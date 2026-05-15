VTuber「花宮莉歌」が主演・主役のASMR付き新作ノベルゲーム『りかも～ど(ハート)』発売日の2026年5月28日（木）に先立ちゲーム本編が当たる「体験版をプレイして本編ゲットキャンペーン」を開催！

サイバーステップ株式会社

サイバーステップ株式会社のノベルゲームブランド「ラビットフット」は、VTuber「花宮莉歌」が主演・主役の新作ノベルゲーム『りかも～ど(ハート)』のRabbitfootの公式X（@Rabbitfoot_PR）にて「体験版をプレイして本編ゲットキャンペーン」を2026年5月15日（金）より開催することをお知らせします。

公式BOOTH、DLsite、Steam、ニンテンドーeショップにてリリースされている体験版をプレイした人の中から抽選で3名の方に『りかも～ど(ハート)』本編のSteamキーをプレゼントするキャンペーンとなっています。

是非体験版をプレイして奮って参加してください！

『りかも～ど(ハート)』の体験版をプレイして本編がゲットできるリポストキャンペーン！

『りかも～ど(ハート)』公式サイト :https://rica-mode.cyberstep.com/

『りかも～ど(ハート)』の体験版をプレイすることで、本編がダウンロードできるSteamキーがもらえるリポストキャンペーンを実施します。

体験版をプレイして、お気に入りのシーンや印象に残った場面のスクリーンショットを投稿してください。抽選で3名様に、『りかも～ど(ハート)』Steamキーをプレゼントします。

◆応募方法

ハッシュタグ「#りかも～ど」を付けて、キャンペーン対象ポストに『りかも～ど(ハート)』の体験版のスクリーンショット画像と感想を添付して引用リポストすることで応募することができます。

キャンペーン対象ポスト :https://x.com/Rabbitfoot_PR/status/2055130434754015736

◆応募期間

2026年5月27日（水）23:59まで

♦『りかも～ど(ハート)』体験版はコチラから

VTuber「花宮莉歌」主演主役！ ASMR付きフルボイス新作ADV『りかも～ど(ハート)』

公式BOOTH :https://rabbitfoot.booth.pm/items/8124640DLsite :https://www.dlsite.com/soft/work/=/product_id/VJ01006146.htmlSteam :https://store.steampowered.com/app/4599290/_Demo/Nintendo Switch :https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000123082

『りかも～ど(ハート)』は、2026年5月28日（木）に発売予定のVTuber「花宮莉歌」が主演主役を務める全編フルボイスのASMR付きノベルゲームです。

◆あらすじ

「早く起きないと……イタズラしちゃいますよ？」

王国貴族の一人息子であるあなたの専属メイドとなったのは、

小さいころ一緒に遊んだ幼馴染の「花宮莉歌」だった。

メイドとして屋敷でも学園でも一緒の莉歌に、

ところかまわずイタズラされて、あなたはドキドキが止まらない……！

そんな生活がずっと続くと思っていた。

けれど――

父親のとある一言が、ふたりの心を揺り動かす。

身分違いのふたりの運命は交わるのか――

◆登場人物◆ゲーム概要

タイトル ：りかも～ど(ハート)

ジャンル ：ASMR付きビジュアルノベル

発売日 ：2026年5月28日（木）

対応言語 ：日本語 / 英語 / 中国語（簡体字 / 繁体字） / 他

対応OS：Windows(R)

◆クレジット

イラスト ：瀬世ナギ

シナリオ構成・監修 ：星野彼方（Re,AER）

シナリオ ：諸星崇（Re,AER）

『りかも～ど(ハート)』公式サイト

https://rica-mode.cyberstep.com/(https://rica-mode.cyberstep.com/)

「『りかも～ど(ハート)』豪華特典付き 限定ボックス」残りわずか！！

『りかも～ど(ハート)』のゲーム本編に加え、豪華特典が同梱されている「豪華特典付き 限定ボックス」が残りわずかとなっています。

購入をご検討中の方はぜひお早めにご確認ください。

VTuber「花宮莉歌」とは

『豪華特典付き 限定ボックス』予約ページ :https://rabbitfoot.booth.pm/items/7926258

歌とゲームと猫が大好きな天才小悪魔メイドVtuber。

冠ラジオのパーソナリティ歴やゲーム声優からボーカル担当、エッセイ本出版など幅広く活動している。

ノベルゲームブランド「ラビットフット」

公式YouTube :https://www.youtube.com/channel/UCz4jhqrCfthF8NnldZeK_rw公式X :https://x.com/hanamiya_rica

ノベルゲームブランド「ラビットフット」は、インターネット上で活躍するVTuberやゲーム配信者といったインフルエンサーが本人キャラクターとして登場するノベルゲームをPC、家庭用ゲーム機、スマートフォン向けに開発し、全世界に向けてリリースし、「推しが登場するノベルゲーム」というこれまでにない新しいコンテンツをファンの皆様をはじめ、全世界に向けてお届けします。

公式X :https://x.com/Rabbitfoot_PR

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