猛暑の夏、背中の蒸れ問題に5年間向き合ってきた答えがある。

ビーズ株式会社

バイクギアブランド「DOPPELGANGER（ドッペルギャンガー）」のバックパックメッシュサポーター「背中蒸れんゾ」（型番：DBT617-BK）は、2026年7月1日に発売5周年を迎えます。

近年、記録的な猛暑が続く日本の夏。バックパックを背負ったときの「背中の蒸れ・汗ビチャ」は、アウトドア・ライディング・通勤・通学を問わず多くの方が抱える悩みです。本製品は、山岳用バックパックのエアベンチレーション構造を市販バックパックにアドオンできる形で実現し、発売以来5年間にわたり、夏の背中の不快感を解消し続けてきたロングセラー製品です。

猛暑対策が社会的な課題となっている今夏、5周年の節目にあわせて改めてご紹介いたします。

リュック側背中側





■ 猛暑対策として注目される理由

環境省の熱中症警戒アラートが毎年早まる中、体感温度を下げる工夫はもはや「快適さ」ではなく「安全対策」となっています。背中とバックパックの間にこもる熱は、体感温度の上昇に直結します。「背中蒸れんゾ」は、背中とバックパックの間に最大約4cmの空間を確保し、大量の空気を流し込むことで、バックパック由来の背中の熱を効果的に逃がします。ハイキング・ツーリング・毎日の通勤通学まで、あらゆる夏のシーンで活躍します。

■ 発売5周年--ロングセラーの理由

2021年7月1日の発売以来、「背中蒸れんゾ」はアウトドアユーザーからライダー、毎日バックパックを使うビジネスパーソンまで、幅広い層に支持されてきました。

「5年間選ばれ続けた理由は、シンプルです。」

・どんなバックパックにも装着できるベルト固定式の汎用性

・通気性と滑り止めを両立したメッシュ素材

・装着後も見た目を損なわないスタイリッシュなデザイン

・わずか300gの軽量設計

これらの特長が、猛暑化が進む日本の夏において、年々その価値を高めています。

■ 製品特長



【ベンチレーションで背中の汗蒸れを解消】

山岳用バックパックのエアベンチレーション構造をアクセサリー化。樹脂フレームを内蔵した両面メッシュ構造により、背中とバックパックの間に最大約4cmの空間を確保し、熱やムレを効果的に発散します。

【幅広いバックパックに対応】

ベルト固定式で着脱が簡単。下部固定ベルトは長めに設計されており、ウエストベルト付きのバックパックにも対応します。

【ズレを防ぐPVCコートメッシュ】

マス目5mmの粗目メッシュで通気性を確保しつつ、表面のPVCコートがバックパックの横滑りを防止。激しい動きの中でも安定したフィットを維持します。

【スタイリッシュ＆スッキリ収納】

バックパックに装着したまま自然に馴染むデザイン。余ったベルトは面ファスナーでまとめてスッキリ収納できます。

■ 製品概要

製品名：バックパックメッシュサポーター「背中蒸れんゾ」

型番：DBT617-BK

カラー：ブラック

サイズ：W25 × L(D)5 × H41 cm

重量：300g（付属品含む）

材質：塩化ビニル樹脂、ポリエステル、ポリウレタン、炭素繊維

発売日：2021年7月1日（発売5周年：2026年7月1日）

希望小売価格：オープンプライス（参考価格：3,000円前後）

販売状況：販売中

製品URL：https://www.doppelganger.jp/product/dbt617-bk/

■ ブランドについて

DOPPELGANGER（ドッペルギャンガー）は、バイク・アウトドアアクティビティを楽しむすべての人に向け、実用性とデザイン性を兼ね備えたギアを開発・販売するブランドです。「背中蒸れんゾ」をはじめ、フィールドで使い続けられるロングセラー製品を多数展開しています。