当社応募作品が日本倉庫協会フォトコンテスト入選

株式会社ダイワコーポレーション

物流サービスを提供する株式会社ダイワコーポレーション（所在地：東京都品川区、代表取締役社長：曽根 和光）は、一般社団法人日本倉庫協会が主催する「第2回 日本倉庫協会 フォトコンテスト」に応募した作品が入選20点に選出されたことをお知らせいたします。

入選作品「動き続ける現場」

昨年10月1日（水）から12月19日（金）にかけて行われた「第2回 日本倉庫協会 フォトコンテスト」で、24名・計49作品の中から当社の作品が入選いたしました※。本作品は「躍動する倉庫」という応募テーマのもと、物流現場のダイナミックさと、そこで働く人々の存在に焦点を当てました。倉庫内では多くのモノが正確かつ安全に入庫・保管・出庫されており、社会を支える物流は日々止まることなく動き続けています。

本作品では、その物流の裏側にある“止まらない倉庫現場の力強さ”を表現しています。

今回の入選を励みに、今後も当社は物流業界・倉庫業の魅力や物流現場で働く人々の想い、社会を支える仕事の価値を広く発信してまいります。

※「第2回 日本倉庫協会 フォトコンテスト」選考結果：https://www.nissokyo.or.jp/news/detail/1167/

■株式会社ダイワコーポレーションについて

株式会社ダイワコーポレーションは東京、神奈川、千葉、埼玉に物流拠点を構える物流・倉庫企業です。

お客様の物流業務を請け負う倉庫管理業、倉庫スペースをお貸しする物流不動産業、物流のお悩みに寄り添う物流コンサルティング業が主なビジネスです。2026年10月に創立75周年を迎えます。関東の少年野球大会の開催や、フードロス削減プロジェクトといった社会貢献活動にも取り組んでいます。お客様エンドユーザーのために行動し倉庫の存在価値を高めることで、物流業界全体の地位向上と100年企業を目指してまいります。

【会社概要】

会社名： 株式会社ダイワコーポレーション

代表： 代表取締役社長 曽根 和光

本社： 東京都品川区南大井六丁目17番14号

電話： 03-3763-4511（代表）

ホームページ： http://www.daiwacorporation.co.jp/

設立： 1951年10月

資本金： 90,000千円

事業内容： 普通倉庫業、倉庫施設等の賃貸業、ビル賃貸業、自動車運送取扱事業、

損害保険取扱業、不動産業、輸出入貨物取扱業、宅地建物取引業