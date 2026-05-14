初日から大盛況！5月15日(金)まで開催「住まい・建築・不動産の総合展［BREX］2026」

株式会社イノベント

住まい・建築・不動産の総合展［BREX］実行委員会（実行委員長：堀正人、運営：(株)イノベント）は、2026年5月13日(水)～15日(金) 東京ビッグサイト 南１～４ホールにて「住まい・建築・不動産の総合展［BREX］2026」を好評開催中です。295社が出展、会場内では活発な商談が行われています。

南３・４ホールでは「建築ライブ」リアルな建築現場を体感でき、明日以降もライブ施工・交流会・特別講演など参加型企画が盛りだくさん！5月15日(金)17:00まで開催していますので、ぜひ会場にお越しください。

公式ホームページ：https://www.housing-biz.jp/

■ご来場には事前登録が必要です。【参加無料】

来場登録はこちら :https://innovent-expo.jp/brex/entry/

来場事前登録・来場者バッジの印刷をお済ませの上、会場にお越しください。

■ご取材の申込はプレス登録をお願いいたします。＞＞

プレス登録 :https://housing-biz.jp/press/

【開催概要】

○イベント名 ：住まい・建築・不動産の総合展 [BREX]2026

○会期：2026年5月13日（水）～15日（金）10：00～17：00

○会場：東京ビッグサイト 南１～４ホール

○同時開催展：第６回 デジタル化・DX推進展 (ODEX)／第２回 人材不足・人手不足対策EXPO［PEREX］

○公式HP：https://housing-biz.jp/