス！

1 チャプター目を読むと

5 ボーナスコインプレゼント！

実施期間 5/18(月)～5/24(日)

詳細はマンガParkアプリをチェック！

https://manga-park.com/share?atid=105593&wtid=105593(https://manga-park.com/share?atid=105593&wtid=105593)

【アプリ概要】マンガ Park

・カテゴリ：ブック、コミック

・価格：無料(アプリ内課金あり)

・利用環境：スマートフォン、タブレット各端末、パソコン

・対応 OS：iOS14 以降、Android(TM) 7.0 以降

・無料ダウンロードはこちらから ＜App Store、GooglePlay 共通＞https://manga-park.com/app

・Web 版マンガ Park：https://manga-park.com/(https://manga-park.com/app)

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＜本件に関するお問い合わせ先＞

白泉社キャラクタープロデュース部

tel 03-3526-8052 mail:cp@hakusensha.co.jp