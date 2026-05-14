令和8年度 DX伴走支援事業「ハンズオン」を実施します-事業参加者向け公募説明会を開催！

公益財団法人佐賀県産業振興機構

RYO-FU BASE（公益財団法人 佐賀県産業振興機構 さが産業ミライ創造ベース）は、県内企業が抱える経営課題に対し、デジタル技術を活用した業務の見直しや新たな取り組みに挑戦できるよう、専門人材による伴走支援を行います。課題の整理からデジタル活用、DX推進のための社内体制づくりまでを一体的に支援し、企業がDXに主体的に取り組める状態を目指します。

佐賀県内では、ITツールの導入が進む一方で、「何から始めればよいかわからない」「DXを進める体制が整っていない」といった理由から、DXに着手できていない企業も少なくありません。特に近年は、生成AIなどの新技術に関心はあるものの、業務への活かし方が見えず、活用に踏み出せないケースが増えています。

本事業では、こうした企業を対象に、約6か月間のハンズオン形式による伴走支援を実施します。経営課題の整理から計画策定、DX推進体制の構築までを支援し、支援終了後も企業自らがDXを継続できる「自走できる状態」を目指します。

【6カ月で得られる、4つの成果】

選定された県内企業（5社）に対し、以下の支援を行います。

【公募説明会のご案内】

- 経営課題の可視化 現場ヒアリングと経営者対話を重ね、何から手をつけるべきかを明確にします。- DX認定の取得 経済産業省のDX認定を6ヶ月で取得。申請書の作成から提出まで完全サポートします。- DX・AI導入の実現 補助金活用を含め、自社に合うツールを選定・導入。現場で使える状態まで伴走します。- DX推進体制の構築 支援終了後も、社内でDX・AI活用を推進し続けられる仕組みと人材を整えます。

本事業への参加を検討している佐賀県内企業の経営者・担当者の方を対象に、事業の目的・支援内容・応募方法についてご説明する説明会を開催します。

日時：2026年5月29日（金）14:00～15:30

開催形式：オンライン・会場

会場：iスクエアビル 5F セミナールーム大／佐賀県佐賀市駅前中央1丁目8-32

対象：佐賀県内企業の経営者・DX推進担当者

参加費：無料

申込・詳細：https://bottok.co.jp/saga-r8-dxhandson

【本事業に関するお問い合わせ】

DX伴走支援事業（ハンズオン）運営事務局 株式会社BottoK

お問い合わせ：https://bottok.net/contact

【RYO-FU BASEとは】

RYO-FU BASE は、公益財団法人佐賀県産業振興機構が設立した DX とスタートアップをテーマに企業や起業家の成長を支援する組織です。佐賀県産業労働部産業 DX ・スタートアップ推進グループの取組を継承し、機動的かつ柔軟に対応できる「企業・起業家ファースト」の支援体制を強化しています。 DX を目指す企業の伴走支援、個にフォーカスしたプログラミングに関するリスキリング支援、スタートアップを目指す起業家の掘り起こし、ビジネスプランのブラシュアップ支援、シード期のビジネスアイデアを具現化するための資金補助などを行っており、DX とスタートアップをテーマにイノベーションにチャレンジできる地域を目指し、企業や起業家の力を最大限に引き出すためのサポートを提供します。



所在地：〒840-0826 佐賀市白山2丁目1番 12号佐賀商工ビル4階

HP：https://ryofubase.jp/