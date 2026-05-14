【数量限定】夏の肌に、ひんやり爽快。累計出荷数200万個突破*のスキンケアパウダーから今年もクールタイプが登場！
株式会社エテュセ（所在：東京都港区 代表取締役社長：吉田 一紀）が展開する化粧品ブランド「エテュセ」は、ひんやりとした爽快感と心地よい使用感で、夏のメイクをもっと快適にする数量限定アイテムを発売します。
気温の上昇により、皮脂分泌が多くなり「べたつき」「毛穴」「化粧崩れ」が気になりやすい夏の肌に。
累計出荷数200万個*突破のスキンケアパウダーから、今年もひんやりサラサラな使い心地が好評なクールタイプが登場。
溶け込むように軽やかな透明パウダーが毛穴をふんわり補整し、高温多湿な夏の肌もさらりとした透明感のあるツヤ肌へ導きます。
*スキンケアパウダーシリーズ累計 2018年5月～2026年2月末時点
過酷な夏に寄り添う、ひんやりと透き通るような心地よさを、ぜひご体感ください。
2026年5月14日（木）全国発売
※一部店舗ではお取扱いがない場合がございます
エテュセ スキンケアパウダー (プレスト） クール ＜フェイスパウダー＞ 税込2,640円
毛穴レス*さらさらスキンケアパウダー
クールタイプが今年も登場。
*メイクアップ効果による。
夏の火照った肌に、ひんやりサラサラなつけ心地を。
溶け込むような粉質で毛穴をふわっとぼかすスキンケアパウダーから、クールタイプが今年も登場！
過酷な暑さが続く夏も、心地よい清涼感、そしてテカリを抑えて快適に。溶け込むように軽やかな透明パウダーが、毛穴をふんわり補整します。
さらに、夜のお手入れの最後に使用することでスキンケア効果を閉じ込め、24hいつでも心地よい肌で過ごせます。
＜仕上がりイメージ＞
◇商品特長◇
●テカリをおさえて、さらさらの透明ツヤ肌に。
ーテカリ防止ミネラルパウダー、透明ツヤUPパウダー配合
●まるでパウダーが消えていくかのように肌になじみ、毛穴をぼかす。
ー透明度が高く、そして溶け込むような感触をもつ、とけこみ微粒子パウダー配合
●お手入れで使ったスキンケア効果を閉じ込めて、乾燥の気にならない肌に。
ー肌あれ防止ミネラルパウダー配合
ーWヒアルロン酸（アセチルヒアルロン酸Na・ヒアルロン酸Na）（保湿）、
美容オイル（アルガンオイル（保湿）、月見草オイル・ホホバオイル（エモリエント））配合
●洗顔料でオフ ＆ フリー処方
ーアルコール（エタノール）フリー、パラベンフリー、パール剤フリー、タール系色素フリー
●さわやかなつけ心地と香り
ーひんやりタッチパウダー配合／ハーバルシトラスの香り。
●アレルギーテスト済（すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません）
●ニキビのもとになりにくい処方（すべての方にニキビができないというわけではありません）
◇使用方法◇
●パフにとり、肌の上をすべらせるようにして塗布します。
●添付の透明フィルムは捨てないでご使用ください。
●単品でご使用の場合は、洗顔料で落とせます。
・ 表示価格は希望小売価格です。
・ 店頭での展開開始日は、店舗状況により異なる場合があります。
エテュセ公式サイト https://www.ettusais.co.jp
エテュセ公式Instagram https://www.instagram.com/ettusaisjp
エテュセ公式Twitter https://twitter.com/ettusais_jp
お客さまからのお問い合わせ先メールアドレス infoet@ettusais.co.jp
（返信にお時間がかかることがございます。）