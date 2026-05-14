本田技研工業株式会社様より「優良感謝賞 間接材部門」を受賞

株式会社MonotaRO

事業者向けネット通販事業と購買管理システム事業を展開する株式会社MonotaRO（本社：大阪市北区、取締役 代表執行役社長：田村咲耶、以下「モノタロウ」）は、本田技研工業株式会社（本社：東京都港区、取締役 代表執行役社長：三部敏宏、以下「本田技研工業」）より「2026年 優良感謝賞 間接材部門」を受賞しました。

■評価ポイント

本賞は、本田技研工業様が各分野で優れた功績を挙げた取引先を表彰するもので、「間接材部門」は今年度より新設されました。この度の受賞では、当社が間接材調達におけるEC活用促進によって、年間約2万時間の工数削減に加え、展示会やユーザー訪問を含めた現場への利便性浸透を通じてEC利用を定着させ、ガバナンスの効いた健全な調達基盤の構築に寄与したことが高く評価されました。

■本田技研工業様とのこれまでの取り組み

本田技研工業様が推進される間接材購買改革において、当社はガバナンス・コンプライアンス強化、業務効率化、コスト削減という経営課題の解決に向け貢献してまいりました。システム連携に留まらず、製造・研究開発拠点を中心とした全社への利用促進活動を通じて、購買プロセスの変革への道を共に歩んでおります。

2026年5月13日に開催された授与式の様子

右：本田技研工業株式会社 サプライチェーン購買本部 SCM・間接材統括部 統括部長 大澤裕一様

左：株式会社MonotaRO 取締役 代表執行役社長 田村咲耶



当社は今後も「資材調達ネットワークを変革する」という企業理念のもと、お客様の生産性向上に貢献する最適なソリューションを提供し、さらなる発展を目指してまいります。



【間接材購買管理サービス 「エンタープライズモノタロウ」について】

企業で必要となる広範囲の間接材をEC型のパンチアウト連携や購買管理ソリューションを通じて調達し、購買フローを全社で集約することで、業務効率化とガバナンス強化の実現を支援するサービスです。

エンタープライズモノタロウ サービスサイト：https://procurement.monotaro.com/

■株式会社MonotaROの概要

2000年の設立から「資材調達ネットワークを変革する」を企業理念に、製造業・建設業等のお客様を中心に 間接資材（MRO）をネット通販で販売。工具から事務用品までロングテール（低頻度購買）商品、PB商品を含め幅広く取り扱い。中堅・大企業向けには購買管理システム連携で調達を支援。東証プライム市場上場。

本社所在地：大阪市北区梅田三丁目2番2号JPタワー大阪22階

代表者：取締役 代表執行役社長 田村咲耶

コーポレートサイト：https://corp.monotaro.com

ネット通販サイト：https://www.monotaro.com