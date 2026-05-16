鳥取県境港市に新店舗オープン！「ワッツウィズ 境港ザ・ビッグ店」でお得な生活を。
100円ショップや雑貨店などを運営する株式会社ワッツ(本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役：平岡史生)は、2026年5月16日(土)に「ワッツウィズ 境港ザ・ビッグ店」を鳥取県境港市清水町790番地 ザ・ビッグ境港店内にオープンいたしました。
※写真はイメージです
ワッツでは台所用品、掃除用品、洗濯用品などの日用品の他、文房具、インテリア雑貨、モバイル関連商品など幅広い品揃えをし、お客様をお迎えいたします。
■店舗情報
◆ワッツウィズ 境港ザ・ビッグ店
住所：鳥取県境港市清水町790番地 ザ・ビッグ境港店内
営業時間：8:00-21:00
https://maps.app.goo.gl/uXjgZ5uR5hfeyGL97
ワッツのおすすめ商品
極厚大判でしっかり拭けるパワフル除菌ウェット
税込110円
料理や掃除に大活躍！使い切りポリ手袋
税込110円
信頼の旭化成！みずみずしさ長持ちラップ
税込110円
環境にやさしいバガス配合ペーパータオル150枚
税込110円
＊店舗に取り扱いがない場合もございます
■ワッツの店舗数推移
ワッツは2014年より店舗数を全国各地において増加させており、2026年4月末時点にて、全国店舗数1,926店舗を達成いたしました。今後も皆様に便利な日用品・生活雑貨をお届けするため、全国各地に積極的な新規出店を計画しています。
■株式会社ワッツについて
株式会社ワッツは、大阪府大阪市中央区に本社を置き、100円ショップ「ワッツ」「meets.」「シルク」「フレッツ」や ディスカウントショップを全国展開する企業です。コーポレート・スローガンは「いつもに笑顔を、ワッツ」。
・Youtube（ワッツ公式チャンネル）
https://www.youtube.com/channel/UCLPy51PkxF1xqhKiRjp1xpQ
■会社概要
会社名：株式会社ワッツ
代表者取締役：平岡 史生
所在地：〒540-0001 大阪市中央区城見1丁目4番70号 住友生命OBPプラザビル5階
設立：1995年2月22日
資本金：4億4,029万円
URL：https://www.watts-jp.com/
事業内容：日用品・雑貨の卸小売業（主に100円ショップの運営）
問い合わせ：https://www.watts-jp.com/media-contact/
■関連リンク
ワッツホームページ https://www.watts-jp.com/
ワッツオンラインショップ https://watts-online.jp/
ワッツまとめ買いサイト https://watts-online-biz.jp/
公式Instagram（ワッツ公式） https://www.instagram.com/watts_100/?hl=ja
公式Instagram（オンラインショップ） https://www.instagram.com/watts_onlineshop/?hl=ja
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