青森限定Tシャツも登場！【５月30日(土)・31日(日)開催】『ボートハウス』・『キャプテンサンタ』青森フェア２DAYS

株式会社ジョイマーク・デザイン

株式会社ジョイマーク・デザイン(本社：東京都江東区、代表取締役：下山 好誼)は、40年にわたり愛され続けている「キャプテンサンタ」や、80年代に一世を風靡した「ボートハウス」などを手がける、日本の老舗アパレルカンパニーです。

この度『ボートハウス』・『キャプテンサンタ』 青森フェア2DAYSを、2026年5月30日(土)・31日(日)に開催することをお知らせします。

青森限定Tシャツや新作ラインナップを取り揃え、皆さまのお越しをお待ちしております。今夏のワードローブを探しに、ぜひこの機会に会場にご来場ください。

■『ボートハウス』・『キャプテンサンタ』青森フェア２DAYSの詳細

『ボートハウス』・『キャプテンサンタ』が青森でポップアップストアをオープン！

日時 ：5月30日（土）10:00～17:00

5月31日（日）10:00～15:00

会場 ：ギャラリーNOVITA

所在地：青森市新町1ｰ11ｰ15

電話 :017-773-3746(代)



※ギャラリー用の駐車場はございません。近隣のコインパーキング等をご利用ください。

※こちらのフェアに関する事前のお問い合わせは

ボートハウス押上店（TEL 03-5608-1575）までお願いします。

■青森限定アイテム

青森フェア限定Tシャツ ※写真はネイビー

【青森フェア限定】ここでしか手に入らない特別デザインTシャツ。

フロント＆バックにキャプテンサンタのアイコンを大胆に配置した、ファン必見の一枚です。

SIZE ：LA～XL

カラー ：ホワイト・ネイビー

価格 ：7,700円(税込)

※数量限定品のため、無くなり次第終了となりますのでご了承ください。

■東奥日報新聞に掲載されました！

本イベントに先立ち、2026年5月8日付の東奥日報（朝刊）にて、当社および「BOAT HOUSE」「CAPTAIN SANTA」の青森での取り組みが紹介されました。

▶掲載内容の詳細はこちら(https://www.joymark-design.co.jp/2026/05/11/%E6%9D%B1%E5%A5%A5%E6%97%A5%E5%A0%B1%E6%96%B0%E8%81%9E%E3%81%AB%E3%81%A6%E3%81%94%E7%B4%B9%E4%BB%8B%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%A0%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F/)

■ボートハウスとは

BOAT HOUSEのロゴマーク。

1979年、青山学院高等部の正門前に誕生した、わずか7坪の小さなショップ「ボートハウス」。ボートのクルーたちを囲むロープをモチーフにしたトレードマークのトレーナーを求め、多くの若者が行列をなし、その数はやがて3,000人を超える社会現象となりました。ブランドの背景にあるのは、キャプテン下山が愛するアメリカ文化と海。そこにアイビースタイルを融合させた独自のスタイル

「BLUE TRADITIONAL」が生まれ、現在に至るまで、ジョイマーク・デザインのすべてのブランドに受け継がれています。

＜ブランドサイト＞

https://boat-house.jp/

＜オンラインショップ＞

https://store.joymark-design.co.jp/shopbrand/ct99/

＜Instagram＞

https://www.instagram.com/odaiba_captains_brands/

＜Facebook＞

https://www.facebook.com/Boat-House-456387537787462/

■キャプテンサンタとは

1985年に誕生したキャプテンサンタ。

伝説のブランド、〈BOAT HOUSE〉の生みの親である下山 好誼により、1985年に誕生したオリジナルキャラクター〈キャプテンサンタ〉。世界中で愛されるサンタクロースがモチーフで、遠く南の島から幸福をプレゼントするというストーリー。それは、“大人になっても夢を見続けてもらいたい”と常に願う下山自身をデザインしたものでした。トラッドをベースにした〈キャプテンサンタ〉のアイテムには、下山の歴史やライフスタイルまでもが反映され、太陽の光で煌めく真っ青なハワイの海と、古き良きアメリカへの憧れが詰まっています。

＜ブランドサイト＞

https://www.captain-santa.com/

＜オンラインショップ＞

https://store.joymark-design.co.jp/

＜Instagram＞

https://www.instagram.com/odaiba_captain_santa/

＜Facebook＞

https://www.facebook.com/Captain-Santa-277740342326953/

＜LINE＞

https://page.line.me/?accountId=927vjfzm

■ジョイマーク・デザインとは

ジョイマーク・デザインロゴ。

1969年、東京の下町、本所吾妻橋にある小さなアパートで、二人でスタートしたジョイマーク・デザイン。2025年には、会社設立50周年を迎えました。社名には、服、デザインやマークを皆に楽しんでもらいたいという想いが込められています。

海とアメリカを愛し、そして、何よりも夢を大切にすること。

それは決して変わることのないキャプテン下山 好誼の信念であり、ジョイマーク・デザインのテーマです。

■会社概要

商号 ： 株式会社ジョイマーク・デザイン

代表者 ： 代表取締役 下山 好誼

所在地 ： 〒136-0071 東京都江東区亀戸3-35-6

設立 ： 1975年3月

事業内容： 衣料品等の製造・販売および衣料品等の受注製造

資本金 ： 4,420万円

URL ： https://www.joymark-design.co.jp/

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

ボートハウス押上店（TEL 03-5608-1575）