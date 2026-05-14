いつでも！どこでも！手のひらをギューッと押すだけのカンタン健康法。『7秒で不調をリセット＆予防！ 手もみセルフケア大全』が5月14日（木）発売

辰巳出版株式会社『7秒で不調をリセット＆予防！ 手もみセルフケア大全』（著：足利仁）

▼Amazon▼

https://www.amazon.co.jp/dp/4528025167

▼楽天ブックス▼

https://books.rakuten.co.jp/rb/18569768

手もみに道具は必要ありません。いつでもどこでもすぐにできます！

冷え性、肩こり、頭痛…全41症状に対応！

その不調、ずっと抱えていませんか？

冷え、むくみ、頭痛、不眠、便秘--薬を飲んでも、マッサージに行っても、なかなか消えない不調があります。

本書は、そんな不調に対して、手をもむだけでリセットする、頼れるセルフケアの一冊です。



からだの不調に対する「改善」と、未来の不調を防ぐ「予防」の両面からアプローチ。症状を解消するための「手もみ」と、二十四節気に沿った「養生としての手もみ」という2部構成で、「今ある不調」から「これから起こりうる不調」までを幅広くカバーします。



手のひらセラピーの本格的な知識と技術を、医学博士・佐藤孝彦先生（内科医）監修のもと、いつでも、どこでも、誰にでも実践できる形でお届けいたします。



手をもむだけで、日々の暮らしが豊かになります。

押す場所がひと目でわかる！ セルフケアマップつき！

手のひらと甲にある反射区はそれぞれ上図の臓器や器官に対応しています。

【本書のPOINT】反射区とは？

反射区とは、手のひらや足の裏にある全身の器官や臓器とつながる「末梢神経」が集中したエリアのこと。ツボが「点」なのに対し、反射区は「面」でとらえるのが特徴です。この反射区をやさしく刺激することで、対応する器官が活性化し、体のバランスが整っていきます。

3ステップで不調をリセット！ 全41症状を完全網羅

腰痛には「背骨下部」「腎臓」「湯尿管」の反射区を押しましょうお腹の不調には「背骨中部」「小腸」「S字結腸」の反射区を押しましょう

未来の不調を先回りして防ぐ！「24節気の手もみ養生」収録

季節の移ろいにあわせて体をたてなおします。揺らぎや不調がやわらぎ、毎日の暮らしが豊かになります。

【CONTENTS】

◎ 序章

手もみのしくみ ～反射区と体の回復力～

◎ 第1章

めぐりの不調 ～滞りをほどく～

冷え症・むくみ・だるさ・肩こり・腰痛 など全10症状

◎ 第2章

臓器の不調 ～疲れを癒す～

胃の不調・便秘や下痢・咳・耳鳴り・頻尿 など全10症状

◎ 第3章

リズムの不調 ～乱れを整える～

頭痛・不眠・めまい・花粉症・脳疲労 など全10症状

◎ 第4章

年齢とホルモンの不調 ～変化を支える～

生理痛やPMS・更年期障害・ダイエット・シミやくすみ・尿もれ など全11症状

◎ 第5章

二十四節気の手もみ養生 ～1年を通じて健やかさを育む～

☆著者プロフィール☆

足利 仁（あしかが・めぐみ）

一般社団法人 手のひらデトックス協会 代表理事

手のひらの反射区を利用し、西洋医学と東洋医学を融合した体質改善オリジナルメソッド「手のひらセラピー」を確立。

現在、「手のひらセラピスト」の養成や資格認定を手がけ、その改善事例は口コミで全国へ。商業施設や書店、大手企業などでイベントを多数開催するなど、多方面で活躍中。著書に『7秒押すだけで体温が上がる 手もみ健康法』（日東書院）などがある。

●手のひらデトックス協会HP

https://www.tenohiradetox.academy/

●手のひらセラピー公式チャンネル

https://www.youtube.com/@tenohiratherapy



☆監修者プロフィール☆

佐藤 孝彦（さとう・たかひこ）

医療法人社団孚誠会 浦安駅前クリニック院長 医学博士

医学部在学中に東南アジアへ留学し東洋医学を学ぶ。順天堂大学浦安病院内科勤務、同大学非常勤講師を経て、クリニックを開院。西洋医学を補うものとして東洋医学と向き合い、アロマを用いた診療とあわせて手のひら押しの効果を伝えるなど、代替療法も積極的に取り入れる。一般社団法人手のひらデトックス協会理事。

書名：7秒で不調をリセット＆予防！ 手もみセルフケア大全

定価：1,760円（本体1,600円＋税）

体裁：A5判/160ページ

ISBN：978-4528025165

発売日：2026年5月14日

発行：日東書院本社

▼Amazon▼

https://www.amazon.co.jp/dp/4528025167

▼楽天ブックス▼

https://books.rakuten.co.jp/rb/18569768