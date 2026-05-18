【期間限定・無料】訪問診療の収益性と質を両立！「オンライン個別経営相談キャンペーン」を開催

メディカルインフォマティクス株式会社訪問診療経営のためのオンライン個別相談会を実施！今すぐ申し込む :https://mics.zaitakuiryo-c.com/l/1075112/2025-05-07/ltb8gj?utm_source=press&utm_medium=press&utm_campaign=prtimes_260518

超高齢社会において需要が急増する訪問診療。しかし、制度の複雑化や採用難、効率的なオペレーション構築に悩む医療現場は少なくありません。

在宅医療経営に特化したコンサルティング会社／メディカルインフォマティクス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：佐々木美樹、以下mics）は、訪問診療の新規開業および経営改善を支援する【無料】「オンライン個別経営相談キャンペーン」を実施いたします。

これまで全国の訪問診療クリニックを数多く支援してきた在宅医療専門の経営コンサルタントが、開業準備や業務効率化、人手不足問題、診療報酬改定への対応など幅広い課題について、訪問診療特有の「壁」をどう乗り越えるのか、直接お答えいたします。

今までご相談いただいたクリニック様の中には、

【レセプト】請求漏れが防げ、 月間100万円以上の増収

【採用】当社採用支援により 1年間で医師応募0名 → 7名

【業務】電話対応業務が約50％削減

など、大幅な増収や業務改善につながったケースが多数ございます。

地域特性に合った開業・集患方法なども、個別の状況に応じて丁寧にアドバイスいたします。

有料セミナーや実際のコンサルティングでしか聞けない情報満載の相談会です。

なお、相談いただいた方にはキャンペーン特典として5,000円分のAmazonギフト券をプレゼントいたします。

先着順となりますのでお早めにお申込みください。

今すぐ申し込む :https://mics.zaitakuiryo-c.com/l/1075112/2025-05-07/ltb8gj?utm_source=press&utm_medium=press&utm_campaign=prtimes_260518

こんな方におすすめ

「訪問診療開業に興味はあるけど、何から始めていいかわからない」

「開業したが思うように患者数が伸びない、業務が回らない」

「外来クリニックを続けながら、訪問診療を組み込みたい」

「診療報酬改定を受けて、現行の体制を見直したい」

このような内容をご相談いただけます

- 訪問診療クリニックの開業準備に必要な手順とスケジュール- 初期費用や採算ラインのシミュレーション- 現場の人手不足・負担軽減につながる運営改善- 他院の成功・失敗事例の共有 など

検討段階での情報収集や課題整理なども大歓迎です。

ご希望に応じて訪問診療に特化した診療圏調査も【完全無料】でお申込みいただけます。

キャンペーン概要

対象者：

１. 訪問診療クリニック開業を検討中の医師

２. 運営改善や見直しを考えている訪問診療クリニックの院長・事務長・担当者など

３. 今後訪問診療の導入を検討している外来クリニック・病院

特典：

無料相談（オンライン）を受けていただいた方に、Amazonギフト券5,000円分を進呈

お申込み期間：

2026年5月18日（月）～7月17日（金）

※予定人数に達し次第終了いたします。

お申込みの流れ：

１.専用フォーム(https://mics.zaitakuiryo-c.com/l/1075112/2025-05-07/ltb8gj?utm_source=press&utm_medium=press&utm_campaign=prtimes_260518)からお申込み（30秒）

２.弊社担当より日程調整のご連絡

３.オンライン無料相談（30～60分）

４.相談実施から1か月以内にデジタルタイプのAmazonギフト券をメールにて送付

今すぐ申し込む :https://mics.zaitakuiryo-c.com/l/1075112/2025-05-07/ltb8gj?utm_source=press&utm_medium=press&utm_campaign=prtimes_260518

注意事項

メディカルインフォマティクス株式会社について

- 本キャンペーンは、訪問診療の開業・運営に関する具体的なご相談をいただいた医療機関または医師の方を対象としています。同業他社、営業・調査目的、一般消費者の方は対象外となる場合があります。- ギフト券の進呈は、1医療機関または1医師あたり1回限りとなります（複数回の申し込みが確認された場合は、初回のみを有効とします）。- 以下に該当する場合は適応外となります。ーすでに弊社サービスを導入されている方ーすでに弊社と商談中の方―前回の商談から6カ月以内の方- 本キャンペーンは予告なく特典、対象期間、適応条件等を変更する可能性があります。あらかじめご了承ください。- お申し込み、ご登録いただいた情報に不備があった場合や、本キャンペーンの支給条件を満たさなかった場合は、特典支給対象外とさせていただきます。- 特典支給時に、ご連絡先への送付が不可能などの理由で特典をお受け取りいただけない場合、 特典付与対象外とさせていただきます。- 特典付与対象外の場合、個別にご連絡を差し上げておりません。恐れ入りますが、予めご了承ください。- 社内規定や就業規則、公務員規定、その他の規定などによって、キャンペーン特典の受け取りを禁止されている場合は、ご利用頂けません。- Amazonギフト券を受領する権利は本キャンペーンのお申し込み者様のものとなり、第三者への譲渡・換金は出来ません。- ご提供いただいた個人情報は、メディカルインフォマティクス株式会社が定めるプライバシーポリシーに則り適切に管理いたします。

当社は、「医療・ヘルスケア分野の社会課題を解決し豊かで持続可能な未来を共創すること」をミッションに掲げ、デジタル技術の活用により医療専門職が自分の職務のみに専心できる環境構築を推進しています。

在宅医療専門クリニックのために開発された在宅医監修の電子カルテ「homis(https://homis-mics.jp/)」をはじめ、在宅医療クリニックの開業・経営を支援する「micsコンサルティング(https://mics-consulting.jp/index.html)」、在宅医療専門レセプト代行サービス「レセサポ(https://recesuppo.jp/)」、在宅医療の求人サービス「在宅専科(https://zaitakusenka.com/register)」など、在宅医療クリニックの課題に応じ総合的にサービスを提供しています。

在宅医療機関の経営をトータルでサポート

会社名：メディカルインフォマティクス株式会社

代表取締役：佐々木美樹

所在地：〒100-0005 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 明治生命館4階

HP：https://mics.tokyo/

事業内容：

在宅医療クリニック向けコンサルティング「mics コンサルティング」

（https://mics-consulting.jp/）

在宅医療用クラウド型電子カルテ「homis」（https://homis-mics.jp/）

訪問看護用電子カルテ「homis Nursee」（https://homisnursee-mics.jp/）

在宅医療専門コールセンター「Okitell365」（https://www.okitell365.jp/）

在宅医療専門レセプト代行「レセサポ」（https://recesuppo.jp/）

在宅医療専門医師紹介業「在宅専科」（https://zaitakusenka.com）

在宅医療専門人材採用支援「mics採用支援」（https://mics-rpo.jp/）

在宅医療のメディアサイト「在宅医療カレッジ」（https://zaitakuiryo-c.com/）

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