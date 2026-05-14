【数量限定】夏の肌に、ひんやり爽快。累計出荷数200万個突破*のスキンケアパウダーから今年もクールタイプが登場！

株式会社エテュセ

株式会社エテュセ（所在：東京都港区 代表取締役社長：吉田 一紀）が展開する化粧品ブランド「エテュセ」は、ひんやりとした爽快感と心地よい使用感で、夏のメイクをもっと快適にする数量限定アイテムを発売します。

気温の上昇により、皮脂分泌が多くなり「べたつき」「毛穴」「化粧崩れ」が気になりやすい夏の肌に。

累計出荷数200万個*突破のスキンケアパウダーから、今年もひんやりサラサラな使い心地が好評なクールタイプが登場。

溶け込むように軽やかな透明パウダーが毛穴をふんわり補整し、高温多湿な夏の肌もさらりとした透明感のあるツヤ肌へ導きます。

*スキンケアパウダーシリーズ累計 2018年5月～2026年2月末時点

過酷な夏に寄り添う、ひんやりと透き通るような心地よさを、ぜひご体感ください。

2026年5月14日（木）全国発売

※一部店舗ではお取扱いがない場合がございます

エテュセ スキンケアパウダー (プレスト） クール ＜フェイスパウダー＞ 税込2,640円

毛穴レス*さらさらスキンケアパウダー

クールタイプが今年も登場。

*メイクアップ効果による。

夏の火照った肌に、ひんやりサラサラなつけ心地を。

溶け込むような粉質で毛穴をふわっとぼかすスキンケアパウダーから、クールタイプが今年も登場！

過酷な暑さが続く夏も、心地よい清涼感、そしてテカリを抑えて快適に。溶け込むように軽やかな透明パウダーが、毛穴をふんわり補整します。

さらに、夜のお手入れの最後に使用することでスキンケア効果を閉じ込め、24hいつでも心地よい肌で過ごせます。

＜仕上がりイメージ＞

◇商品特長◇

●テカリをおさえて、さらさらの透明ツヤ肌に。

ーテカリ防止ミネラルパウダー、透明ツヤUPパウダー配合

●まるでパウダーが消えていくかのように肌になじみ、毛穴をぼかす。

ー透明度が高く、そして溶け込むような感触をもつ、とけこみ微粒子パウダー配合

●お手入れで使ったスキンケア効果を閉じ込めて、乾燥の気にならない肌に。

ー肌あれ防止ミネラルパウダー配合

ーWヒアルロン酸（アセチルヒアルロン酸Na・ヒアルロン酸Na）（保湿）、

美容オイル（アルガンオイル（保湿）、月見草オイル・ホホバオイル（エモリエント））配合

●洗顔料でオフ ＆ フリー処方

ーアルコール（エタノール）フリー、パラベンフリー、パール剤フリー、タール系色素フリー

●さわやかなつけ心地と香り

ーひんやりタッチパウダー配合／ハーバルシトラスの香り。

●アレルギーテスト済（すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません）

●ニキビのもとになりにくい処方（すべての方にニキビができないというわけではありません）

◇使用方法◇

●パフにとり、肌の上をすべらせるようにして塗布します。

●添付の透明フィルムは捨てないでご使用ください。

●単品でご使用の場合は、洗顔料で落とせます。

・ 表示価格は希望小売価格です。

・ 店頭での展開開始日は、店舗状況により異なる場合があります。

エテュセ公式サイト https://www.ettusais.co.jp

エテュセ公式Instagram https://www.instagram.com/ettusaisjp

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