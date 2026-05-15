不動産クラウドファンディング『CAMEL』、投資家・タレントの杉原杏璃さんが公式アンバサダーに就任

株式会社グローバルクラウドエステート

株式会社グローバルクラウドエステート（本社：神奈川県川崎市、代表取締役：河野勇樹）が運営する不動産クラウドファンディング『CAMEL』は、投資家・タレントの杉原杏璃さんを公式アンバサダーに起用したことをお知らせいたします。

杉原杏璃さんは、グラビアタレントとして活躍する一方、20代から株式投資や資産運用に取り組み、資産形成分野でも注目を集める投資家・実業家です。近年では、株式投資・不動産投資・資産形成に関する書籍出版やセミナー活動なども行い、多くの投資初心者や女性層から支持を集めています。

今回のアンバサダー就任を通じて、『CAMEL』は投資初心者や女性層にも親しみやすい資産形成サービスとして、さらなるブランド価値向上を図ってまいります。

今後は、杉原杏璃さんを起用した各種プロモーション施策や特別インタビューコンテンツ、イベント出演、SNS・動画コンテンツなどを予定しています。

『CAMEL』は今後も、多様な投資ニーズに応えるファンドの提供と情報発信を通じて、不動産投資をより身近に感じていただける投資プラットフォームを目指してまいります。

人々の未来の利益と今の生活を豊かにするCAMELは株式会社グローバルクラウドエステート（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：河野 勇樹）が運営する不動産特定共同事業法に基づいた不動産クラウドファンディングです。

【現在募集中の商品】

『CAMEL』では、再生可能エネルギー関連事業や海外不動産、物流施設開発など、多様な投資商品を展開しています。

・CAMEL68号 愛知みよし系統連携蓄電池シリーズ

・CAMEL69号 特別高圧グリッドスケール川宮ステーション１.

・CAMEL70号 宮城白石系統連携蓄電池シリーズ

・CAMEL71号 モンゴル AGARTA RESIDENCE

・CAMEL72号 ロジスパーク一宮プロジェクト 1st

ファンド一覧はこちら：

https://fundcamel.com/funds/





【事業概要】

『CAMEL』は、不動産特定共同事業法を活用した不動産クラウドファンディングサービスです。

1口20,000円程度から不動産投資を始めることができます。

申込み手続きから投資まで、すべてWEB上で完結する不動産特化型クラウドファンディングです。

不動産投資をより身近に感じていただけるサービスを提供しています。



【CAMELの特徴】

１. 少額から始められる不動産投資

『CAMEL』では、1口20,000円から不動産投資が可能であり、従来の不動産投資に比べて手軽に始められる点が特徴です。



２. WEB完結型の投資プラットフォーム

申込み手続きから投資、運用状況の確認まで、すべてWEB上で完結する不動産特化型クラウドファンディングです。

サービス詳細：

https://fundcamel.com/(https://fundcamel.com/)





【会社概要】

社名：株式会社グローバルクラウドエステート

本社所在地：神奈川県川崎市川崎区小川町7番地4 アービラ川崎3階

代表取締役：河野 勇樹

事業内容：不動産特定共同事業

不動産（売買・賃貸・管理及び仲介）

経営コンサルティング業

設立：2012年1月

HP：https://fundcamel.com/(https://fundcamel.com/)

お問い合わせ先：0120-853-936

担当：武田