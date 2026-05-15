【経産省・NTTデータ登壇】セキュリティエージェントのイベント「第12回セキュリティ交流会」開催のお知らせ

株式会社セキュアオンライン12月4日開催！

サイバーセキュリティ専門メディア「サイバーセキュリティ.com」（https://cybersecurity-jp.com/）を運営する株式会社セキュアオンライン（所在地：千葉県柏市、代表取締役：角田優剛）は、同じく運営するセキュリティ専門家と企業をマッチングするプラットフォームサービス『セキュリティエージェント』（https://securityagent.jp/）のコミュニティにて、セキュリティに関心のある皆様に向けた交流イベント「セキュリティ交流会」の第12回目を、2026年5月21日(木)に開催いたします。

本イベントは、サイバーセキュリティの最前線で活躍する専門家とセキュリティに関心のある参加者が一堂に会し、知見の共有とネットワーキングを深めることを目的としております。

毎回2名の方にライトニングトークをお願いしてますが、今回は国サイバーセキュリティ政策を担当されている経済産業省サイバーセキュリティ課 小笠原 史乃様に「サプライチェーン全体でのサイバーセキュリティ対策強化に向けた経済産業省の取組について」、株式会社NTTデータ 第一ソーシャルセキュリティ事業部 原崎 将矢様に「中小企業のセキュリティ対応を“仕組み化”するセキュリティPF構想」のお話をいただく予定です。

ぜひご参加いただき、意見交換をしていただけると嬉しいです。

たくさんの方のご参加お待ちしております！！



▼お申し込みはこちらから▼

→https://securityagent.jp/cont/event/20260521.html

約50名の方に参加いただき盛り上がりました！

本イベントのハイライト

前回は約50名の方にご参加いただき盛り上がりました！

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専門家ライトニングトーク

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今回は、サイバーセキュリティの未来を担う2名の専門家によるライトニングトークを実施します。

小笠原 史乃様

（経済産業省商務情報政策局サイバーセキュリティ課）

サプライチェーン全体でのサイバーセキュリティ対策強化に向けた経済産業省の取組

近年、サプライチェーンを通じたセキュリティインシデントが頻発しており、委託先等、サプライチェーン全体でのセキュリティ対策が求められています。相対的にセキュリティ対策の弱い中小企業が攻撃の起点とされることもあり、中小企業にとっても他人事ではありません。

今年度から運用開始を予定しているSCS評価制度等、サプライチェーン全体でのサイバーセキュリティ対策強化に向けた経済産業省の取組をご紹介させていただきます。

原崎 将矢様

（株式会社NTTデータ / 第二公共事業本部 第一ソーシャルセキュリティ事業部 課長）

中小企業のセキュリティ対応を“仕組み化”する

社会全体が共創することで実現を目指す中小企業向けセキュリティPF構想

近年、サイバーセキュリティ攻撃の脅威は大企業に留まらず、中小企業に対しても攻撃範囲が拡大しています。一方で、人的・予算的・時間的制約により思うようにセキュリティ対策が進んでいないのも中小企業層です。

本セッションでは、NTTデータがセキュリティ人材の皆様と共に実現を目指すセキュリティプラットフォーム構想について紹介させていただきます。

開催概要

■開催日時

2026年5月21日(木) 18:30-20:30

（申込期限：5/20(水)）

■場所

WeWork 東京スクエアガーデン(https://wework.co.jp/location/tokyo/marunouchi-nihonbashi-area/tokyo-square-garden)

東京都中央区京橋3-1-1 東京スクエアガーデン 14F

Googleマップで見る(https://maps.app.goo.gl/r8uRKMwW8QBgtZWk9)

■アクセス

東京メトロ 銀座線 京橋駅（出口3）（駅直結）

東京メトロ 有楽町線 銀座一丁目駅（出口7） 徒歩2分

都営浅草線 宝町駅（A4出口） 徒歩2分

■参加費

\3,000(軽食・ドリンク付き)

■定員

50名

参加者交流

専門家、エージェント、関係者の皆様がフラットな立場で交流し、新たな繋がりやビジネスのヒントを得られる場を創出します。

▼お申し込みはこちらから▼

→https://securityagent.jp/cont/event/20260521.html

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社セキュアオンライン

「セキュリティエージェント」運営事務局 担当：角田

Email: security@secureonline.co.jp

TEL: 04-7114-2945

■事業内容

メディア運営事業

セキュリティ専門メディア「サイバーセキュリティ.com」

サイバー保険比較サイト「サイバー保険比較.com」

セキュリティクラウドソーシング事業

セキュリティエージェント