究極のMMORPG『レイヴン2（RAVEN2）』1周年記念大規模アップデートに先駆けて特化ワールド「ZERO」の事前登録イベントを開始！

ネットマーブルジャパン株式会社

ネットマーブルは、究極のMMOPRG『レイヴン2（RAVEN2）』（開発：Netmarble Monster Inc.）において、1周年記念大型アップデートの一環として実装予定の特化ワールド「ZERO」の事前登録を開始したことをお知らせいたします。

5月27日（水）に実施予定の特化ワールド「ZERO」は、既存サーバーと比較してキャラクター育成の負担を大幅に軽減し、PKなど競争要素によるストレスを緩和した特別仕様のサーバーです。追加の成長支援に加え、ファーミングの楽しさと報酬をさらに強化する新要素「ファーミングクリスタル」も導入いたします。

さらに、1周年を記念した新クラス「ウォーロード」も登場いたします。戦場を支配し敵を制圧する指揮官タイプのクラスで、槍をメイン武器として使用します。新クラス実装を記念した「クラスチェンジイベント」も開催され、「ウォーロード成長支援箱」などの報酬を獲得することができます。

5月27日（水）に予定している大型アップデート前に事前登録を完了したプレイヤーには、「ファーミングクリスタル」を含む「ZERO アルティメットスターターパック」を「ZERO」サーバーオープン後に受け取ることができます。

また、最大550回分の「召喚書」の獲得や、毎週伝説級の聖衣・使い魔の獲得に挑戦できる「ZERO特別イベント」、既存サーバー向けには「アルティメットクーポン」や「スペシャルクーポン」などさまざまな報酬を獲得できるイベント「1周年大祝祭」も開催予定です。

・『レイヴン2』 ：大規模アップデート「ZERO」事前登録サイト

https://raven2w.netmarble.com/ja/zero#TEASER

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◆『レイヴン2（RAVEN2）』とは◆

『RAVEN2』は、2015年に韓国ゲーム大賞を席巻した前作『RAVEN』の正式な続編で、『RAVEN』のアクション性を受け継ぎ、Unreal Engineで構築された最高級のグラフィックで壮大なストーリーと爽快なアクションが楽しめるMMORPGです。ダークファンタジーの世界を舞台に、プレイヤーは王命を受けた特殊な力を持つ特務隊の新入隊員になり、危険で奇怪な事件の調査に乗り出しながら神と悪魔が共存する世界で冒険を繰り広げていきます。

◆『レイヴン2（RAVEN2）』ついて◆

［ タイトル ］ RAVEN2

［ ジャンル ］ ダークファンタジーMMORPG

［ 提供元 ］ Netmarble Corp.

［ 開発元 ］ Netmarble Monster Inc.

［対応OS］iOS ／ Android ／ PC ※クロスプレイ対応

［ 価格 ］ 基本無料（アプリ内課金あり）

［ サービス開始日 ］ 2025年5月28日

◆Netmarble Corp.について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Games、Jam Cityの親会社であり、HYBEとNCSOFTの主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件：ARISE』、『セブンナイツ：ReBIRTH』、『RAVEN2』、『マーベル・フューチャーファイト』、『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

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