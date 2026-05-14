【きださおり×ホリプロステージ】懐中電灯を片手に＜真夏の夜の学校＞へ！体験型イベント『どこか奇妙な職業体験 夜の学校調査員』今夏8月開催決定

株式会社ホリプロ

きださおり×ホリプロステージのコラボレーション第二弾となる、体験型イベント『どこか奇妙な職業体験 夜の学校調査員』が東京都千代田区に実在する千代田中学校・高等学校にて今夏8月に開催決定。本物の夜の学校を舞台に、懐中電灯を片手に自由に探検するリアルな没入体験をお届けします。

真夏の夜の学校で、かつてない没入体験を。きださおり×ホリプロステージによる最新イマーシブ・イベント開催決定！

総合脚本・総合演出を務めるのは、国内外で多くのイマーシブ作品や謎解きイベントを制作し、週刊少年ジャンプ史上初の体験型漫画「キミと青い夜の」原作やホテル一棟を舞台にした「泊まれる演劇 QUEEN’S MOTEL」の脚本・演出などを作家として手がけたのち、没入体験に特化した株式会社夕暮れを設立したきださおり。

株式会社夕暮れが制作する「どこか奇妙な職業体験」シリーズは、⻁ノ門ヒルズステーションタワーや根津の一軒家で開催され、7,000人以上を動員し、感情を揺さぶる体験設計で高い評価を得ています。

ホリプロステージは、舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』や『デスノート THE MUSICAL』、ブロードウェイミュージカル『ピーター・パン』ほか、世界で注目される様々なライブ・エンターテイメントを上演。古典からオリジナル作品まで多岐にわたる演劇やミュージカルを企画制作し、国内外にライブ・エンターテイメントを提供し続けています。

両者のコラボレーションは、2025年3月に同校で開催され、白熱のラストシーンで観客を魅了したイマーシブ演劇『RE:PLAY AFTER SCHOOL』に続き2度目。

本イベントではこのタッグで真夏の夜にしか味わえない「奇妙な没入体験」をお届けします。

「夜の学校」を活かしたワクワクを創出する仕掛けの数々

１.懐中電灯を片手に本物の学校を自由に探検！

本イベントの開催地は、東京都千代田区に実在する千代田中学校・高等学校。

夏休み期間の学校をフル活用し、夜の広い校舎の中ならではの体験を提供します。

参加者は、電気が消えた夜の学校の校舎内を懐中電灯を片手に歩き、その中で現れる登場人物たちの物語を目撃することができます。

２.在校生の参加でリアルすぎる世界観を創出！

昨年開催された第1弾の公演では、在校生約90名がエキストラ参加。

「リアルすぎる」「学校に入った瞬間から本物しかなかった」と話題になりました。

校内の購買部では、パンや紙パック飲料などを販売予定。かつての学生時代にタイムスリップしたようなひとときをお楽しみいただけます。

３.まるでアトラクション！最先端の空間音響技術を体験できるシーンも！

2025年3月開催 イマーシブ演劇『RE:PLAY AFTER SCHOOL』2025年3月開催 イマーシブ演劇『RE:PLAY AFTER SCHOOL』

本イベントの注目ポイントは、目の前で繰り広げられる生のお芝居とイマーシブ演出、そして一部のシーンで用いられる空間音響技術の融合です。ガラリと扉が開く音や背後に忍び寄る誰かの気配までを最先端の空間音響「Re:Sense(R)」が再現し、教室の席につきイヤフォンを装着した瞬間、「学校の中にいる」現実と「イヤフォンから聞こえる」フィクションが完全にリンク。

そのリアルさは、「イヤフォンから聞こえる音声」なのか「現実の音」なのか区別がつかないほど。現実とフィクションが交錯する、臨場感溢れるかつてない没入体験を実現します。

▼デモ音源「どこか奇妙な１分間 トイレの中ver」

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=uCD1ynaWzVk ]

※お手持ちのイヤフォンやヘッドフォンを使用してお楽しみいただけます。

※ご自宅のトイレ内での体験を推奨いたします。

▼デモ音源体験動画

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=W45SmMjuDWw ]

「第46回ホリプロタレントスカウトキャラバン」でグランプリを受賞し、日本テレビ「世界の果てまでイッテQ！」で“出川ガール”として活躍中の塚本恋乃葉が、デモ音源を体験。

■空間音響技術 Re:Sense(R)とは

＜「聞く」ものを、「体験」するものへ変える技術＞

空間音響とは360度あらゆる方向からの音の到来や遠近感までも表現した音響で、これにより、従来の2chステレオにはない空間感を体験することができます。クレプシードラ独自の空間音響技術『Re:Sense(R)』は、まるで「今この場で起こっているかのような」音声コンテンツを創り出し、音の臨場感・質感・人の気配感を忠実に再現します。

公演詳細

体験型イベント『どこか奇妙な職業体験 夜の学校調査員』

主催・企画制作：ホリプロ／夕暮れ

協力：千代田中学校・高等学校



【会場】

千代田中学校・高等学校

https://chiyoda.ed.jp

(アクセス)

東京メトロ半蔵門線「半蔵門」駅下車 徒歩５分

東京メトロ有楽町線「麹町」駅下車 徒歩５分

JR、東京メトロ有楽町線、南北線、都営新宿線「市ヶ谷」駅下車 徒歩７～８分

JR、東京メトロ丸の内線「四ツ谷」駅下車 徒歩１０分

【開催日】

8月21日（金）、22日（土）、23日（日）、28日（金）、29日（土）、30日（日）＜全6日間＞

【時間】

夕方～夜

※日時指定予約制

※受付時間など詳細は後日発表いたします

【チケット】

6月頃より販売開始予定

【キャスト】

後日発表いたします

公式HP=https://twilight.co.jp/school-researcher

公式X＝https://x.com/hp_immersive

公式Instagram＝https://www.instagram.com/hp_immersive/

#夜の学校調査員