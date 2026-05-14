「ABEMA」オリジナル番組、2026年4月の月間視聴者数が前年比約150％へと伸長

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年4月における「ABEMA」オリジナル番組の月間視聴者数（MAU：マンスリーアクティブユーザー）が、2025年比で149％（※1）へと伸長したことをお知らせいたします。

（※1）2026年5月1日時点、自社調べ

「ABEMA」オリジナル番組の月間視聴者数が昨年比で大幅に伸長した大きな要因としては、「ABEMA」開局10周年を迎えたことを記念した特別番組『30時間限界突破フェス』、さらに『恋愛病院』といった新作のオリジナル番組が好調だったことが挙げられます。

『30時間限界突破フェス』は、人気オリジナル番組の特別版に加え、「ABEMA」らしい挑戦的な企画も多数用意し、「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を、4月11日（土）と12日（日）の2日間にわたってノンストップで放送。本番組に関するSNSも含む番組関連動画の総再生数は、2日間で1億回を突破しました。

また『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり恋を忘れた大人たちが、2泊3日の共同生活を通して恋と向き合う恋愛番組です。番組には、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）や、『ごくせん』『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）など、各分野の第一線で活躍してきた男女10名が集結。しんじをはじめとする不器用な大人たちの知られざる人間性など、恋愛ドキュメントの中で垣間見える一面が大きな注目を集めました。

さらに、オリジナル恋愛リアリティーショーの続編シリーズも好調で、MAUの伸長に貢献しました。

中でも『ラブパワーキングダム2』は、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショーの第2弾です。美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールで展開。番組関連のSNS総再生数が1.7億回を突破いたしました。（※2）参加メンバーで、本編内でカップルとして成立したたいじゅ（白鳥大珠）とまりや（永尾まりや）は、真剣交際に至ったことを発表しており、SNSでは「おめでとう」「お幸せに！」などの反響が多数寄せられました。

（※2）5月13日（水）までの「ABEMA」オフィシャルSNSにて投稿された『ラブパワーキングダム2』関連動画の総再生数

そして同時期に放送した『さよならプロポーズ via オーストラリア』は、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが、7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない、最も切なく愛に溢れた結婚決断リアリティー番組です。5作目となる本作では、シリーズ最多となる3組のカップルが参加。番組内でカップルたちが向き合う身近な恋愛・結婚に関するトピックスについて、Xを中心にSNSでたびたび共感と議論の渦を巻き起こしました。

さらに4月28日（火）からは、新たな婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』の放送をスタート。本作には、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の3人が参加。仕事もプライベートも充実してきた3人が、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”総勢30人の中から、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追っていきます。「ABEMA」公式Xで投稿した“30代婚活の現実”に関する投稿は2900万インプレッション（※3）を越えるなど、放送前から大きな話題を呼びました。

（該当投稿：https://x.com/ABEMA/status/2046871629641515125?s=20）

（※3）2026年5月7日時点、自社調べ

10周年を迎えた「ABEMA」は、引き続き視聴者の期待を超える番組制作および運営に励むとともに、これからも無料放送を基盤としながら、いつでもどこでも手軽に“最高品質”のコンテンツを楽しめる環境づくりに努め、社会インフラとしての価値を高めていきます。

■ABEMA『時計じかけのマリッジ』

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-2058

■ABEMA『30時間限界突破フェス』

■ABEMA『恋愛病院』

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-2055

■ABEMA『ラブパワーキングダム2』

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-2021?s=90-2021_s2

■ABEMA『さよならプロポーズ via オーストラリア』

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-1303?s=90-1303_s5

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/