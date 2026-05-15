【学術論文発表済】茨城県日立市のバザルト(R)ボディケアが30代の偏頭痛・肩こりに変化。月2回の継続ケアでボディラインの整いと頭痛頻度の軽減を同時に実現した最新症例を公開

【学術論文発表済】茨城県日立市のバザルト(R)ボディケアが30代の偏頭痛・肩こりに変化。月2回の継続ケアでボディラインの整いと頭痛頻度の軽減を同時に実現した最新症例を公開