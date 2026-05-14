【数量限定】夏の肌に、ひんやり爽快。累計出荷数200万個突破*のスキンケアパウダーから今年もクールタイプが登場！

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株式会社エテュセ

株式会社エテュセ（所在：東京都港区　代表取締役社長：吉田 一紀）が展開する化粧品ブランド「エテュセ」は、ひんやりとした爽快感と心地よい使用感で、夏のメイクをもっと快適にする数量限定アイテムを発売します。



気温の上昇により、皮脂分泌が多くなり「べたつき」「毛穴」「化粧崩れ」が気になりやすい夏の肌に。


累計出荷数200万個*突破のスキンケアパウダーから、今年もひんやりサラサラな使い心地が好評なクールタイプが登場。


溶け込むように軽やかな透明パウダーが毛穴をふんわり補整し、高温多湿な夏の肌もさらりとした透明感のあるツヤ肌へ導きます。


*スキンケアパウダーシリーズ累計 2018年5月～2026年2月末時点



過酷な夏に寄り添う、ひんやりと透き通るような心地よさを、ぜひご体感ください。






2026年5月14日（木）全国発売


※一部店舗ではお取扱いがない場合がございます


エテュセ　スキンケアパウダー　(プレスト）　クール　＜フェイスパウダー＞　税込2,640円


毛穴レス*さらさらスキンケアパウダー


クールタイプが今年も登場。



*メイクアップ効果による。



夏の火照った肌に、ひんやりサラサラなつけ心地を。


溶け込むような粉質で毛穴をふわっとぼかすスキンケアパウダーから、クールタイプが今年も登場！　


過酷な暑さが続く夏も、心地よい清涼感、そしてテカリを抑えて快適に。溶け込むように軽やかな透明パウダーが、毛穴をふんわり補整します。


さらに、夜のお手入れの最後に使用することでスキンケア効果を閉じ込め、24hいつでも心地よい肌で過ごせます。




＜仕上がりイメージ＞




◇商品特長◇


●テカリをおさえて、さらさらの透明ツヤ肌に。


　ーテカリ防止ミネラルパウダー、透明ツヤUPパウダー配合


●まるでパウダーが消えていくかのように肌になじみ、毛穴をぼかす。


　ー透明度が高く、そして溶け込むような感触をもつ、とけこみ微粒子パウダー配合


●お手入れで使ったスキンケア効果を閉じ込めて、乾燥の気にならない肌に。


ー肌あれ防止ミネラルパウダー配合


ーWヒアルロン酸（アセチルヒアルロン酸Na・ヒアルロン酸Na）（保湿）、


美容オイル（アルガンオイル（保湿）、月見草オイル・ホホバオイル（エモリエント））配合


●洗顔料でオフ ＆ フリー処方


ーアルコール（エタノール）フリー、パラベンフリー、パール剤フリー、タール系色素フリー


●さわやかなつけ心地と香り


ーひんやりタッチパウダー配合／ハーバルシトラスの香り。


●アレルギーテスト済（すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません）


●ニキビのもとになりにくい処方（すべての方にニキビができないというわけではありません）



◇使用方法◇


●パフにとり、肌の上をすべらせるようにして塗布します。


●添付の透明フィルムは捨てないでご使用ください。


●単品でご使用の場合は、洗顔料で落とせます。


・ 表示価格は希望小売価格です。


・ 店頭での展開開始日は、店舗状況により異なる場合があります。




エテュセ公式サイト　https://www.ettusais.co.jp
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