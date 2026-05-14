【エステー】テレビCMでおなじみ、エステー「ひよこ」の“音”“動き”が周知・著名商標に認定

エステー株式会社

エステー株式会社（以下、エステー）は、ブランドの価値向上とブランド保護の観点から、テレビCMの最後に流れる「ひよこ」の動きを伴う標章について、特許庁の「防護標章登録制度」に基づき、防護標章として登録され、サウンドロゴ（音商標）およびアニメーション（動き商標）が周知・著名商標として認定されたことをお知らせいたします。

なお、「動き」における防護標章の登録は、日本で初めてとなります。

【登録された周知・著名商標】

今回登録されたのは、エステーのテレビCM等のラストカットに挿入されている、サウンドロゴ及び、サウンドロゴとともに展開される約1.5秒間のアニメーションです。

■音標章の概要

「ピヨピヨ」と２回ひよこが鳴く声の後半部分に一部重なって「エステー」という声が聞こえる構成からなる音になります。

■動き標章の概要

右上方から「ひよこ」が下りてきて、羽ばたきながら左上方に飛び上がります。それと同時に「エステー」の文字と企業スローガン「空気をかえよう」が時系列に表れます。その後、再度「ひよこ」が下りてきて文字の左側に並び、目と嘴（くちばし）を開閉させるという一連の動きです。

【登録の背景と意義について】

アニメーションのコマ送り画像

エステーでは、1946年の創業当初より「ひよこ」をコーポレートロゴのモチーフとして採用してきました。この「ひよこ」は、元気さ、さわやかさ、誠実さ、謙虚さ、そして常に上を向いて歩く挑戦の姿勢を象徴しており、30年以上にわたりエステーグループのシンボルとして多くのお客様に親しまれています。

今回、この「ひよこ」の動き標章が登録されたことは、当該標章が消費者に広く認識され、エステー独自のブランドとして「周知・著名」であると公的に認められたことを意味します。

これまでにもエステーでは、社名である「エステー」や静止画の「ヒヨコマーク」、「消臭力」、「ムシューダ」などの主要ブランドにおいて防護標章登録を行ってまいりました。今回新たに、「音」に加え日本初となる「動き」についても保護範囲を広げることで、重要な知的財産を不正使用等から保護し、お客様からの信頼をより一層強固なものとしてまいります。

エステーは今後も、お客様の期待に応える製品と快適な暮らしを提供し続け、さらなるブランド価値の向上を目指してまいります。

【防護標章登録制度について】

防護標章登録制度は、一般に広く認識されている著名な登録商標について、他人がその登録商標を使用し商標権者であるかのように出所の混同を生じさせるおそれがある場合に、非類似商品や役務についてもあらかじめ登録することによって、著名な商標の保護範囲を広げる制度です。