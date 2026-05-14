AI英語学習アプリ『レシピー』、2025年度課金ユーザー数前年比150%超を実現

株式会社ポリグロッツ

生成AIによって「1人ひとりに最適化されたカリキュラム」を提供する英語学習アプリ『レシピー』を開発・運営する株式会社ポリグロッツ（本社：東京都新宿区、代表取締役：山口隼也、以下「当社」）が、2025年度、課金ユーザー前年比150%を実現しました。

株式会社ポリグロッツはAI英語学習アプリ『レシピー』と、教育機関向け英語学習プラットフォーム『レシピー for School』という２大サービスを軸に、ユーザーからのフィードバックをサービス向上に生かし、常にアップデートを続けています。

特に2025年度、『レシピー』のアプリユーザーは前年比150%以上の伸長を記録。その認知度は教育現場や法人研修の現場でも高まっており、各方面でサービス導入事例が増えています。今回『レシピー』の飛躍につながった主な活動をご紹介します。

・アプリの完全リニューアル

2025年5月、『レシピー』はより使いやすく、よりスタイリッシュにリニューアル。アプリを開くと、ユーザーの英語レベル・趣味嗜好に合わせた毎日の英語学習メニューを提案するメインフィーチャー「Myレシピ」と、「最新英語ニュース」をキュレーションしてお届けする「What’s new」がユーザーの学習意欲を刺激します。また「ライブラリ」メニューでわかりやすい導線を実現。豊富な学習コンテンツから自分の学習したい内容・スキルをすぐに探せるようになりました。2026年3月から「Myレシピ」に「AI英会話」機能も追加され、毎日自分の好きなトピックで英会話を楽しむことができます。

・CM効果で多くのユーザーを獲得

「続かない人」篇、「伸び悩む人」篇、「実践で使えない人」篇の３バージョンをテレビやWebで展開。今まで『レシピー』を知らなかった皆さまに大きなインパクトを残し、英語学習意欲を喚起することに成功。特に女性からの支持を多くいただき、2026年3月で、「レシピー」の有料課金者数は前年比で150％を記録。大幅な伸長を実現しました。数あるプランの中でも「年間プラン」を選ぶユーザーが最も多く（前年比350%）、このことから「やるなら、本気」「英語を＜継続的＞に学びたい」というニーズが浮かび上がってきます。今後もこのニーズに応えるべく、コンテンツ拡充とサービス向上を行ってまいります。

「レシピー」の新ランディングページ ： https://www.polyglots.net/app/recipy/(https://www.polyglots.net/app/recipy/)

・学校・教育機関で、『レシピー for School』、ベネッセコーポレーションとの共同開発「GELP」採用が大きく伸長

『レシピー』の機能を教育機関向けに最適化した『レシピー for School』の学校採用も好調。出版社アルクのベストセラー単語帳「ユメタン」シリーズも搭載し、教育現場のニーズに合致したコンテンツを提供し続けています。また、この『レシピー for School』をベースに、ベネッセコーポレーションと共同開発した英語学習プラットフォーム「GELP」の採用も大きく伸長し、『レシピー for School』と『GELP』を合わせ、2025年度は約300校が導入。現在教育現場からの注目度も非常に高い事業に成長しています。

レシピー for School ： https://business.polyglots.net/school/(https://business.polyglots.net/school/)

GELP ： https://www.benesse.co.jp/gtec/gelp/(https://www.benesse.co.jp/gtec/gelp/)

「飛躍の年度」となった2025年度をひとつのマイルストーンとし、今後も英語学習者のみなさまのため、「レシピーを開けば、全てがある」を目指し、サービス向上を真摯に追求してまいります。

株式会社ポリグロッツとは

「言語の壁を超え世界で活躍する日本人を増やす」事をミッションに、テクノロジーと人の両面から語学学習に取り組んでいます。サービスコンセプトの「"好き"を"学びに"」とは、楽しみながら英語を学び、気づけばそれが習慣化している状態の事です。人はそれぞれ自分の興味に基づいた情報収集ならば続けられます。

レシピーは英語が趣味になるアプリです。世界中の英語ニュースを使って情報収集するように学習が可能です。レシピー最大の特徴は「AIが英語学習者にピッタリの学習カリキュラムを作成」してくれる「Myレシピ」機能。「Myレシピ」では、英語学習者の「スマホ」と「スキマ時間」を利用して、「最短で最高の成果」を実現することが可能です。

App Store ： https://itunes.apple.com/jp/app/ying-yuridinguapuripolyglots/id877494771

Google Play： https://play.google.com/store/apps/details?id=net.polyglots&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=net.polyglots&hl=ja)

会社概要：株式会社ポリグロッツ

https://www.polyglots.net/

住所：東京都新宿区西新宿6-11-3 Dタワー西新宿 16F

代表取締役：山口 隼也

代表取締役・山口隼也の略歴

九州大学原子力工学科卒。在学中はビッグデータを用いた除染シミュレーションを研究。キーエンス子会社のイプロスではCTO（最高技術責任者）として、ビッグデータ関連のサービスを立ち上げる。英文で書かれた最新の技術文献を読みこなす英語力を身につけようと、英語学習を本格的に開始。改めて英語と格闘するなかで「『英語を聴きまくれば、何とかなる』という根性論」「退屈で画一的な学習教材」「一部の大企業エリート社員しか支払えない高額な個別指導」など、日本の英語教育のさまざまな問題点を痛感。「テクノロジーの力で、ひとりひとりに最適化された最高の英語学習環境を、手頃な価格で提供したい」とポリグロッツを起業。





