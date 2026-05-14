業界7社が登壇するオンラインセミナー『建築・不動産トレンドカンファレンス2026』を5月に開催

ブランディングテクノロジー株式会社

ブランディングテクノロジー株式会社（代表取締役社長：木村 裕紀、本社：東京都渋谷区、証券コード：7067）は、住宅・不動産業界の経営者および実務者の皆様を対象としたオンラインイベント「建築・不動産トレンドカンファレンス2026」を、2026年5月11日（月）に開催いたします。

近年、住宅・不動産業界では、相続による不動産流通の増加や空き家問題の深刻化を背景に、「売主獲得」および「案件の質の向上」が重要な経営テーマとなっています。一方で、人材不足や業務の属人化といった課題により、1人あたりの生産性を高めることが求められているものの、具体的な打ち手が見えづらい状況が続いています。また、情報は増えている一方で、実務に落とし込める形で体系的に学べる機会は限られているのが実情です。

こうした背景を受け、本カンファレンスでは、市場の拡大が続く「相続・空き家」領域において、1人あたりの生産性を高め、年間5,000万円の粗利を実現するための具体的な手法を公開します。業界を牽引する専門企業7社が登壇し、それぞれの現場で培った最新の成功事例や実務ノウハウを体系的にお伝えします。

「建築・不動産トレンドカンファレンス2026」お申込み・詳細はこちら

https://eslab.branding-t.co.jp/2026/04/14/1282/?utm_source=web&utm_medium=pr&utm_campaign=20260511_prtimes(https://eslab.branding-t.co.jp/2026/04/14/1282/?utm_source=web&utm_medium=pr&utm_campaign=20260511_prtimes)

少子高齢化や空き家問題の深刻化に伴い、建築・不動産業界において相続や空き家への対応は避けて通れない経営テーマとなっています。しかし、実際の現場では「相談から案件化までつながらない」「集客や営業が特定の担当者に依存している」といった課題が多く聞かれます。

そこで本イベントでは、昨年160名以上が参加した内容をさらに刷新し、単なる市場概況の解説にとどまらない、明日から現場で実行できる「具体的な打ち手」を提示します。

本カンファレンスのポイント

登壇者

- 相続・空き家市場で成果を出すための集客～受注～収益化までの“勝ちパターン”を体系的に理解できる- 「1人年間5,000万円の粗利」を実現した再現性の高い具体ノウハウを実例ベースで学べる- 相続・空き家案件を安定的に獲得するためのWeb・広告・紹介を組み合わせた集客導線がわかる- 営業の属人化から脱却し、組織として成果を出し続けるための仕組み化のポイントが理解できる- 業界7社の成功事例・失敗事例を比較しながら自社に最適な戦略を見極めることができる

杉村 洋介

株式会社デザインライフ 代表取締役

株式会社C-NECT 代表取締役 相続・事業承継コンサルタント

前島 勇也

株式会社物件王 常務取締役

高澤 郁理

スマサテ株式会社 取締役

渡邉 魁音

タウンライフ株式会社

吉田 聖也

ブランディングテクノロジー株式会社

事業推進室 室長

Webブランディングプロデューサー

石政 太朗

株式会社コンベックス

プロダクトソリューション部

関 励介

日本木造住宅耐震補強事業者協同組合（木耐協）

事務局長

開催概要

名称： 建築・不動産トレンドカンファレンス2026

開催日時：

2026年5月11日（月）13:00～16:30（リアルタイム配信）

2026年5月12日（火）・21日（木）・22日（金）13:00～16:30（録画配信）

形式： オンライン開催

参加費： 無料（事前申込制）

対象： 住宅・不動産業界の経営者、経営幹部、実務責任者の方々

詳細・お申し込みURL：

https://eslab.branding-t.co.jp/2026/04/14/1282/?utm_source=web&utm_medium=pr&utm_campaign=20260511_prtimes(https://eslab.branding-t.co.jp/2026/04/14/1282/?utm_source=web&utm_medium=pr&utm_campaign=20260511_prtimes)

今後の展開

ブランディングテクノロジー株式会社は、本カンファレンスを単発の情報提供にとどめず、住宅・不動産業界における「売主獲得」と「生産性向上」を支援する取り組みを今後さらに強化してまいります。

今後は、相続・空き家領域に特化した集客手法や営業プロセスの体系化を進めるとともに、実務に直結するノウハウの発信、成功事例の共有を継続的に行っていく予定です。また、経営者・実務責任者同士が情報交換できるコミュニティの形成や、各社の課題に応じた個別支援などを通じて、より実践的な価値提供を目指します。

さらに、本カンファレンスの定期開催やテーマ特化型セミナーの展開などを視野に入れ、業界全体の競争力向上と持続的な成長に寄与してまいります。

【ブランディングテクノロジーについて】

社名：ブランディングテクノロジー株式会社

設立日：2001年8月

資本金：52,260,800円

代表取締役社長：木村 裕紀

本社：東京都渋谷区南平台町15-13帝都渋谷ビル4F・5F

公式サイト：https://www.branding-t.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

ブランディングテクノロジー株式会社 事業推進室 吉田

TEL：03-5457-3982

MAIL：bf-eigyo@branding-t.co.jp